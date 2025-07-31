Korku Dolu Günler: Sopalı Saldırıya Uğrayan Kadın - Son Dakika
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Korku Dolu Günler: Sopalı Saldırıya Uğrayan Kadın

Korku Dolu Günler: Sopalı Saldırıya Uğrayan Kadın
31.07.2025 16:19
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Antalya'da Iryna Melnychuk D., uzaklaştırma kararı aldığı eşinin sopalı saldırısına uğradı.

ANTALYA'da Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D. (36), 1,5 yıl önce evlendiği ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi M.A.D.'nin sopalı saldırısına uğradığını öne sürdü. Şüpheli eş M.A.D. tutuklanırken, 16 günlük tedavi sonrası taburcu olan Iryna Melnychuk D., "Evden çıkıp geldiğim zaman komşulardan yardım istiyorum. Tek başıma çıkmaya korkuyorum" dedi.

Olay, 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde vardiyalı olarak çalışan Iryna Melnychuk D., mesaisini bitirdikten sonra servisten inip evinin arka kapısından içeri gireceği esnada arkasında bir ses duydu. İddiaya göre, şapka ya da benzeri bir şeyle yüzünü kapatan M.A.D., hiçbir şey söylemeden Iryna Melnychuk D.'nin başına sopayla defalarca vurdu. Yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan kadının sol elinde çok sayıda kırık, başında yarılma oluştu. Iryna Melnychuk D., telefonuyla KADES uygulamasını kullandı.

ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI

Olay yerine komşuları tarafından çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iryna Melnychuk D., 16 gün tedavi gördü. Iryna Melnychuk D.'nin sol eline platin ve demir takılırken, başında estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştuğu belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan M.A.D., tutuklandı. Iryna Melnychuk D. ile 1,5 yıl önce M.A.D., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, olay anında başka bir evde olduğunu savundu.

'BANA 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ'

Olay gününe ilişkin bilgi veren Iryna Melnychuk D., "İşten eve geldim. Servisten inip, birkaç adım atıp site kapısına geldiğim esnada arkamdan bir ses duydum. Arkamı döndüğüm sırada kocam bana birkaç kez vurdu ve bana 'seni öldüreceğim' dedi, kafama vurdu. O esnada düştüm ve elimle kafamı korumaya çalıştım. Vurmaya devam etti. Ben de bağırmaya başlayınca komşular çıktı. O esnada ben bağırdığım için mi yoksa komşular geldiği için mi bilmiyorum; kaçmaya başladı" dedi.

'KAPANMASI ZOR YARALAR VAR'

Komşuların durumu sağlık ekibine haber verdiğini belirten Iryna Melnychuk D., "O halde ben KADES'e bastım, komşularım da ambulansı çağırdı. Ambulans beni Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 21 Temmuz'a kadar hastanede kalıp tedavi gördüm. Ameliyat yapıldı, dikişler ve zımbalar var. Pazartesi kafamdaki yaralardan dolayı ameliyat olacağım. Kapanması zor yaralar var" diye konuştu.

'YAŞAMAK, NORMAL BİR HAYAT SÜRMEK İSTİYORUM'

Hala korku içerisinde olduğunu, sokağa tek başına çıkamadığını ifade eden Iryna Melnychuk D., "Bana 'Seni öldüreceğim' dedi. Ben yaşamak istiyorum. Normal bir hayat sürmek istiyorum. İnsanları seçerken daha dikkatli olmalıyız. Benim durumumda olan insanlar varsa, korkmadan çıkıp konuşsun. Böyle insanların ceza alması gerekiyor. Hiç kimse sessiz kalmasın. Uzaklaştırma olmasına rağmen gelip, böyle yaptı. Birkaç kez ihlal ettiği için ben polise de gitmiştim. Elimde video ve fotoğraflar var. Onları da polise verdim. Suçu neyse cezasını çeksin" dedi.

'BOŞANMA DAVASI AÇTIM'

Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra boşanma davası açtığına dikkat çeken Iryna Melnychuk D., "Tüm belgeleri adliyeye sundum ve boşanma davası açtım. Saldırının da planlı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bu işi yapacak kimse yok. Benim hangi saatte işten çıktığımı, hangi kapıdan girdiğimi bilen yok. Bu sitenin 3 girişi var. Kimse bilemez. Benim kimseyle kavgam yok, kimseye borcum yok. Bunu yapan bir tek o" diye konuştu.

'HALA KORKUYLA YAŞIYORUM'

Evliliğinden dolayı çok pişman olduğunu anlatan Iryna Melnychuk D., "Psikolojik şiddet uyguluyordu. Annesi ve babası diplomat diye, 'benim Antalya'da tanıdık polisler var ve seni adım adım takip ediyorlar. Her şeyden haberim var. Ne yapsan da tanıdıklarım olduğu için bana bir şey olmaz' diyordu. Ben bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum. 'Ben iyi değildim ve bunu yaptım' diye bir şeyi kabul etmiyorum. Çünkü bunu bilinçli yaptığını düşünüyorum. Ben de cezasını almasını istiyorum. Hala korkuyla yaşıyorum. Evden çıkıp geldiğim zaman komşulardan yardım istiyorum. Tek başıma çıkmaya korkuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Antalya, Ukrayna, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korku Dolu Günler: Sopalı Saldırıya Uğrayan Kadın - Son Dakika

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