İstanbul'da yürek burkan manzara! Onlarcası telef oldu

Avrupa üzerinden Afrika'ya giden göç yolundaki leylekler, Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiisinde kondukları elektrik direklerinde akıma kapıldı. Doğa gözlemcilerinin ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldı. Göç sırasında dinlenmek için elektrik direklerine konan leyleklerin, kanatlarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak öldükleri belirlendi. 52 leylek doğa gözlemcileri tarafından ölü bulunurken yaralı olarak bulunan 5 leylek ise tedavi edilmek üzere veteriner fakültesine götürüldü.

"BURASI LEYLEKLERİN CEHENNEMİ DİYEBİLECEĞİMİZ EN RİSKLİ YOL"

Doğa Gözlemcisi Fikret Can, "Bulunduğumuz yer Küçükçekmece Gölü'nün Tahtakale mevkii. Burada sulak alan olduğu için birçok canlı kuş türünü görmemiz mümkün. İşin başlangıcındayız daha ayın 6'sı. Bir buçuk ay daha var. Bu facia devam edecek ve önlemenin yolunu, yöntemini bulmalıyız. İstanbul Boğazı Avrupa ülkelerini geçtikten sonra leylekler Anadolu'ya geliyor. Burası da leyleklerin cehennemi diyebileceğimiz en riskli yol, ölüm oranları çok yüksek, sebebi elektrik. İstanbul ayrı bir sorun; çünkü leyleklerin konaklama alanı yok. Konaklayacakları çatıları olması gerekir, yok. Ağaçlar olması gerekir, yok ettik. Haliyle tek gece tüneyecekleri, dinlenecekleri yer bu elektrik direkleri. Onlara da denk geldiklerinde büyük sürüler konduğunda bu tür vahşetler oluyor. Burada ölü sayısı bugün sadece dün için söylüyorum, 50 ölü leyleğimiz 5 tane de yaralı leyleğimiz var" dedi.

"KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNÜN EN KUZEYİNDEN BAHÇEŞEHİR'E KADAR 50 TANE LEYLEK ÖLÜSÜ VAR"

Doğa Gözlemcisi Fikret Can, "Bunlara sahip olmamız büyük şans, gerçekten doğal olarak büyük zenginlik. Bizim şansımız ya da şanssızlığımız en büyük popülasyonun bizden geçmiş olması, göç yolunun göbeğinde olmamız. Ölümlerin çokluğu bu yüzden. Gerek elektrik hatları, gerekse elektrikli trenler bu hayvanlar için çok büyük risk oluşturuyor. Orman Bakanlığından, doğa korumadan duyarlılık bekliyoruz. Bu çocukların ihbarlarına kulak vermelerini istiyoruz. Bu çocuklar ölüm bildirdiklerinde, yaralı leylek bildirdiklerinde gelip almalarını bekliyoruz. Küçükçekmece Gölü'nün en kuzeyinden Bahçeşehir'e kadar dar bir alanda, 52 tane leylek ölüsü var. Sadece bu dar alanda 3 kilometrelik bir alan burası. 52 ölü leylek. Sadece bu leyleklerin konaklama anında kanatları açık olduğu için tellerle irtibat kurup, bir anda 50 leylek beş tane de yaralandı kanada kırık. Bunu önlemek için dağıtım şirketleriyle, Orman Bakanlığıyla beraber hareket ederek güvenli yuvalar yapmamız lazım. Mesela yine elektrik hatlarından yalıtım yapıyorlar. Yine mesela tünedikleri yoğun alanlarda elektriğin erişemeyeceği yükseklikte basit tünekler yapılabilir. Bu şekilde bu hayvanların telef olmasının önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. İstanbul'dan söz ediyoruz, iki güzergah üzerindeki elektrik sorunu çözümlenirse en azından İstanbul'da telefat önlenir. Anadolu'da koridorda önlenebilirse tüm leyleklerin telefattı önlenmiş olur. Ülkenin sahip çıktığı yaren leyleğin yavrularıyla, burada yatan yavruların hiçbir farkı yok. Onlar da yavru. O yüzden Yaren leyleğin yavrularına sahip çıktığımız gibi tüm yavrulara ve leyleklere sahip çıkmayı bir gönül borcu biliyoruz" diye konuştu.

"YAREN LEYLEĞİ BÖYLE UMUTLA HEVESLE BEKLİYORSAK YAVRULARINI DA KORUMAK ZORUNDAYIZ"

İstanbul Zaim Üniversitesi Akademisyen Çiğdem Demir Çelebi, "Gözlemci arkadaşlarımız arazide gözlem yaparlarken tamamen tesadüfen bugün bu leyleklerle karşılaştılar. Doğa Koruma ve Milli Parkları aradılar. Farklı yerlere ulaşmaya çalıştılar ama maalesef bu işleri yapması gereken kurumlar çok hızlı davranamadığı için, belki de hiç göremediğimiz için, ben arabama atlayıp buradan leylekleri veteriner fakültesine taşımak zorunda kaldım. İstanbul Boğazı üzerinde sonbahar göçünde, özellikle de leylekler üreyerek döndükleri için çok büyük sayılarda yaklaşık bir, bir buçuk milyon leylek geçiyor. Bunlar sadece leyleklerin sayısı. Yırtıcılar, bunlara dahil değil. Biz dün çok küçük bir grubun içerisinde tek bir günde maalesef 52 leylek ölümüyle karşılaştık. Daha büyük gruplar geçerse, özellikle 50-60 binlik grupların geçtiği zamanları hesaplayın.1,5 milyonluk bir sürüde, biz yüzlerce belki binlerce leylek ölüsüyle karşılaşmak gibi bir talihsizlikle karşılaşabiliriz. Acilen önlem alınması gerekir. Özellikle İstanbul Boğazı hattını kullanan leylek sürüleri demiryolları güzergahını da kullanacaklar ve dolayısıyla gece konaklamalarında bu çok büyük bir risk oluşturacak. Önümüzdeki bir hafta 15 gün içinde bu ölümlerle karşılaşmamak için acilen tedbir alınmasını istiyoruz. Eylül 15'e kadar da 1,5 milyonluk bir leylek sürüsü geçişi olacak. Dolayısıyla tedbir alınmazsa bu sayılar artacak gibi görünüyor. İki hafta içinde buradan en az 50O bin leylek geçişi olacak. Bunlar öncül gruplar. Küçük gruplar, küçük sürüler daha birleşmediler. Böyle bir grubun içinde 52 ölü gördüysek, 500 binlik gruplarda binlerce sayıyı görme ihtimalimiz var. Burada özellikle yavru leyleklerin ölüsünü görüyoruz. Bunların her biri yaren leyleğin yavrusu, her biri yaren leylek. Dolayısıyla nasıl Yaren leyleği böyle umutla hevesle bekliyorsak bu yavruları da, bu leylekleri de korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.