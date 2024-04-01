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KIRŞEHİR SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:02
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MERKEZ

Toplam Sandık : 304
Toplam Seçmen : 99.012
Açılan Sandık : 303
Açılan Sandık Oranı : % 99,67
Kullanılan Oy : 73.528
Geçerli Oy : 70.483
Katılım Oranı : % 74,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 52,7637.186
AK PARTİOSMAN ARSLAN% 37,4626.403
İYİ PARTİUFUK CENGİZ% 2,811.984
YENİDEN REFAHALİ KAAN KILIÇOĞLU% 2,471.740
ZAFER PARTİSİMUHARREM KÖYSÜREN% 1,25883
DEM PARTİKADRİYE TURAN% 1,24876
SAADETFATMA EKİM TERZİOĞLU% 0,76534
BAĞIMSIZSEVGİ BEKTAŞ% 0,21146
DPBÜLENT ÖZŞAHİN% 0,2144
BTPADEM ÖZHAN% 0,15104
DİĞER% 0,1498
DEVA PARTİSİBAYRAM YILDIZ% 0,1177
HÜDA PARMURAT KIRĞIL% 0,1174
YTPHALİL İBRAHİM ULUSOY% 0,0966
MİLLETALİ OSMAN TÜRKMEN% 0,0642
TKHABDULHALİM YILDIRIM% 0,0639
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,0537
DSPÖZKAN KOÇAK% 0,0429
HAK-PARFARUK AKSÜMER% 0,0321
AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 56,86373
MHPMUSA ŞAHİN% 41,62273
ZAFER PARTİSİTUĞBA VİLDAN YILMAZ% 0,916
CHPMEHMET TOPEL% 0,463
YENİDEN REFAHİSMAİL DOĞANAY% 0,151
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 88,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 45,66804
AK PARTİORHAN BORHAN% 41,23726
MHPERDAL URCAN% 11,41201
SAADETMUHLİS AKTAŞ% 0,519
İYİ PARTİHAYATİ BEYAZİT% 0,468
BTPFATİH SOYUTEMİZ% 0,458
YENİDEN REFAHZİYA TURGUT% 0,285
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSA CEYLAN% 32,23700
AK PARTİMAHMUT DALGALI% 29,05631
CHPHÜSEYİN TAKAN% 27,21591
İYİ PARTİEMRULLAH ÇİÇEK% 10,73233
YENİDEN REFAHNAZMİ ALBAYRAK% 0,429
SAADETYAĞMUR KARAKURT% 0,184
BTPONUR ŞAHİN% 0,092
TİPFUNDAGÜL DEMİRKOL% 0,092
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 49,742.248
MHPAHMET HİKMET ERDOĞAN% 43,421.962
CHPMETE AYDIN% 4,12186
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN BAHÇECİ% 1,3360
İYİ PARTİERHAN ŞAHİN% 0,7534
MİLLİ YOLADNAN AYDIN% 0,3817
SAADETAHMET ZORLU% 0,2210
BTPPAKİZE DOĞAN% 0,042
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 96,15
Katılım Oranı : % 79,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRE DEMİRCİ% 51,916.048
CHPERHAN TALU% 44,45.172
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 1,58184
YENİDEN REFAHHAKAN ÇİĞDEM% 0,6576
BAĞIMSIZBURHAN ER% 0,4249
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,3237
SAADETİSMAİL SAYLAM% 0,2832
MİLLİ YOLMURAT KARACA% 0,2428
HKPERİM ŞİŞMAN% 0,1619
HÜDA PARZEYD ŞAHİN% 0,045
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKALİ ŞAHİN% 27,262.180
MHPFATİH YILDIRIM% 26,862.148
İYİ PARTİIŞIK ŞİMŞEK% 17,371.389
CHPMERYEM FIKIRKOCA% 16,171.293
AK PARTİOSMAN DEMİR% 7,85628
YENİDEN REFAHYAŞAR YILMAZ% 3,51281
BTPALİ BÜYÜKŞAHİN% 0,5342
SAADETTURGAY ŞAHAN% 0,3629
HÜDA PARSÜMEYYE ŞEN% 0,097

Kaynak: AA

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