Kavurma yapılan at hipodromdan tabağa nasıl geldi? Bakın ne kadara satmışlar

Mersin’de belediyeye bağlı aşevinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kavurmada at eti çıkmasıyla gündeme gelen skandalda yarış atının hipodromdan tabağa gelme süreci ortaya çıktı.

"Smart Latch" isimli yarış atının sahibi Suat Topçu, atın bacağındaki çatlaklardan dolayı yarış hayatının sona ermesinin ardından damızlık amacıyla bir çiftliğe götürdüklerini ancak veteriner kontrolünde rahminde sorun bulunduğu gerekçesiyle damızlık olamayacağını öğrendiklerini söyledi. Atı Osmaniye'de insanların hobi amaçlı at bindiği bir çiftliğe bağışladıklarını belirten Topçu, "Hayır yapmaya uğraşırken kötülüğe vesile olduk” dedi.

ATI 50 BİN LİRAYA MARKET ZİNCİRİNE SATMIŞLAR

Yeni Şafak’ın haberine göre, at daha sonra çeşitli etkinliklerde kullanılmaya başladı. Dizi prodüksiyonları, düğünler ve binicilik faaliyetlerinde kullanılan hayvanın bir çiftliğe birkaç aylığına 50 bin TL karşılığında kiralandığı öğrenildi.

At geri döndükten sonra Suat Topçu’nun hayvanı bir binicilik kulübüne hibe ettiği aktarıldı. Ancak süreç burada da son bulmadı. Yaklaşık bir ay önce at hakkında bilgi almak isteyenlere hayvanın öldüğü söylenirken, atın hibe edildiği binicilik kulübünün atı 50 bin TL’ye bir market zinciri sahibine sattığı ortaya çıktı.

Belediyenin aşevinde dağıtılan kavurmada at eti tespit edilmesinin ardından başlayan soruşturma kapsamında, yarış atının hipodromdan aşevi mutfağına uzanan sürecinin nasıl gerçekleştiği mercek altına alındı.

ATIN SAHİBİNE 132 BİN TL CEZA KESİLDİ

Suat Topçu, "Bana da ceza kestiler. Atı hibe ettiğimizle ilgili bildirim yapmamız gerekiyormuş. 132 bin TL ceza kesildi. Biz ifademizi verdik, teslim alanlar da ifadesini verdi. Bakanlık tarafından başlatılan soruşturma hala devam ediyor. Bu büyük bir kötülük, bir vicdansızlık. Ceza önemli değil, soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi, suçlunun cezasını bulması ve yarış hayatı biten atların akıbeti ile ilgili otoritenin kalıcı bir çözüm bulması gerek diye düşünüyorum" diye konuştu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Aşhanemize yapılan et alımları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firmadır. Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır. Ortaya atılan iddiaların 04 Şubat 2026 tarihinde tarafımıza ulaşmasının ardından süreç yeniden incelenmiş; mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçları her alım için talep edilmiştir. Tedarik süreci, resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemiz, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta, tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.

AT ETİ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MI?

At eti, uygun koşullarda yetiştirilen ve hijyen kurallarına uygun şekilde kesilip iyi pişirildiğinde insan sağlığı için doğrudan zararlı kabul edilmiyor. Yüksek protein, demir ve B12 vitamini içeren at eti, besin değeri bakımından diğer kırmızı et türlerine benzer özellikler taşıyor. Ancak uzmanlar özellikle spor veya yarış amaçlı kullanılan atların etinin tüketilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Bu tür atlarda tedavi veya performans amacıyla kullanılan bazı veteriner ilaçlarının kalıntıları bulunabileceği, özellikle fenilbutazon gibi maddelerin insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE'DE NEDEN AT ETİ YENMİYOR?

Türkiye’de ise at eti tüketimi yaygın değil. Uzmanlar bunun temel nedeninin sağlık değil, kültürel ve tarihsel alışkanlıklar olduğunu belirtiyor. Türk toplumunda atın savaş, ulaşım ve tarımda önemli bir yere sahip olması nedeniyle zamanla “yenilecek hayvan” olarak görülmediği, bu nedenle at eti tüketiminin yaygınlaşmadığı ifade ediliyor.



