Otobüsün altında kalan annenin öldüğü oğlunun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Mustafa Celal Yelkenoğlu idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Abravci (28) ile oğlu Selahattin Abravci'ye (10) çarptı. Anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan Ebru Abravci ve Selahattin Abravci, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ebru Abravci hayatını kaybederken oğlu tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan otobüs şoförü Yelkenoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yelkenoğlu, karara edilen itiraz üzerine 9 gün sonra tahliye edildi.

"20-30 KİLOMETREYLE GİDİYORDUM"

Mustafa Celal Yelkenoğlu hakkında Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Mustafa Celal Yelkenoğlu, Selahattin Abravci ile babası Zübeyir Abravci ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mustafa Celal Yelkenoğlu savunmasında, "Olay günü saat 17.45 sıralarında 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsünü kullanıyordum. Boztepe Mahallesi seferini yapıyordum. Kayserispor Tesisleri'nde durak vardı. Orada yolcu indirdim. Tekrar hareket ettim. Hızım 20-30 kilometre saat idi. Bir kadın ve bir çocuğun yolun karşısından karşısına geçtiğini gördüm. Çaprazımdaydı, trafik işliyordu. Ben de frene bastım, durdum ancak çarpmıştım. Bana herhangi bir şekilde el işaretinde veya durmam konusunda bulunmadılar. Sağ şeritteydim. Olay da kusurum yoktur. Elimden geleni yaptım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

"OTOBÜSÜN ALTINDA SÜRÜKLENDİK"

Selahattin Abravci ise duruşmada, "Annemle birlikte Erkilet'te otobüse bindik. Ninemlere gidiyorduk. Kosova Parkı'nda otobüsten indik. Yolun karşısına geçecektik. Bulunduğumuz şeridi geçtik. Yol boştu. Diğer şeridi de geçecektik. O esnada bineceğimiz otobüsün, otobüs durağına doğru geldiğini gördük. Bu esnada yoldaydık. Elimi havaya kaldırdım. Çünkü o otobüse binmemiz gerekiyordu. Otobüs, durağında durmadı. Frene basmadı, korna çaldı. Duracağını sandık. Kaldırıma 1-2 adım kalmıştı ki otobüs hızla bize çarptı. Altında sürüklendik. Otobüsün altında sürüklenirken frene basıldı, olay nedeniyle yaralandım. Uzun bir süre yoğun bakımda yattım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Ebru Abravci (solda) ve eşi (sağda)

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE 3 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yelkenoğlu'nu, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

KALDIRIMA 1 METRE KALA ÇARPMIŞ

Öte yandan kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ebru Abravci ile oğlu Selahattin Abravci'nin, otobüse yetişebilmek için refüjden karşıya koşarak geçmeye çalıştığı, kaldırıma yaklaşık 1 metre kala özel halk otobüsünün anne ile oğluna çarptığı görüldü. Şoförün kornaya bastığı, sağ ön tarafından çarpması, yolcuların panik anları ve bağrışmalar da kameraya yansıdı.