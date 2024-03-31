KIRIKKALE SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:04  Güncelleme: 20:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 406
Toplam Seçmen : 136.251
Açılan Sandık : 89
Açılan Sandık Oranı : % 21,92
Kullanılan Oy : 20.992
Geçerli Oy : 20.738
Katılım Oranı : % 69,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÖNAL% 53,3311.059
AK PARTİMEHMET SAYGILI% 22,354.634
MHPHARUN ULUSOY% 18,543.844
YENİDEN REFAHMUHAMMET ALİ TEKİNAY% 1,57326
DİĞER% 1,54319
İYİ PARTİYAVUZ KUZUCU% 1,47305
ZAFER PARTİSİEMİN ERKEÇ% 0,3266
SAADETVEYSEL KUTLUCA% 0,2756
BÜYÜK BİRLİKMEHMET EMİN YILMAZ% 0,2552
DEVA PARTİSİADEM ATMANİ% 0,0918
BTPAHMET TONBAZ% 0,0714
HÜDA PARYASİN DURSUN% 0,048
DEM PARTİCAHİDE DORAK% 0,037
BAĞIMSIZHARUN GÜNAY% 0,036
ANAPŞERAFETTİN GÜREL% 0,025
DPHACI SALİH BABAYİĞİT% 0,024
MİLLETMUAMMER AÇIKGÖZ% 0,024
MİLLİ YOLCANTAŞ KIYMAZ% 0,024
HKPGÜLAY ERDEM% 0,013
TKHDİLARA KARA% 0,012
DSPTUĞÇE SEVİL% 01
HAK-PARİBRAHİM POLAT% 01
BAHŞİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 91,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL İBRAHİM BİŞKİN% 42,121.463
AK PARTİHAYDAR GÜLÇİMEN% 39,51.372
DİĞER% 15,72546
CHPİBRAHİM ALSANCAK% 2,4284
İYİ PARTİYAKUP DÜĞEROĞLU% 0,093
BÜYÜK BİRLİKYUNUS EMRE KACAR% 0,093
YENİDEN REFAHMEHMET PEKTAŞ% 0,062
BALIŞEYH

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 87,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHİLMİ ŞEN% 46,59307
AK PARTİALİ DEDELİOĞLU% 43,1284
CHPMUSTAFA KESKİN% 8,0453
İYİ PARTİHACER AKSOY% 1,379
MHPNAZIM BOZKURT% 0,32
SAADETALİ SEVİNDİM% 0,32
ZAFER PARTİSİMUSTAFA BAŞTUĞ% 0,151
BTPSIDIKA AKÇİN% 0,151
ÇELEBİ

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 91,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNAFİ YAKUT% 52,05216
AK PARTİYAŞAR ERDEMİR% 40,24167
CHPFAİK KESKİNKILIÇ% 5,5423
YENİDEN REFAHMUSTAFA YILMAZ% 0,733
ZAFER PARTİSİMETİN YAYLICI% 0,723
İYİ PARTİHİLAL AVŞAROĞLU% 0,482
BTPÜMİT ÖZTÜRK% 0,241
DELİCE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KARAKEÇİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN ÖZÇELİK% 32,85698
YENİDEN REFAHADİL HASGÜL% 27,9593
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN AVAN% 25,22536
MHPEMBİYA CAN% 13,46286
İYİ PARTİOSMAN YILDIRIM% 0,388
CHPTURGUTHAN YILMAZ% 0,143
SAADETSAMİYE ÖZCAN% 0,051
KESKİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKMEL CÖNGER% 45,672.029
BÜYÜK BİRLİKYAHYA UCAÇELİK% 16,86749
YENİDEN REFAHHALİM BULUT% 13,84615
CHPMEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU% 12,18541
MHPMUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU% 8,71387
İYİ PARTİZAFER ÇAKMAKLI% 1,6473
GELECEK PARTİSİŞABAB YÜCEL GEDİKALİ% 1,0145
ZAFER PARTİSİHARUN ERKEÇ% 0,052
BTPFATİH YAMANEL% 0,021
DPYASİN BULUT% 0,021
SULAKYURT

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 81,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEYFETTİN ÇETİNER% 53,87536
MHPİSMAİL BİLDİK% 46,13459
YAHŞİHAN

Açılan Sandık Oranı : % 17,74
Katılım Oranı : % 81,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SUNGUR% 40,751.178
MHPOSMAN TÜRKYILMAZ% 34,731.004
CHPUMUT KAZAN% 18,02521
DİĞER% 3,3296
İYİ PARTİAHMET ERGİN% 1,6648
YENİDEN REFAHMUSTAFA ULUSOY% 0,9728
SAADETMÜİN YILDIZ% 0,4814
BÜYÜK BİRLİKGAMZE BEĞDEŞ% 0,072

Kaynak: AA

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