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Keşan'da Sokak Hayvanları İçin Giyim Eşyaları Satılıyor - Son Dakika
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Keşan'da Sokak Hayvanları İçin Giyim Eşyaları Satılıyor

Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) gönüllüleri, halk pazarında açtıkları tezgahta derneğe bağışlanan giyim eşyalarını satarak, elde edilen gelirle barınaktaki hayvanların veteriner ve mama giderlerine katkı sağlıyor.

Keşan\'da Sokak Hayvanları İçin Giyim Eşyaları Satılıyor
23.12.2023 - 17:08,  Güncelleme: 17:18
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) gönüllüleri, halk pazarında açılan tezgahta, derneğe bağışlanan giysileri satıp geliriyle barınaktaki hayvanların giderlerine katkı sağlıyor.

KE-HAYKO gönüllüleri tarafından, cumartesi günleri kurulan halk pazarında açılan tezgahta satılan giysiler, halkın ilgisini topluyor. Gönüllüler, sabahın erken saatlerinde açtıkları tezgahta derneğe bağışlanan giyim eşyalarını 50 ile 300 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuyor. Elde edilen gelir, sokak hayvanlarının veteriner ve mama giderlerine ayrılırken, özellikle öğrenciler ve dar gelirli kişiler tezgaha ilgi gösteriyor.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, gönüllülerin sokak hayvanları yararına tezgahta satış yaptığını belirterek, "Biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Çünkü burada kazandıkları parayla derneğin borçlarının bir bölümünü ödüyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz derneğiz ve sabit bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızın buradan alışveriş yapmalarını istiyoruz. Ben de buradan alışveriş yapıyorum. Buradan yapılacak her alışverişten kazanılan parayla klinik borçlarımız ödeniyor. Bu da bizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Bu tezgahta fiyatlar çok uygun. Dışarıda 1000-1500 liraya alabilecekleri kıyafetler, burada 150-200 lira. İnsanların bu tür uygun fiyatlı giysilere ihtiyacı olduğu için oldukça ilgi var. Hem bu alışverişten derneğimiz kazanıyor, hem de insanlar kaliteli ve uygun fiyatlı kıyafetler alabiliyor."

'HAYVAN SEVGİSİ OLAN HERKESİ DAVET EDİYORUZ'

Tezgahta satış yapan Fatma Urulu Özhalli, sokak hayvanlarını desteklemek için gönüllü çalıştığını ifade ederek, "Duyarlı her vatandaşın tezgahımıza gelerek sokak hayvanları yararına alışveriş yapmalarını bekliyoruz. Bize destek olmak açısından daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var. Hayvanlar, Allah'ın sessiz kulları. Biz varsak, onlar var. Biz destek verirsek beslenebiliyor ya da hastalıkları tedavi edilebiliyor. Hayvan sevgisi olan herkesi bizi desteklemeye davet ediyoruz. Tezgahımızda gayet kaliteli mağaza ürünleri var. Tezgahta bayanlara yönelik manto, kazak, gömlek, etek, pantolon her şey var. Biz burada bunları nakde dönüştürerek, yaralı hayvanların tedavi ve mama masraflarını bir nebze olsun karşılamaya çalışıyoruz. Her duyarlı vatandaşın elini taşın altına sokmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Tezgahtan alışveriş yapan kadınlar da ürünlerin kaliteli ve uygun fiyatlı olduğunu dile getirerek, hem alışveriş yaptıklarını hem de sokak hayvanlarına katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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Keşan, Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

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