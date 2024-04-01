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KIRŞEHİR SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 14:22
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MERKEZ

Toplam Sandık : 304
Toplam Seçmen : 99.012
Açılan Sandık : 304
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 73.948
Geçerli Oy : 70.707
Katılım Oranı : % 74,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 52,8637.377
AK PARTİOSMAN ARSLAN% 37,4326.462
İYİ PARTİUFUK CENGİZ% 2,821.994
YENİDEN REFAHALİ KAAN KILIÇOĞLU% 2,51.765
ZAFER PARTİSİMUHARREM KÖYSÜREN% 1,28907
DEM PARTİKADRİYE TURAN% 1,23872
SAADETFATMA EKİM TERZİOĞLU% 0,76539
BAĞIMSIZSEVGİ BEKTAŞ% 0,22152
DPBÜLENT ÖZŞAHİN% 0,21149
BTPADEM ÖZHAN% 0,15103
DEVA PARTİSİBAYRAM YILDIZ% 0,1179
HÜDA PARMURAT KIRĞIL% 0,173
YTPHALİL İBRAHİM ULUSOY% 0,0967
MİLLETALİ OSMAN TÜRKMEN% 0,0641
TKHABDULHALİM YILDIRIM% 0,0639
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,0537
DSPÖZKAN KOÇAK% 0,0429
HAK-PARFARUK AKSÜMER% 0,0322
AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 56,86373
MHPMUSA ŞAHİN% 41,62273
ZAFER PARTİSİTUĞBA VİLDAN YILMAZ% 0,916
CHPMEHMET TOPEL% 0,463
YENİDEN REFAHİSMAİL DOĞANAY% 0,151
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 45,1901
AK PARTİORHAN BORHAN% 41,19823
MHPERDAL URCAN% 12,01240
SAADETMUHLİS AKTAŞ% 0,612
İYİ PARTİHAYATİ BEYAZİT% 0,459
BTPFATİH SOYUTEMİZ% 0,48
YENİDEN REFAHZİYA TURGUT% 0,255
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSA CEYLAN% 32,23700
AK PARTİMAHMUT DALGALI% 29,05631
CHPHÜSEYİN TAKAN% 27,21591
İYİ PARTİEMRULLAH ÇİÇEK% 10,73233
YENİDEN REFAHNAZMİ ALBAYRAK% 0,429
SAADETYAĞMUR KARAKURT% 0,184
BTPONUR ŞAHİN% 0,092
TİPFUNDAGÜL DEMİRKOL% 0,092
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 49,742.248
MHPAHMET HİKMET ERDOĞAN% 43,421.962
CHPMETE AYDIN% 4,12186
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN BAHÇECİ% 1,3360
İYİ PARTİERHAN ŞAHİN% 0,7534
MİLLİ YOLADNAN AYDIN% 0,3817
SAADETAHMET ZORLU% 0,2210
BTPPAKİZE DOĞAN% 0,042
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRE DEMİRCİ% 51,926.283
CHPERHAN TALU% 44,345.366
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 1,53185
YENİDEN REFAHHAKAN ÇİĞDEM% 0,6882
BAĞIMSIZBURHAN ER% 0,4656
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,3137
SAADETİSMAİL SAYLAM% 0,2834
MİLLİ YOLMURAT KARACA% 0,2733
HKPERİM ŞİŞMAN% 0,1620
HÜDA PARZEYD ŞAHİN% 0,056
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKALİ ŞAHİN% 27,262.180
MHPFATİH YILDIRIM% 26,862.148
İYİ PARTİIŞIK ŞİMŞEK% 17,371.389
CHPMERYEM FIKIRKOCA% 16,171.293
AK PARTİOSMAN DEMİR% 7,85628
YENİDEN REFAHYAŞAR YILMAZ% 3,51281
BTPALİ BÜYÜKŞAHİN% 0,5342
SAADETTURGAY ŞAHAN% 0,3629
HÜDA PARSÜMEYYE ŞEN% 0,097

Kaynak: AA

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