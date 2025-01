Kayseri Hastanesinde Biyopsi Materyali İddiası

Güncel

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: YASİN KABADAYI

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Kayseri Şehir Hastanesi'nde alınan biyopsi materyallerinin konulduğu formaldehit sıvısında standart dışı bir durum olduğu ve bunun sonucunda da binin üzerinde materyalin bozulduğu yönünde iddialar var ve bununla ilgili de bir soruşturma başlatılmış durumda. YDA Grup tarafından işletilen şehir hastanesi, özel bir müteahhit şirket tarafından işletiliyor. Bunun alt taşeronu ATM şirketi var. Bunların temin ettiği sıvı bozuk. Dünden beri bize hastalar ve aileleri ulaşıyorlar. Akciğerinde kitle tespit edilen bir hastadan bronkoskopiyle alınan materyalde herhangi bir tanı konulamamış ve tespit edilememiş. Bir hafta sonra, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aynı işlem tekrarlanıyor ve küçük hücreli akciğer kanseri tanısı alıyor hasta" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nin Gastroenteroloji biriminde hekimlerin hastalardan aldığı numune organ parçalarının tahlil için konulduğu kaplardaki solüsyonun bozuk olması nedeniyle yaklaşık bin organ parçasının bozulduğu iddia edildi. CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Şahbaz, şunları söyledi:

"Kayseri Şehir Hastanesi ve orada alınan patoloji materyallerinin, küçük biyopsi materyallerinin konulduğu formaldehit sıvısında standart dışı bir durum olduğu ve bunun sonucunda da binin üzerinde materyalin bozulduğu yönünde iddialar var ve bununla ilgili de bir soruşturma başlatılmış durumda. Bu durum, gastroenteroloji hocaları ve hastanede görevli patalogların birlikte bunu farkederek tuttukları tutanakla başhekimliğe iletildi ve soruşturma başladı. Burada YDA Grup tarafından işletilen şehir hastanesi, özel bir müteahhit şirket tarafından işletiliyor ve bunun alt taşeronu ATM şirketi var. Bunların temin ettiği sıvı bozuk, yani formaldehit sıvısı standart dışı bozuk. Bu da çok mağduriyetlere neden oluyor. Çünkü burada baktığımız zaman gastroenteroloji tarafından endoskopi yapılarak alınan materyaller, bronkoskopiyle alınan materyaller, bunlar yaklaşık ne kadar süre olduğunu bilemiyoruz ama tümü neredeyse bozulmuş durumda. Bu da çok büyük mağduriyet yaratıyor.

"Aynı şirketin işlettiği Konya ve Manisa şehir hatanelerinde durum ne"

Bundan sonra bu materyaller tekrar mı alınacak? Bu invaziv işlemler tekrarlanacak mı? Hastaların durumu ne olacak? Tanısı geciken, atlanan hastalar ne olacak? Aynı zamanda aynı şirketin işlettiği iki şehir hastanesi daha var; bunlar Konya ve Manisa şehir hataneleri, burada durum ne? Bunların da incelenmesi gerekiyor. Materyaller, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) gönderilmiş durumda. Oradan muhakkik atanarak soruşturmanın gerçekleştiği yönünde bilgilerimiz. Tabii kamoyunda çok büyük endişeler de var. Soruştuma şeffaf bir şekilde yürüyecek mi? Baskı yapıldığı yönünde duyumlarımız var. Muhakkikler tarafsız bir şekilde görev yapabilecek mi? Bu konuda endişeler var.

"Kayseri'de tanı konulamayan hasta, bir hafta sonra akciğer kanseri tanısı alıyor"

Dünden beri bize hastalar ve aileleri ulaşıyorlar. Akciğerinde kitle tespit edilen bir hastadan bronkoskopiyle alınan materyalde herhangi bir tanı konulamamış ve tespit edilememiş. Bir hafta sonra, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aynı işlem tekrarlanıyor bronkoskopiyle biyopsi ve küçük hücreli akciğer kanseri tanısı alıyor hasta. Hasta yakınları da tanılarının atlandığına dair ciddi endişe duyuyorlar. Biz de soruşturmanın tarafsız, şeffaf ve kamuoyuna açık bir şekilde yürütülmesini istiyoruz. Ayrıca Manisa ve Konya şehir hastanelerinde de durumun ne olduğuna dair ciddi bir tetkik yapılması gerekiyor.

"Sağlıkta özelleştirme bu sonuçlara neden oluyor"

Sonuç olarak sağlıkta özelleştirme, müteahhit firmalara bırakılan şehir hastaneleri, halkımızın sağlığının ticari firmalara teslim edilmiş olması bu sonuçlara neden oluyor. Onun için biz her zaman dediğimizi tekrarlıyoruz: İnsan hayatı, sağlığı her şeyin üzerindedir. İnsanlarımızın hayatı, sağlığı, can güvenliği ticari amaçlı birtakım şirketlerin kar hırsına bırakılamaz."