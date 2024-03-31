KIRIKKALE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|406
|Toplam Seçmen
|:
|136.251
|Açılan Sandık
|:
|89
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,92
|Kullanılan Oy
|:
|20.992
|Geçerli Oy
|:
|20.738
|Katılım Oranı
|:
|% 69,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÖNAL
|% 53,33
|11.059
|AK PARTİ
|MEHMET SAYGILI
|% 22,35
|4.634
|MHP
|HARUN ULUSOY
|% 18,54
|3.844
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ALİ TEKİNAY
|% 1,57
|326
|DİĞER
|% 1,54
|319
|İYİ PARTİ
|YAVUZ KUZUCU
|% 1,47
|305
|ZAFER PARTİSİ
|EMİN ERKEÇ
|% 0,32
|66
|SAADET
|VEYSEL KUTLUCA
|% 0,27
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET EMİN YILMAZ
|% 0,25
|52
|DEVA PARTİSİ
|ADEM ATMANİ
|% 0,09
|18
|BTP
|AHMET TONBAZ
|% 0,07
|14
|HÜDA PAR
|YASİN DURSUN
|% 0,04
|8
|DEM PARTİ
|CAHİDE DORAK
|% 0,03
|7
|BAĞIMSIZ
|HARUN GÜNAY
|% 0,03
|6
|ANAP
|ŞERAFETTİN GÜREL
|% 0,02
|5
|DP
|HACI SALİH BABAYİĞİT
|% 0,02
|4
|MİLLET
|MUAMMER AÇIKGÖZ
|% 0,02
|4
|MİLLİ YOL
|CANTAŞ KIYMAZ
|% 0,02
|4
|HKP
|GÜLAY ERDEM
|% 0,01
|3
|TKH
|DİLARA KARA
|% 0,01
|2
|DSP
|TUĞÇE SEVİL
|% 0
|1
|HAK-PAR
|İBRAHİM POLAT
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 91,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL İBRAHİM BİŞKİN
|% 42,12
|1.463
|AK PARTİ
|HAYDAR GÜLÇİMEN
|% 39,5
|1.372
|DİĞER
|% 15,72
|546
|CHP
|İBRAHİM ALSANCAK
|% 2,42
|84
|İYİ PARTİ
|YAKUP DÜĞEROĞLU
|% 0,09
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNUS EMRE KACAR
|% 0,09
|3
|YENİDEN REFAH
|MEHMET PEKTAŞ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 87,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HİLMİ ŞEN
|% 46,59
|307
|AK PARTİ
|ALİ DEDELİOĞLU
|% 43,1
|284
|CHP
|MUSTAFA KESKİN
|% 8,04
|53
|İYİ PARTİ
|HACER AKSOY
|% 1,37
|9
|MHP
|NAZIM BOZKURT
|% 0,3
|2
|SAADET
|ALİ SEVİNDİM
|% 0,3
|2
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA BAŞTUĞ
|% 0,15
|1
|BTP
|SIDIKA AKÇİN
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40
|Katılım Oranı
|:
|% 91,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NAFİ YAKUT
|% 52,05
|216
|AK PARTİ
|YAŞAR ERDEMİR
|% 40,24
|167
|CHP
|FAİK KESKİNKILIÇ
|% 5,54
|23
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,73
|3
|ZAFER PARTİSİ
|METİN YAYLICI
|% 0,72
|3
|İYİ PARTİ
|HİLAL AVŞAROĞLU
|% 0,48
|2
|BTP
|ÜMİT ÖZTÜRK
|% 0,24
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KARAKEÇİLİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ÖZÇELİK
|% 32,85
|698
|YENİDEN REFAH
|ADİL HASGÜL
|% 27,9
|593
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN AVAN
|% 25,22
|536
|MHP
|EMBİYA CAN
|% 13,46
|286
|İYİ PARTİ
|OSMAN YILDIRIM
|% 0,38
|8
|CHP
|TURGUTHAN YILMAZ
|% 0,14
|3
|SAADET
|SAMİYE ÖZCAN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKMEL CÖNGER
|% 45,67
|2.029
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA UCAÇELİK
|% 16,86
|749
|YENİDEN REFAH
|HALİM BULUT
|% 13,84
|615
|CHP
|MEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU
|% 12,18
|541
|MHP
|MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
|% 8,71
|387
|İYİ PARTİ
|ZAFER ÇAKMAKLI
|% 1,64
|73
|GELECEK PARTİSİ
|ŞABAB YÜCEL GEDİKALİ
|% 1,01
|45
|ZAFER PARTİSİ
|HARUN ERKEÇ
|% 0,05
|2
|BTP
|FATİH YAMANEL
|% 0,02
|1
|DP
|YASİN BULUT
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,5
|Katılım Oranı
|:
|% 81,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEYFETTİN ÇETİNER
|% 53,87
|536
|MHP
|İSMAİL BİLDİK
|% 46,13
|459
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,74
|Katılım Oranı
|:
|% 81,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SUNGUR
|% 40,75
|1.178
|MHP
|OSMAN TÜRKYILMAZ
|% 34,73
|1.004
|CHP
|UMUT KAZAN
|% 18,02
|521
|DİĞER
|% 3,32
|96
|İYİ PARTİ
|AHMET ERGİN
|% 1,66
|48
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ULUSOY
|% 0,97
|28
|SAADET
|MÜİN YILDIZ
|% 0,48
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|GAMZE BEĞDEŞ
|% 0,07
|2
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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