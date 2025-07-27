Kırşehir\'de İki Genç Cinayetinde Üst Düzey İhmaller

KIRŞEHİR Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile 3 kamu görevlisi hakkında, belediyede güvenlik görevlisi olan Şefik Ekici (36) ile Sami Aydoğan'ın (33), Hasan Aydoğan (21) ile sevgilisi Şeyma Demir'i (18) öldürülüp nehre attığı olaya ilişkin 'görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açıldı.

Olay, 25 Mart 2022 günü saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi sevgilisi Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. İki sevgilinin ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren şüpheliler, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşıp, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Aydoğan ve Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini nehre attı. Otomobili de temizleyen 2 şüpheli, köyden uzaklaştı.

Bir süre sonra çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Araçta Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e ait cep telefonları ve genç kıza ait kişisel eşyasının olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede beyaz bir otomobilin Aydoğan ve Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in otomobilde olduğu tespit edildi.

CESETLERİ BULUNDU

Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İki şüphelinin sorgularında 'Cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık' itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şeyma Demir'in olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde cesedi bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hasan Aydoğan'ın cesedine ise 77 gün sonra ulaşıldı. Ceset, çoban Hızır İlyas Aydemir tarafından kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'nde bulundu.

2 SANIĞA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl mart ayında görülen karar duruşmada sanıklar 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI HAKKINDA İHMAL İDDİASIYLA ŞİKAYET

Öldürülen Hasan Aydoğan'ın ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan, olayda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Tuncay Polat, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ahmet Kahraman ve özel güvenlik birim sorumlusu Emre Dalkılıç'ın ihmali olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na şikayet dilekçesi verdi. Bakanlık tarafından müfettiş incelemesi sonrası hazırlanan raporda, Kırşehir Belediyesi'nin herhangi bir ihmali olmadığı belirtildi. Avukat Alan, itiraz edip kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası soruşturma izni verilerek, dosya Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı, Nuri Araz, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş ve özel güvenlik birim sorumlusu Emre Dalkılıç hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla dava açtı. Aynı dosyada adı geçen Tuncay Polat ve Ahmet Karaman hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Hazırlanan iddianamede şu ifadelere verildi:

"Kırşehir Belediyesi bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri Sami Aydoğan ile Şefik Ekici'nin üzerinde bulundurdukları belediyeye ait olan cop ve kelepçe gibi gereçleri mesai bitiminde ilgili görevliye teslim etmelerinin sağlanmadığı ve Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan'ın katledilmesi olayında belediye güvenlik görevlisi olan Sami Aydoğan ile Şefik Ekici'nin bu malzemeleri kullandığı, cop ve kelepçenin mesai bitiminde iş yerine teslim edilmesi hususunda bir hüküm bulunmadığı, belediyede özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılan personelin kullanımında olan cop ve kelepçenin mesai bitiminde görev alanı dışında ve maksadından farklı şekilde kullanımının önüne geçilmesi amacıyla bu konuda belediye yetkililerince bir düzenlemenin yapılmadığı ve gerekli tedbirlerin alınmadığı, bu ihmalin de Sami Aydoğan ve Şefik Ekici'nin gerçekleştirdikleri 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel saldırı' suçlarının işlenmesinde söz konusu malzemenin kullanılmasına neden olduğu anlaşılmıştır."

Ayrıca, sanık Sami Aydoğan'ın 2018 yılında işlediği 2 ayrı kasten yaralama suçlarından toplam 5 bin TL para cezasına çarptırıldığı, yine iş yerindeki yetkili amirinin üzerine yürümesi nedeniyle de 3 günlük yevmiye kesme cezası verildiği dosyada yer aldı. Hazırlanan iddianamede 4 şüpheli hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla dava açıldı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve 3 kamu görevlisi önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.