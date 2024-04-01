KIRŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|304
|Toplam Seçmen
|:
|99.012
|Açılan Sandık
|:
|303
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,67
|Kullanılan Oy
|:
|73.528
|Geçerli Oy
|:
|70.483
|Katılım Oranı
|:
|% 74,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 52,76
|37.186
|AK PARTİ
|OSMAN ARSLAN
|% 37,46
|26.403
|İYİ PARTİ
|UFUK CENGİZ
|% 2,81
|1.984
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAAN KILIÇOĞLU
|% 2,47
|1.740
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM KÖYSÜREN
|% 1,25
|883
|DEM PARTİ
|KADRİYE TURAN
|% 1,24
|876
|SAADET
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|% 0,76
|534
|BAĞIMSIZ
|SEVGİ BEKTAŞ
|% 0,21
|146
|DP
|BÜLENT ÖZŞAHİN
|% 0,2
|144
|BTP
|ADEM ÖZHAN
|% 0,15
|104
|DİĞER
|% 0,14
|98
|DEVA PARTİSİ
|BAYRAM YILDIZ
|% 0,11
|77
|HÜDA PAR
|MURAT KIRĞIL
|% 0,11
|74
|YTP
|HALİL İBRAHİM ULUSOY
|% 0,09
|66
|MİLLET
|ALİ OSMAN TÜRKMEN
|% 0,06
|42
|TKH
|ABDULHALİM YILDIRIM
|% 0,06
|39
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,05
|37
|DSP
|ÖZKAN KOÇAK
|% 0,04
|29
|HAK-PAR
|FARUK AKSÜMER
|% 0,03
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ KILIÇ
|% 56,86
|373
|MHP
|MUSA ŞAHİN
|% 41,62
|273
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞBA VİLDAN YILMAZ
|% 0,91
|6
|CHP
|MEHMET TOPEL
|% 0,46
|3
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL DOĞANAY
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,89
|Katılım Oranı
|:
|% 88,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ TURGUT
|% 45,66
|804
|AK PARTİ
|ORHAN BORHAN
|% 41,23
|726
|MHP
|ERDAL URCAN
|% 11,41
|201
|SAADET
|MUHLİS AKTAŞ
|% 0,51
|9
|İYİ PARTİ
|HAYATİ BEYAZİT
|% 0,46
|8
|BTP
|FATİH SOYUTEMİZ
|% 0,45
|8
|YENİDEN REFAH
|ZİYA TURGUT
|% 0,28
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSA CEYLAN
|% 32,23
|700
|AK PARTİ
|MAHMUT DALGALI
|% 29,05
|631
|CHP
|HÜSEYİN TAKAN
|% 27,21
|591
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH ÇİÇEK
|% 10,73
|233
|YENİDEN REFAH
|NAZMİ ALBAYRAK
|% 0,42
|9
|SAADET
|YAĞMUR KARAKURT
|% 0,18
|4
|BTP
|ONUR ŞAHİN
|% 0,09
|2
|TİP
|FUNDAGÜL DEMİRKOL
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HAKANOĞLU
|% 49,74
|2.248
|MHP
|AHMET HİKMET ERDOĞAN
|% 43,42
|1.962
|CHP
|METE AYDIN
|% 4,12
|186
|YENİDEN REFAH
|BÜNYAMİN BAHÇECİ
|% 1,33
|60
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞAHİN
|% 0,75
|34
|MİLLİ YOL
|ADNAN AYDIN
|% 0,38
|17
|SAADET
|AHMET ZORLU
|% 0,22
|10
|BTP
|PAKİZE DOĞAN
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,15
|Katılım Oranı
|:
|% 79,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRE DEMİRCİ
|% 51,91
|6.048
|CHP
|ERHAN TALU
|% 44,4
|5.172
|İYİ PARTİ
|ŞUAYİP ATA
|% 1,58
|184
|YENİDEN REFAH
|HAKAN ÇİĞDEM
|% 0,65
|76
|BAĞIMSIZ
|BURHAN ER
|% 0,42
|49
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,32
|37
|SAADET
|İSMAİL SAYLAM
|% 0,28
|32
|MİLLİ YOL
|MURAT KARACA
|% 0,24
|28
|HKP
|ERİM ŞİŞMAN
|% 0,16
|19
|HÜDA PAR
|ZEYD ŞAHİN
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ŞAHİN
|% 27,26
|2.180
|MHP
|FATİH YILDIRIM
|% 26,86
|2.148
|İYİ PARTİ
|IŞIK ŞİMŞEK
|% 17,37
|1.389
|CHP
|MERYEM FIKIRKOCA
|% 16,17
|1.293
|AK PARTİ
|OSMAN DEMİR
|% 7,85
|628
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR YILMAZ
|% 3,51
|281
|BTP
|ALİ BÜYÜKŞAHİN
|% 0,53
|42
|SAADET
|TURGAY ŞAHAN
|% 0,36
|29
|HÜDA PAR
|SÜMEYYE ŞEN
|% 0,09
|7
Son Dakika › Güncel › KIRŞEHİR SON - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ferdi Zeyrek, kesin olmayan sonuçlara göre 444 bin 246 oy alarak zafer kazandı. MHP adayı Cengiz Ergün ise 228 bin 235 oyda kaldı. Ferdi Zeyrek, Manisa'da doğmuş olup, mimarlık eğitimi almış ve kendi şirketini kurarak mimari projeler ve iç tasarım işleri yapmıştır. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayını geride bırakarak kazandı. Yalçınkaya, Zonguldak doğumlu olup, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmuş ve daha önce Bartın Belediye Başkanlığı, Bartın Milletvekilliği gibi görevlerde bulunmuştur.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel birinci oldu. Görgel, seçimlerdeki başarısıyla Kahramanmaraş'ın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Diğer adayların oy oranları ise şu şekildedir: Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56, Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık yüzde 13,1, Büyük Birlik Partisi Adayı Öcal Arslankaya yüzde 0,86.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Aras gibi Menteşe ilçesinde de ilk kadın Belediye Başkanı olarak Gonca Köksal seçim zaferini Menteşe Kurşunlu Meydanında partililer ile birlikte kutladılar.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
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