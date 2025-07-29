Konya'da Eski Eşini 55 Bıçakla Öldüren Adam Yargılanıyor - Son Dakika
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Konya'da Eski Eşini 55 Bıçakla Öldüren Adam Yargılanıyor

Konya\'da Eski Eşini 55 Bıçakla Öldüren Adam Yargılanıyor
29.07.2025 14:39
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Fatih Uluşan, boşandığı eşi Bahriye Kalaycı'yı 55 bıçak darbesiyle öldürmekten yargılanıyor.

KONYA'da boşandığı Bahriye Kalaycı'yı (25) 55 bıçak darbesiyle öldüren ve 'Tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçundan yargılanan Fatih Uluşan (27), duruşmadaki savunmasında, "Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Kendime de zarar verdim. Vücudumda ve boynumda izleri var. Arabam ve yanımda devamlı bıçak olur. Olay günü ne yaşandı hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 2 Kasım 2024'te saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Emirler mevkisinde meydana geldi. Fatih Uluşan, 2023 yılında boşandığı 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'nın yaşadığı eve gitti. Uluşan, aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Fatih Uluşan, burada çıkan tartışmada önce Bahriye Kalaycı'yı göğsünden bıçakladı, aynı bıçakla kendini de boynundan yaraladı. Olayın ardından Uluşan'ın bir akrabasını arayarak haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Fatih Uluşan da ambulansla Konya Büyükşehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Uluşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede; Uluşan'ın önceden tasarlayarak suç eşyalarını yanına aldığını, büyük bir soğukkanlılıkla Kalaycı'nın vücudunda 11'i öldürücü nitelikte toplam 55 bıçak darbesiyle 'Tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğine yer verildi. Ayrıca iddianamede, haksız tahrik hükümlerinin oluşmama nedeni hakkında, "Çiftin boşandığı, dolayısıyla aralarında sadakat yükümlülüğü olmadığı, şüpheli yönüyle haksız tahrik hükümlerinin de yasal şartlarının gerçekleşmediği" belirtilerek, Uluşan için 'Tasarlayarak boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından Ulaşan'ın yargılanmasına başlandı. Bugün yapılan duruşmaya, Bahriye Kalaycı'nın annesi Elife Kalaycı, babası Ahmet Kalaycı, tutuklu yargılanan Fatih Uluşan ve taraf avukatları katıldı.

'ŞUURUMU KAYBETTİM'

Savunma yapan Uluşan, "Aniden gelişti. Şuurumu kaybettim. Olay günü, Bahriye'yi evden almıştım. Birlikte Konya merkeze ev bakmaya gidecektik. Ev tutup yeniden birlikte yaşayacaktık. Ev tutacağımızı kimseye söylememiştik. O gün de tutacağımız ev hakkında konuşacaktık. Tarlada sulamayı kapatmak için önce oraya gittim. Su saatini yeniden ayarlamam gerekiyordu. Kısa sürede işi halledeceğimizi düşündüğüm için önce tarladaki işi halletmek istedim. Tarla yolundayken tutacağımız ev hakkında konuşuyorduk. O sırada bana, 'sana bir şey söylemem gerekiyor' dedi. 'Nedir?' diye sorduğumda, 'seninle ayrıyken başkasıyla birlikte oldum, hamile kaldım ve düşük yaptım' dedi. 'Sen ne yaptın?' dedim. Sonrasında kendimi kaybettim. Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Kendime de zarar verdim. Vücudumda ve boynumda izleri var. Arabam ve yanımda devamlı bıçak olur. Olay günü ne yaşandı hatırlamıyorum, çok pişmanım" dedi. Uluşan, kendi avukatı Cihat Tanrıkulu'nun 'Bahriye'nin başkasıyla konuştuğunu nereden gördün' sorusuna, "Telefonunda Recep isimli bir şahıstan, 'neden mesajlara cevap vermiyorsun?' diye bir mesaj gördüm. Başkasıyla ilişki yaşadığını oradan anladım" cevabını verdi.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bahriye Kalaycı'nın annesi Elife Kalaycı, şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim kızımı sürekli kandırıyordu. Konya'dan ev tutacaklarını kızım bana söylemedi. Kızım, kendisine mihr olarak verilen 25 metrekare araziyi satarak çocuğunun geleceği için altın aldı. O bu altınları, 'borcum var, birlikte yeni bir hayat kuracağız' diyerek hep kızımdan istedi. Ondan şikayetçiyim" dedi. Baba Ahmet Kalaycı ise "Tekrar birleşecek insan, 'başkasıyla ilişki yaşadım' der mi?" diye konuştu.

'ÇOCUK OLDUĞU İÇİN GÖRÜŞÜYORLARDI'

Mahkemede tanık olarak dinlenen Fatih Uluşan'ın yeğeni Ali Armutçu, "Olay günü dayım, beni arayarak tarlaya gelmemi istedi. Sesi normaldi. Tarlaya gittiğimde olayı gördüm. 3-4 dakika sonra ambulansı aradım. 112'de 10-12 dakika sonra geldi. Olay yerine ilk gittiğimde dayım kan kaybetmiş şekilde baygın yatıyordu. Ayılması için yüzüne su çarptım. Ne olduğunu sordum. 'Kaldıramadım' dedi. 'Neyi' diye sorduğumda cevap vermedi. Sigara yakıp, rahatlaması için ona verdim. Dayımla eşi bir süredir ayrılardı; ama arada çocuk olduğu için görüşüyorlardı" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık olarak dinlenen Bahriye Kalaycı'nın kardeşi Safiye Mıhçı ise "Fatih, ablamın eski eşi olur. Fatih sürekli ablamdan altınları borcu olduğunu söyleyerek istiyordu. Recep ve Bahriye arasında da bir ilişki yoktu" diye konuştu. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının savunmasının ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da Eski Eşini 55 Bıçakla Öldüren Adam Yargılanıyor - Son Dakika

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