Kılıçdaroğlu'nun "grup toplantısı" kararına CHP'den ilk tepki: Onun imzasına benzemiyor

28.05.2026 16:36
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği yazıda TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun kendi talimatı olmadan yapılmayacağını bildirdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise karara sert tepki göstererek, "Böyle bir yazının Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Bu imza da Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor" dedi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine gönderdiği yazı, parti içinde yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun kendi talimatı olmadan yapılmayacağını bildirirken, CHP’den ilk açıklama Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN MİLLETVEKİLLERİNE YAZI

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun ne zaman yapılacağına ilişkin milletvekillerine yazı gönderdi. Yazıda grup üyeleri arasında toplantı tarihiyle ilgili soru işaretleri bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, toplantı tarihinin henüz kendisi tarafından belirlenmediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu yazısında, “Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

PM VE YDK TOPLANTISI ERTELENDİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran Pazartesi günü Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini toplaması bekleniyordu. Ancak edinilen bilgilere göre toplantı ileri bir tarihe bırakıldı.

Erteleme kararının, mahkeme kararıyla göreve dönen kurul üyelerine resmi tebligatların henüz ulaştırılamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

KARARA CHP’DEN İLK TEPKİ GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gelişmelerin ardından kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Emir, Parti Meclisi toplantısının ertelenmesine tepki gösterdi.

"NEYMİŞ TEBLİĞLER YAPILAMAMIŞ"

Emir, “Parti Meclisi’ni toplamaktan vazgeçti. Neden efendim? Tebliğler yapılamamış. Siz kayyum kararını gazla, copla, polis zoruyla genel merkeze girip bizim duvarımıza yapıştıracak kadar cesursunuz da, Parti Meclisi üyelerine tebliğ etmeyi beceremediniz mi?” dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İMZASINA BENZEMİYOR"

Murat Emir, Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıya da tepki gösterdi. Emir, yazının Kılıçdaroğlu’na ait olduğuna inanmak istemediğini belirterek imzayı sorguladı.

Emir, “Ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum. Bu imza sizin mi? Bu yazı sizin mi?” ifadelerini kullandı.

Murat Emir, açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Eğer bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Siz bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu, en azından yasaya, yönetmeliğe, iç tüzüğe bakar, ona göre karar alır” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ODASINA TABELA ASILMIŞTI

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel, parti meclisi toplantısında CHP Grup Başkanı olarak seçilmişti. TBMM’deki odasına da “CHP Grup Başkanı” tabelası asılmıştı.

