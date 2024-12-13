Kültür Varlıklarının Restorasyonu Artıyor - Son Dakika
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Kültür Varlıklarının Restorasyonu Artıyor

2002-2024 döneminde kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları 2 bin 511'e ulaştı.

13.12.2024 11:47
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür varlıklarının restorasyon, tanzim ve çevre düzenleme çalışmalarının sayısı 2002-2024 yıllarındaki dönemde 2 bin 511'e yükseldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür varlıklarının restorasyonuna devam ederken, diğer yandan 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen eserlerin ve Bakanlığa tahsisli yapıların onarımlarını yaptırdı.

Kültür varlıklarına yönelik proje, restorasyon, teşhir tanzim ve çevre düzenleme çalışmalarının sayısı 2002'den önceki 10 yıllık dönemde yaklaşık 250 iken 2002-2024 yıllarındaki dönemde bu sayı 2 bin 511'e çıktı.

Tescilli yapılarda, deprem sonrası kültür enkazının ayrıştırılmasına ve desteklenmesine yönelik işlerde ve Gaziantep Kalesi, Adıyaman Kahta Kalesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Elbistan Müzesi deprem sonrası onarım çalışmalarında 3 milyar lira harcama yapıldı.

Saint Pierre Anıt Müzesi, Malatya Atatürk Evi ve Arkeoloji Müzesi ile Beşkonaklar Müzesi'nin restorasyonu ve teşhir tanzim ve güçlendirme çalışmaları, Adıyaman Kahta Kalesi ve Adıyaman Müzesi onarımı, Diyarbakır Paşa Hamamı, Saint George Kilisesi ve Çardaklı Hamamı'nın restorasyonu tamamlandı.

Öte yandan, Gaziantep Zeugma Mozaik ve Arkeoloji Müzesi'nin onarımı ile Gaziantep Kalesi restorasyonu, Kahramanmaraş Elbistan Müzesi hasarlarının giderilmesine yönelik çalışmalar ise 2025'te tamamlanacak.

Kilis Ravanda Kalesi, Alaeddin Yavaşça Müzesi ve Şanlıurfa Harran Kalesi, Siverek Kalesi restorasyonu ile Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nin hasarlarının giderilmesi ve Adana Anavarza Zafer Kapısı acil müdahale uygulamaları bu yıl sona erdi.

Hatay Arkeoloji Müzesi'nde de onarım restorasyon çalışmaları etaplar halinde sürdürülüyor ve müze 2025'te açılışa hazır hale getirilecek.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin Bütüncül Projesi çıkarıldı

Kültür varlıklarına yönelik çalışmalar kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kültür varlıklarının restorasyonu da devam ediyor.

Vakıf eserlerine yönelik ihya çalışmalarının sayısı 2002 öncesi 10 yıllık dönemde sadece 46 iken, bu sayı 2002-2024 yıllarında 5 bin 913'e çıkarıldı ve yaklaşık 130 katlık bir artış kaydedildi. 154 eserin onarım ve restorasyonu ise sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören 377 vakıf kültür varlığının tamamına yönelik restorasyon süreçleri başlatıldı. Bu faaliyetler, merkezi bütçeden pay alınmadan vakıf gelirleriyle yapılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan eserlerden İstanbul Kariye Camisi, Sivas Divriği Ulu Camisi, İstanbul Sultanahmet Camisi ile İstanbul Hz. Cabir Camisi'nin ve İstanbul İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi'nin de restorasyonları tamamlanarak ibadete ve hizmete açıldı.

Bu yıl içerisinde tarihinde ilk kez Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin Bütüncül Projesi çıkarıldı ve olası risklere karşı Ayasofya'yı koruma çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Edirne Selimiye Camisi, Kıbrıs Lefkoşe Selimiye Camisi, Arnavutluk İşkodra Camisi, İstanbul Fatih Beyazıt Camisi, İstanbul Fatih Zeynep Sultan Camisi gibi eserlerin restorasyonlarının ise 2025'te bitirilmesi planlanıyor.

Bu yıl, İstanbul Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan İmareti'ne ilave olarak Ankara Hacı Bayram Veli ve Tokat Gülbahar Hatun imaretleri açıldı, böylece Osmanlı'dan miras bir gelenek olan aşevi sayısı 3'e çıkarıldı.

Balıkesir ve Gaziantep imaretlerinin de 2025'te açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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