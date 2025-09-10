"İntihar edeceğim" diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni korkunç halde bulundu - Son Dakika
"İntihar edeceğim" diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni korkunç halde bulundu

10.09.2025 15:07
Denizli'de ailesine "intihar edeceğim" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni barajda bulundu. Su altından çıkarılan cenazede herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı.

Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Hasan Yiğit (25), 07 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde aile üyelerine "İntihar edeceğim" diyerek Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki ikametinden ayrıldı. Hasan Yiğit'e bir daha ulaşamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken şahsı aramaya başladı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çevredeki güvenlik kamerası taramalarında son olarak Vali Recep Yazıcıoğlu Barajına girişi görülen Hasan Yiğit'i bulmak için arama çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç adamlar bugün baraja gelerek arama çalışmalarına katıldı.

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Bölgeye gelen dalgıç polisler sabah saatlerinden itibaren barajda arama çalışmalarını sürdürdü. Öğle saatlerinde dalgıç adamların çalışmaları sonuç vererek bir kişiye ait cansız bedeni buldu. Su altından çıkarılan cenazenin kıyıda yapılan incelemeler neticesinde kayıp olarak aranan Hasan Yiğit'e ait olduğu belirlendi.

DARP VEYA YARA İZİ YOK

Hasan Yiğit'in yakınları baraja girmemesi için güvenlik önlemi alınırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hasan Yiğit'in cenazesi üzerinde herhangi bir darp veya bir yara izine rastlanılmazken, yapılan ilk incelemeler neticesinde intihar ettiği değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA, AA

Kaynak: AA

