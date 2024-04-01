KIRŞEHİR SON

|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ŞAHİN
|% 27,26
|2.180
|MHP
|FATİH YILDIRIM
|% 26,86
|2.148
|İYİ PARTİ
|IŞIK ŞİMŞEK
|% 17,37
|1.389
|CHP
|MERYEM FIKIRKOCA
|% 16,17
|1.293
|AK PARTİ
|OSMAN DEMİR
|% 7,85
|628
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR YILMAZ
|% 3,51
|281
|BTP
|ALİ BÜYÜKŞAHİN
|% 0,53
|42
|SAADET
|TURGAY ŞAHAN
|% 0,36
|29
|HÜDA PAR
|SÜMEYYE ŞEN
|% 0,09
|7
Kaynak: AA
-
-
15:06 Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu inşaat işçisi Rasim Yılmaz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
-
15:02 Manavgat Belediye Başkanlığı CHP Adayı Niyazi Nefi Kara'nın
31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Manavgat Belediye Başkanlığını CHP Adayı Niyazi Nefi Kara kazandı. Niyazi Nefi Kara 142 bin 883 geçerli oydan 64 ibn 219'unu alırken AK Parti adayı Süleyman Okudan 58 bin 590, Bağımsız aday Sedat Manav 11 bin 943 oy aldı.
-
15:01 Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta yenilmeyerek üçer beraberlik ve galibiyet elde etti.
-
-
-
15:00 Mustafa Geyikçi, Muhittin Böcek'i tebrik etti
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yerel seçimlerde tekrar seçilmesinin başarısını Muhittin Böcek başkan ve diğer yol arkadaşlarına bağladı. Geyikçi, Antalya genelinde CHP'nin 16 belediye kazandığını da belirtti.
-
14:59 Sarıgöl'de İlk Kadın Muhtar Seçildi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde Ayşe Yılmaz Gönen, Sarıgöl merkezin ilk kadın muhtarı olarak seçildi. Gönen, seçim öncesi projeleri arasında öğrencilere burs desteği, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımların adil dağıtımı ve bir çocuk bir dilek projesi gibi çalışmaları olduğunu belirtti.
-
14:59 Malatya'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
-
14:59 31 Mart'a damga vurdu! Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü
31 Mart seçimlerinde vatandaşlar oy pusulalarının fazlalığı ve uzun oluşları nedeniyle zor anlar yaşarken, kabinde ön tarafa doğru dizilen muhtar aday pusulalarının fark edilmediği ve zarflara yerleştirilmedikleri ortaya çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarda muhtarlık pusulalarını reklam broşürü sanıp zarfa atmak yerine ceplerine koyup evlerine getirdiğini yazdı.
-
14:54 Seçim sonuçlarını yorumlayan Ümit Özdağ, vatandaşa trip attı
Bir sığınmacının sokak röportajını alıntılayarak seçim sonuçlarını yorumlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de biraz daha kalacaksın anlaşılan. Türk halkı dün verdiği oylar ile senin gitmeni öncelikli mesele olarak görmediğini gösterdi. Hatta önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanından arkadaşların da ülkemize gelmeye devam edecek. Her gelen zaten gittikçe azalan kaynaklarımızı kullanacak" ifadelerine yer verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?