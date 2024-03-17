Kocaeli Şehir Hastanesine Ulaşımı Kolaylaştıracak Tramvay Hattı Açıldı - Son Dakika
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Kocaeli Şehir Hastanesine Ulaşımı Kolaylaştıracak Tramvay Hattı Açıldı

Kocaeli Şehir Hastanesine Ulaşımı Kolaylaştıracak Tramvay Hattı Açıldı

Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak 3,1 kilometrelik tramvay hattının açılışı gerçekleştirildi.

17.03.2024 16:13  Güncelleme: 17:06
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Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak 3,1 kilometrelik tramvay hattının açılışı gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ilk seferini yaptığı hattın açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli yatırımları birer birer hayata geçirdiğini belirtti.

Yavuz, şehir hastanelerinin sağlık alanında yapılan devrimler olarak nitelendirilebileceğini vurgulayarak, "Bunun yanında şehirler büyüyor, kentleşme artıyor, dolayısıyla da trafik de hayatımızın en önemli sorunlarından biri haline geliyor. Gerek şehirler arası gerekse de şehir içi ulaşımın yine ve süratli çözümler gerektiren sorunlarla bizi yüzleştiriyor." dedi.

İnsanların evlerinden ve iş yerlerinden ulaşımının zorlaştığına ve günün ciddi kısmının yollarda geçmeye başladığına değinen Yavuz, hayat konforunu, verimliliği ve üretimdeki etkinliği arttırma bakımından ulaşımda yapılacak yatırımların fevkalade önemli hale geldiğini anlattı.

"Milletimize daha kaliteli hizmet noktasında 'Ak kadrolar' iş başındadır"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, millete hizmet için belediyecilik anlayışının, sadece ihtiyaca cevap vermek için değil, aynı zamanda daha ihtiyaç doğmadan ön görebilmeyi gerektirdiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyaya ve Avrupa'ya örnek olan sağlık sisteminin en önemli örneklerinden biri şehir hastanelerinin her yönüyle kusursuz hizmet alanına dönüştüğünü aktaran Hülagü, bu vizyonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nezdinde devletin bakış açısının yansıması olduğunu ifade etti.

Hülagü, tramvay projesinin, güçlü belediyeciliğin sayısız örneklerinden biri olmasının yanı sıra uzun yıllardır beraber çalıştıkları Büyükakın'ın büyük vizyon sahipliğine de işaret ettiğini belirterek, "Bu kente ilk defa tramvay yapılacağı zaman trafiğe zarar vereceğini söyleyenler, kullanılamayacağını iddia edenler, kartondan maket olduğunu söyleyenler ve sayısız karalayanların bulunduğunu gördük. Bugün ise halkımız tarafından teveccüh gösterilen, dolup taşan örnek projeye dönüşmüştür. Milletimize daha fazla, daha iyi, daha güzel ve daha kaliteli hizmet noktasında 'Ak kadrolar' iş başındadır." diye konuştu.

AK Parti ve kadrolarının, yılların verdiği belediyecilik tecrübesiyle yerel yönetimleri, kabuklarına sıkışmış küçük yerler olmaktan çıkarıp geliştiren, yenilik katan ve değer oluşturan kurumlar haline getirdiğinin altını çizen Hülagü, bu başarıda milletiyle uyumluluk arz eden ve ihtiyaçlara cevap veren vizyonun önemine dikkati çekti.

Raylı sistemde toplu taşıma hedefi yüzde 30

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kente çeşitli alanlarda yatırım yaptıklarında muhalefetten, "Kocaeli merkezi hükümete çok ciddi anlamda kaynak aktarıyor ama aldıkları çok az" şeklinde eleştirilerin geldiğini anımsattı.

Belediye bütçesiyle metro yatırımlarının bitirilme imkanının bulunmadığına, başlansa da yıllar süreceğine işaret eden Büyükakın, yüksek yatırımlı Gebze-Darıca OSB'yi birbirine bağlayan 15,7 kilometrelik metro ile toplam 35 kilometrelik kuzey metro hattının yatırım planlarına alınmasının ardından ise muhalefetin "Siz ne yapıyorsunuz ki" söylemlerine başladığını ifade etti.

Büyükakın, bu söylemlerin yapma niyetinin bulunmayışının göstergesi olduğunu savunarak, "Niyet olsa becerisi yok, imkan ve kabiliyet de yok. Sadece var olan tünelleri kapatma konusunda kısmi olarak yetenekleri olduğundan bahsetmek mümkün. Açılmış tünelleri kapatıyorlar. Daha önce başlamış projeleri bitirdik diyerek reklam yapma konusundaki yeteneklerini kısmen kabul etmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadarki çalışmalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından destekler gördüklerini anlatan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esasen raylı sistemdeki toplu taşımanın, Kocaeli'deki toplu taşımanın yüzde 30'una ulaşması temel hedeflerimizden biri. Bu hattımızla şu an toplu taşımadaki raylı sistemlerin payı ciddi manada artmış olacak, yüzde 20'ye yaklaşacak. Bir tramvay hattı ihalemiz daha oldu. O da Alikahya tarafında stadın bulunduğu bölgeye uzayacak 3,8 kilometrelik hat ama bu ihalemiz aynı zamanda var olan hattın kuplajını da içerecek. Yani şu anda bir seti iki set haline getireceğiz. Yeni ihalede istasyonlarımız mevcudun iki katına çıkacak. Var olan tramvay hattı iki araç yanaşabilecek kapasiteye eriştiğinde, seferlik 300 olan yolcu taşıma kapasitesi 2 katına çıkmış olacak."

Büyükakın, Şehir Hastanesi'nin günde 50 bin civarında yolcu kapasitesi yaratmasının beklendiğini, bundan dolayı vatandaşların tramvaya ulaşmasının çok kıymetli olduğunu da sözlerine ekledi.

210 bin yolcu kapasiteli hattın duraklarında geleneksel mimari örnek alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, son 20 yılın en önemli projelerinden olan şehir hastanelerine erişimi kolaylaştıran raylı sistemleri gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda geçen sene İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden 6,2 kilometrelik raylı sistemi 3 yıl gibi rekor sürede tamamladıklarını anımsatan Eyigün, yine geçen yıl Kayseri'de 1,5 yılda 7 kilometrelik hattı bitirdiklerini dile getirdi.

Eyigün, Kocaeli'de açılışını yaptıkları hattın 3. şehir hastanesi bağlantılı raylı sistem olduğuna işaret ederek, "İnşallah 2 yıl zarfında da Bursa'da devam eden 4,6 kilometrelik şehir hastanesi bağlantısını sağlayacak metroyu hizmete açacağız." dedi.

Kocaeli'de 210 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip projenin 5 duraktan oluştuğunu belirten Eyigün, "12 bin 400 metrelik ray döşedik. Enerji sağlayacak 2 trafo inşa ettik. Proje kapsamında 311 bin metreküp kazı ile 41 bin metreküp beton, 6 bin ton demir ve 518 ton yüksek kalitede çelik imalatı yaptık. Enerji taşıyan kablolar 22 bin metre uzunlukta." bilgilerini paylaştı.

Eyigün, Bakanlık tarafından yapılan projede, kamera, istasyonların elektriği, anons sistemi gibi zayıf akım işlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işletmesi UlaşımPark tarafından yapıldığını ve güzel bir partnerliğin ortaya konulduğuna değindi.

Genellikle metro inşalarında rastlanılan yürüyen merdiven işlerinin de burada yapıldığına değinen Eyigün, "Çünkü Şehir Hastanesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde farklı seviye sebebiyle 6 yürüyen merdiven, 4 de asansör imalatımız oldu. Yolcularımız, engelliler veya hastalar tramvaydan indiğinde kolayca hastaneye erişebilecekler." ifadesini kullandı.

Eyigün, hattın, Bekir Deresi, atık su, yağmur suyu haberleşme, elektrik, doğal gaz gibi tüm altyapı türleriyle kesişen koridor olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda dere ıslah çalışmasındaki yenilikler ve genişletmelerle toplam su taşıma kapasitesini 6 katına çıkarıp hattın geçtiği caddeyi daha emniyetli hale getirdiklerini bildirdi.

Durakları tasarlarken kentin tarihinde yeri olan Pembe Köşk, Portakal Hafız Konağı, Sırrı Paşa Konağı, Demirciler Konağı, Gölcük Saraylı Evleri, Değirmendere Yalı Evleri gibi geleneksel yapılardan esinlendiklerini dile getiren Eyigün, istasyonlardaki durakların hem tarihi hem günümüz yapılarından izler taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Şehir Hastanesine Ulaşımı Kolaylaştıracak Tramvay Hattı Açıldı - Son Dakika

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