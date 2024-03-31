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KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
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MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 7
Açılan Sandık Oranı : % 3,5
Kullanılan Oy : 1.750
Geçerli Oy : 1.701
Katılım Oranı : % 78,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 46,5791
MHPDERYA BULUT% 37,74642
DİĞER% 8,17139
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 4,1170
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 2,0635
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,356
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,295
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,122
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,122
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,122
TİPOZAN AŞKIN% 0,122
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,122
DSPMETİN KAYALI% 0,061
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,061
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,061
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 9,86
Katılım Oranı : % 81,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 48,83876
CHPNURAY ÖNER POLAT% 41,53745
DİĞER% 5,395
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,2823
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,7814
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,6111
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,336
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,336
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,285
TİPALİ BALABAN% 0,285
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,224
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,112
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,061
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,061
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 90,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 36,2583
MHPLEVENT ŞENOL% 36,2483
CHPMEHMET BALCI% 27,0762
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,441
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 4
Katılım Oranı : % 78,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 49,691.369
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 20,15555
DİĞER% 13,58374
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 8,28228
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,7977
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,569
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,9426
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 0,5415
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 0,4713
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,3610
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,226
SAADETAHMET BİLGİN% 0,185
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,113
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,072
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,041
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,041
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,041
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 68
Katılım Oranı : % 84,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 52,432.508
CHPALPER ÖZER% 45,572.180
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,3866
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,199
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,157
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,15
BTPCİHAN AKBULUT% 0,15
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,042
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,021
DİĞER% 0,021
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 10,81
Katılım Oranı : % 82,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 38,39405
AK PARTİARİF KAYIK% 31,09328
DPSELÇUK YILMAZ% 28,06296
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,576
MHPSENCER KARAMAN% 0,576
SAADETONUR KOÇAK% 0,384
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,192
BTPYUSUF AYDIN% 0,192
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,192
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,192
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,091
DİĞER% 0,091

Kaynak: AA

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