KKTC\'deki Gemi Faciasında Hayatını Kaybeden Nihat Balyemez Gözyaşlarıyla Gaziantep\'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan hareket ettikten kısa süre sonra alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in (56) cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi. Aynı kazadan sağ kurtulan Balyemez'in arkadaşı Mehmet Tuga, "Sesler gelmeye başladı. Felaket şekilde sesler çıktı. Tüm yolcular herkes geri dönelim diye söyledi. Mürettebatın hepsi 'Bir şey yok, biz her zaman bu güzergahı kullanıyoruz' dediler. Sürati azaltın dedik. Yavaşlarsak daha çok sesler duyarsınız dediler. Zaten bir süre sonra ön taraftan su almaya başladı" diye konuştu.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere önceki gün öğlenleyin hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kısa süre sonra alabora oldu. Kazada 241 yolcu kurtarıldı. 8 kişi ise yaşamını yitirdi. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları sürerken, olayda yaşamını yitirenlerden Nihat Balyemez'in cenazesi uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Cenazeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen, Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz, Balyemiz'in ailesi ve sevenleri karşıladı.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 çocuk babası Nihat Balyemez'in cenaze namazı Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde kılındı. Cenazeye, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu, Balyemez'in ailesi ile yakınları katıldı.

KURTULAN ARKADAŞI YAŞANANLARI ANLATTI

Nihat Balyemez'in arkadaşı ve gemiden kurtulan Mehmet Tuga, yaşadıklarını anlattı. Olaydan önce hep birlikte kahvaltı yaptıklarını ve gemiyle Kıbrıs'a gittiklerini anlatan Tuga, "Nihat, Ahmet ve ben cuma günü Mersin'de beraberdik. Cumartesi günü bir kahvaltı yaptık. Aniden gelişti yani. Hava zaten dalgalıydı, zaten bir gemi ile gittik ama orada böyle bir şey yoktu. Pazar günü de geri dönüşümüzde hareket ettik alttan sular vurmaya başladı. Sesler gelmeye başladı. Felaket şekilde sesler çıktı. Tüm yolcular herkes geri dönelim diye söyledi. Mürettebatın hepsi 'Bir şey yok, biz her zaman bu güzergahı kullanıyoruz' dediler. Sürati azaltın dedik. Yavaşlarsak daha çok sesler duyarsınız dediler. Zaten bir süre sonra ön taraftan su almaya başladı. Tabi can havliyle herkes 'güverteye çıkın' diye bağırdı. Herkes birbirini iterek çıktı. Biz can yeleklerimizi bulduk. Biz en önde olduğumuz için can yeleği vardı. Bizim bir arkadaş öne gitti ve gelin dedi. Rahmetli Nihat abi de tam arkamdaydı. Yukarı çıktık. Nihat abi ortada yoktu, Ahmet abi de denize atlamıştı. Bana da 'atla atla' diye seslendi ancak benim ayağımda sıkıntı olduğu için atlamadım. Yani anlatılmıyor orada olmak, yaşamak başkaydı. Böyle büyük bir facia yaşadık. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin büyüklüğünü çok güzel şekilde gördük. Devletimize Allah yorgunluk vermesin. Bizi en güzel şekilde ağırladılar. En güzel otellerde kaldık. Sağlık kontrollerimiz yapıldı" dedi.

'BANA BİZ BURADAN ÇIKAMAYACAĞIZ, DEDİ'

Mehmet Tuga, olay anında büyük bir kargaşanın olduğunu ifade ederek, yaşamını yitiren arkadaşının kendisine 'Biz buradan çıkamayacağız' dediğini söyledi.

Tuga, "O an herkes birbirini ittiriyor. Nihat abi bana 'Biz çıkamayacağız, gittik' dedi. İnşallah çıkarız dedim ama olmadı. Ben kayınca yuvarlandım. Akıntıya giderken tutundum. Geri kendimi sakin bir yere aldım. Tekrar 2-3 dakika sonra kalktık Nihat yoktu. Bir kadınla çocuk vardı. Ne oldu dedim öne kaçtılar diye söylediler. Ön tarafta da baya bir su vardı. Nihat abi muhtemelen kaçtı ve kafasını çarptı diye tahmin ediyorum. Can yeleği olmasa o da kayıpların arasında olurdu. Çok değerli bir arkadaşımızdı, Büyük bir kaybımız oldu. Allah ailesine sabır versin" diye konuştu.

Nihat Balyemez'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.