Kültürel Zenginlikleri Tanıtacak: \'100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi\'

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırdıkları, '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' kapsamında geleneksel değerleri çağdaş bir yaklaşımla birleştirerek, Anadolu'nun benzersiz kültürel zenginliğini ziyaretçilerle buluşturacaklarını söyledi.

Bakan Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi'nin tanıtım programına katıldı. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve ziyaretçiler katıldı.

'TARİHİMİZİN SAKLI HİKAYELERİNİ ANLATACAĞIZ'

Bakan Ersoy, bir asrı geride bırakan Cumhuriyet'i her alanda özgün ve öncü, bağımsız ve lider kılmak adına adımlar atıldığını, bunu yaparken Cumhuriyet'in varisi aziz milletin ve gelecek nesillerin kültürel kimliğini yaşatarak, kökleri geleceğe eksiksiz taşımak için gayret gösterdiklerini belirtti. Ersoy, " 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken çocuklarımızın ve gençlerimizin özünü, kimliğini, geçmişini bütün yön ve değerleriyle bilmelerini; bu muazzam mirastan gelen öz güvenle, düşünüş ve duruşla yollarında ilerlemelerini arzu ediyoruz. İşte bugün lansmanını yapmakta olduğumuz '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi'nin hem kültürümüzü hem de vatan kıldığımız Anadolu topraklarının medeniyet mirasını gözler önüne seren konseptiyle bu amacımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Cumhuriyetimizin 102'nci yılından ilhamla ad verdiğimiz bu kıymetli proje kapsamında, geleneksel değerlerimizi çağdaş bir yaklaşımla birleştirerek, Anadolu'nun benzersiz kültürel zenginliğini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. 102 farklı sergi ve temayla, ayrıca ilk kez gün yüzüne çıkarılarak teşhire konulan eserler üzerinden özel bir deneyim sunacak; tarihimizin saklı hikayelerini anlatacağız. Kültürel mirasımızı dünden bugüne taşıyacak, yarınlara ulaşması adına yeni bir yol açmış olacağız" dedi.

'102 ESER İLK KEZ SERGİLENECEK'

Bu bağlamda ilk serginin mekanı olarak Ankara Etnografya Müzesi'ni seçtiklerini söyleyen Ersoy, "Etnografya Müzesi, proje kapsamında 'Doğadan Sanata: Ahşap' sergisiyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Osmanlı Dönemi'ne ait eşsiz ahşap eserler, ecdadımızın doğayla kurduğu sanatsal bağın en zarif örnekleri olarak teşhirde yerlerini almış durumda. Müzemizin kendi koleksiyonunda bulunan eserlerin yanı sıra Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış şehirlerdeki İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi ve Edirne Müzesi koleksiyonlarından da seçilen parçalarla birlikte 181 seçkin ahşap eseri bu sergi de bir araya getirdik. 16'ncı yüzyıldan 19'uncu yüzyıl sonlarına kadar uzanan geniş bir zaman dilimine tarihlenen, yüksek sanat değeri taşıyan bu eserlerden 102 tanesinin ilk kez sergileneceğini de özellikle vurgulamak isterim" diye konuştu.

'TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE KATKI SAĞLAYACAK'

Bugün ziyarete açılan ve 30 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek olan serginin, kültür ve tarih meraklıları için çok özel bir deneyim olacağını belirten Ersoy, "Doğadan Sanata: Ahşap' ile başlattığımız '100+2 Süreli Müze Sergileri' 44 şehirde, 85 devlet müzesi ve 17 özel müzenin katkısıyla yıl sonuna kadar devam edecek. Türk kültürü ile Anadolu tarihinin harman olduğu eşsiz mirasımızı tanıtarak geniş kitlelere ulaştıracak olan sergiler bunun yanında hem Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne katkı sağlayacaklar hem de 'Geleceğe Miras' kapsamında yer alan eserlerin ziyaretçilerle buluşmasına vesile olacaklar. Sergi takvimimizden birkaç örnek vermem gerekirse; Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde 'Zeugma'dan Antakya'ya Medeniyetler Buluşuyor' sergisi 2 Nisan'da, Samsun Müzesi'nde 'Her Çağ'da Çocuk Olmak' sergisi 23 Nisan'da, Ankara Etnografya Müzesi'nde 'AnaDolu: Bereket ve Şefkat' sergisi 11 Mayıs'ta, Antalya Nekropol Müzesi'nde 'Anadolu'da Sporun Öyküsü' sergisi 19 Mayıs'ta Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde 'Doğu Anadolu Yaylasında Kadim Bir Kültür: KARAZ' sergisi 17 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilere açacak" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,