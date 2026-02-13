Köpeği ezdi, 2 yıl hapis yattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Köpeği ezdi, 2 yıl hapis yattı

13.02.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melek Akarmut, taksi şoförüne tepki gösterdiği için özel hayatı ihlal suçundan ceza aldı.

MARDİN'de taksi şoförünün kaldırımda uyuyan köpeği ezdiği görüntüleri sanal medyada paylaştığı gerekçesiyle 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılıp cezaevine giren, 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (50) tahliye edildi. Uzlaşma için 100 bin TL istendiğini, ödemediği için hapse girdiğini söyleyen Akarmut, "Adam suç işliyor, cezasını ben çekiyorum. Ben bunları hak edecek ne yaptım. 'Tahliyesin' dediklerinde şoka girdim. Dizlerim üzerine çöküp gözyaşı döktümö dedi.

Olay, 26 Mayıs 2024'te, Artuklu ilçesi 1'inci Cadde Üçyol mevkiinde meydana geldi. 47 BNR 902 plakalı taksinin şoförü, müşteri almak için aracının bir kısmını yola paralel kaldırıma park etti. Şoförün müşteri bindikten sonra hareket ettirdiği taksi, kaldırımda uyuyan köpeğin üzerinden geçti. O anlar, kameraya yansıdı. Köpek kaçarken, çevredekiler de şoföre tepki gösterdi. Köpeği fark etmediğini söyleyen taksi şoförü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. İsmi açıklanmayan taksi şoförüne, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'Trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etmek' maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut da olay anına ilişkin kendi iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşıp, duruma tepki gösterdi. Taksi şoförü, görüntüleri paylaşan Melek Akarmut hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açtı. Davada, mahkeme heyeti, Akarmut'a 'Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Akarmut, 15 Ocak'ta Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giderek teslim olduğunu, çektiği videoyla duyurdu.

'KÖPEĞİMİ İKİ KEZ EZDİ'

Melek Akarmut, 27 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliye sonrası iş yerine gelen Akartmut, yaşadığı süreci DHA muhabirine anlattı. Akarmut, "Köpeğim kaldırımda uyuyordu, taksi de kaldırıma çıkmıştı, 15 dakika boyunca kaldırımda bekledi. Yolcusunu aldı. Videoda görüldüğü gibi 2 kız çocuğu da vardı. Taksi şoförü, direk köpeğin üzerine çıktı. Köpeğin çığlığıyla dışarı çıktım ve benim tepkimle geri gitmek zorunda kaldı. İleri gitse daha iyiydi, geri gidince ikinci kez köpeği ezdi. Tabii ben de tepki gösterdim, 'görmedin mi, kaldırımda ne işin var' dedim. Adam, sakin sakin 'görmedim' dedi. Karısı da arkadan bana bağırıyor, 'çocuklarım rahatsız oldu, korktu' diye ve bana küfretti. Kamera ve ses kaydında ben diyorum ki; 'Sen bana hakaret ettin, seni mahkemeye vereceğim' diyorum. Orada toplananlar bana diyorlar ki, 'Sen karışma biz hallederiz' diyorlar. Duyarlı vatandaşlar, karakola gidip şikayet ettiler ama köpek onların olmadığı için şikayetlerini almadılarö dedi.

'ADAM BİRÇOK SUÇ İŞLEDİ, CEZASINI BEN ÇEKTİM'

Taksi şoförünün kendisinden 100 bin lira uzlaşma parası istediğini ve bu parayı vermediği için ceza aldığını kaydeden Akarmut, şunları söyledi:

"Olayın bu kadar büyüyeceğini bilmediğim için adam benden 100 bin lira uzlaşma parası istedi. Ben 100 bin lirayı vermiş olsaydım, cezaevine girmeyecektim. Adam köpeğimi iki kez ezdi ve hiçbir şekilde tedavisini üstlenmedi. Çekti gitti, hatta giderken bir kadın onu durdurmak istedi, onu da neredeyse eziyordu. Adam birçok suç işliyor, cezasını ben çekiyorum. İkidir cezaevine giriyorum. Ben bunları hak edecek ne yaptım. Ben hayvanların haklarını koruyup savunuyorum. Çok cana bakıyorum. Kedi sığınma evim var. İş yerimin geliriyle sokak hayvanlarına bakıyorum. Güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bildiklerini yapsınlar, ben yine sokak hayvanlarına bakmaya devam edeceğim. Kendimi savunmuş olsaydım ya da 100 bin liram olsaydı cezaevine girip böyle bir ceza almamış olacaktım. Cezaevinde akşam yemeği yemiştik. 'Melek Akarmut' diye seslendiler. Ben de hani 'ne oldu, yanlış bir şey mi oldu' diye bakmaya gittim. 3'üncü kata nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Memurum ne oldu' dedim, dedi 'tahliyesin.' Şoka girdim, 'şaka falan mı?' dedim. Dizlerim üzerine çöküp gözyaşı döktüm. Kendime çok zor geldim. Allah razı olsun çok ilgilendiler, çok yardımcı oldular. Akşam saatlerinde dışarıda bırakmadılar. Eşim Mardin'den gelinceye kadar evlerinde misafir ettiler. Geldim, çocuklarıma kavuştum. Çok mutluyum. Cezaevinde kaldığım süre boyunca örgü örerek vakit geçirdim. Boş durmadım, 9 günde bu üzerimdeki örgüyü yaptım. Diğer kadınlara da örnek olmak istedim; uyumak yerine günlerini verimli geçirmelerini tavsiye ediyorum.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeği ezdi, 2 yıl hapis yattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu
Hasan Can Kaya’ya yönelik soruşturmada karar çıktı Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı
Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi AK Partili Yalçın yanıt verdi Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi? AK Partili Yalçın yanıt verdi
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:42:30. #7.11#
SON DAKİKA: Köpeği ezdi, 2 yıl hapis yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.