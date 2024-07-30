Kenan Işık İçin Atatürk Kültür Merkezi'nde Tören Düzenlendi

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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve dün yaşamını yitiren sanatçı Kenan Işık için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Oğlu Mehmet Işık, "Sadece abime ve bana babalık değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini ve rol modellik görevini üstlendi" dedi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komada verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetmişti. Usta isim için İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından sahneye taşındı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, çocukları Ahmet ve Mehmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, torunu Doruk Işık ile çok sayıda seveni ve dostları katıldı.

Karadağlı: Kalplerimizde önemli yer edindi

Törende konuşan Tamer Karadağlı, "Türk tiyatrosunun en seçkin isimleri arasında giren Kenan Işık kalplerimizde önemli bir yer edindi. İnsanlığını ve samimiyetini seyirciye geçiren ender isimlerdendi. Mesleğine adanmış hayatıyla sadece bir sanatçı değil, kültürümüzün taşıyıcılarından biri olmuştur. Kenan Işık'ın hayatı ve başarıları, özellikle tiyatro camiamız için büyük bir gururdur" dedi.

Mehmet Işık: İnsanımıza yol gösterdi

Oğlu Mehmet Işık da şu şöyle konuştu:

"Dualarınız ve dilekleriniz için teşekkür ediyorum ailem adına. Ömrü boyunca babam, çok iyi, adaletli ve merhametliydi. Memleketinin insanını hep çok iyi tanımış, bir o kadar da sevmişti. Sanatında hep memleketi ve insanı için, sanatı vasıtası ile dünyayı bulduğundan daha iyi bir yer olarak bırakmak için ve sanatını bunun için kullanmayı amaçlamıştı her zaman. Kime sorarsanız sorun, bence bunu başardı. Sadece abime ve bana babalık değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini ve rol modellik görevini üstlendi. Sanatçı ve özellikle tiyatrocu kimliğiyle Anadolu'yu ve Anadolu'nun kültürünü her zaman sanatının en merkezine koydu. Sahnelediği oyun Moliere olsun, Sofokles olsun, Shakespeare olsun; hepsini Anadolu'nun ruhu ile harmanlayarak insanımıza yol gösterdi. Sanatının ve kişiliğinin zenginliği, samimiyeti ve sahiciliğiyle bütün memleketimizin gönlünü aldı. Hayatının en büyük tutkusu olan sanatı ile hem ailesine bakma fırsatı buldu hem de ülkesinin insanına fayda sağladı. Şu anda kendisine ben, buradan, bu sahneden minnetimi sunarken eminim hepiniz de aynı minnet duygusu içerisindesinizdir. Babamın ruhu huzur içindedir. Nur içinde yatsın. Hepimizin başı sağ olsun"

İmamoğlu: 10 yıl boyunca iyi haber bekledik

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, "O etkileyici sesi, beyefendi tavrı hiçbir zaman aklımızdan çıkmayacak" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok yönlü bir insandı. Bir başka yönü gazetecilik ama bizim için çok özel bir tarafı da bu şehre hizmet etmiş olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmenliği'ni de üstlenerek güzel kentimize de hizmet sunan değerli bir hemşehrimizdi. Kendisine minnettarız. 10 yıl boyunca açıkçası hep kendisinden iyi bir haber alma dileğinde bulunduk. Eminim, milyonlarca insanımızın duası onunla olmuştur ama ne yazık ki aramızdan ayrıldığı haberini hep beraber aldık. Bugüne kadar hayatımıza kattığı tüm güzellikler için kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Bazen bir sanatçının ortaya koyduğu sanat performansının bu kadar hayatına izdüşüm şeklinde yansımasını beklemeyebilirsiniz ama o hem beyefendiliği hem milletine olan sevgisini ama aynı zamanda insana dair olan sevgisini, ailesiyle yaşadığı gibi bizimle yaşamış, bunu hissettirdi. Bu çok kıymetli. Bu yönüyle her kesimden insanın, tüm Türkiye'nin takdirini ve sevgisini kazanan bir insan, yine bugün de hepimizi ortak bir duyguda birleştirdi. Hepimiz çok üzgünüz ve kederliyiz. Kenan Işık'a rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine, kültür-sanat camiasına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun"

Ersoy: Gösterdiği önderlik unutulmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Işık'ın yönetmenlik, yazarlık ve televizyon programcılığı yönüne dikkat çekerek "Eserleri kadar kişiliğiyle de tüm halkımızın sevgisini kazanmıştı. Onun kültürümüze kattığı değerler, sanat alanında gösterdiği önderlik ve genç sanatçıları desteklemesi unutulmayacak. Onun bıraktığı miras, sanat dünyamız için bir hazine niteliğindedir. Kenan Işık'ı rahmetle anıyorum, hepimizin başı sağ olsun. Nur içinde yat Kenan Işık" ifadelerini kullandı.

Ankara'da toprağa verilecek

Işık'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kenan Işık kimdir?

Malatya'da 1 Ekim 1947'de doğdu. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Işık, ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı, lise öğrenimini gördüğü Ankara'da, devrimci hareketin önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Bu dönem Meydan Sahnesi'ne girdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. Devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. Yeni Yüzyıl (1995-1998), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle oynadı.

4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. Bir süre sonra haber sunmayı bıraktı ve tekrar oyunculuğa döndü. Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasını, Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sundu, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etti.