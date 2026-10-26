Kurtulmuş Batman\'da terörsüz bölgeyle kardeşlik ekonomisinin kazanacağını söyledi

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'da yaptığı konuşmada, "Terörsüz bölgenin olmasıyla birlikte sadece Türkiye'nin şehirleri değil, bu bölgedeki bütün şehirler kazanarak halkımız ekonomik olarak da büyük bir refah içerisinde olacaktır. Şimdiye kadar bölgede terör ve savaş baronları kazandı, bundan sonra Allah'ın izniyle kardeşlik kazanacak" dedi.

Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nin Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılarak, "Türkiye Modeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" başlıklı açılış dersini verdi.

Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, Batman'ın ve Batman Üniversitesi'nin ciddi gelişme katettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin 208 üniversitesi ve yaklaşık 6,7 milyon öğrencisiyle birlikte devasa bir yükseköğretim kadrosuna sahip olduğunu övünçle her yerde söylediklerini ifade etti. Her yıl üniversiteler arasındaki yarışın daha da hızlandığını belirten Kurtulmuş, sadece sayısal olarak değil, nitelik olarak da üniversitelerin daha yukarıya çıktığını gördüklerini, bundan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kurtulmuş, bu sene akademik yıl açılışı dolayısıyla gittiği üniversitelerde "Terörsüz Türkiye" ile ilgili gelinen noktayı ve yaşadıkları tecrübeyi anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

"FİLİSTİN'İ GÖÇ ETMEYE ZORLUYORLAR"

Türkiye'nin Filistin'de devam eden sorunlar karşısında da duruşunu gösterdiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İsrail'in saldırganlıkları artık dur durak bilmiyor. Hele hele seçimi de bahane olarak kabul eden Netanyahu ve çetesi, sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'daki Müslümanlara, Filistinlilere karşı her türlü zulmü yapıyor. Bundan 20 sene, 10 sene evvel bir Yahudi'nin yaşamadığı, Arapların neredeyse yüzde 100 nüfusa sahip olduğu yerlerde, mesela El Halil gibi bir şehirde bile o şehrin yapısını değiştirerek, orayı Müslümansızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Adına yerleşimci dedikleri teröristler vasıtasıyla Filistinlileri sadece evlerinden barklarından etmiyor aynı zamanda dedelerinden kalmış zeytinlerini bile sökerek Filistin'i göç etmeye zorluyorlar.

"ÖZGÜR FİLİSTİN DEVLETİ KURULACAK VE İNŞALLAH DÜNYANIN TAMAMI TARAFINDAN TANINACAKTIR"

Şunu söylemek istiyorum; hak tek başına en güçlüdür, hak tek başına en üstündür. Haklı olana, hak olana asla kimse galip gelemez, onu yenemez. Filistinlilerin meselesi haktır, haklıdır ve şartlar ne olursa olsun eninde sonunda mutlaka başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin devleti kurulacak ve inşallah dünyanın tamamı tarafından da tanınacaktır."

"Terörsüz Türkiye" ve TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, bu süreçte, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 milletvekilinin rekor oyuyla kabul edildiğini anlattı. Kurtulmuş, "Bu, Türkiye demokrasisinde bir ilktir. Bu kadar büyük bir kabul hiçbir yasanın etrafında gerçekleşmemiştir. Hem devletin aklı hem milletin vicdanı bu konuda ortak bir noktaya gelmiş ve Allah'a çok şükür şimdiye kadar gelinen noktada sonuç almış olduk" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE MODELİ"Nİ ANLATTI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu kapsamda yürütülen çalışmalara "Türkiye Modeli" dediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çatışma çözümleri modellerinde hep bir üçüncü göz ya da başka bir ülke veya uluslararası bir kuruluş vardır ama 'Türkiye Modeli' dediğimiz bu modelde bir üçüncü göz yoktur. Üçüncü göz de birinci göz de milletin bizatihi kendisidir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, millet adına milletin temsilcileridir. Yasanın gereği olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında bir üst kurul çalışmalarına başladı ve başarıyla sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde kısa sürede parlamentodaki siyasi partilerden oluşacak temsilcilerle bu sürecin Meclis tarafından gözetlenmesi ve takip edilmesi için bir izleme komisyonu kurulacaktır. İnşallah sonucu da en kısa zamanda alacağımızı biliyorum. Bundan sonra da inşallah bu süreç devam edecektir."

Kurtulmuş, sürecin başarıyla devam etmesi için üç konunun bulunduğunu söyledi. Terör örgütünün silahlarını bütünüyle bırakması ve kendini feshetmesinin en önemli konu olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu çerçevede terör örgütünün Türkiye dışındaki uzantıları, özellikle Suriye'deki uzantısı PYD, YPG, KCK örgütlenmesinin de çok hızlı şekilde Suriye'nin yeni yönetimiyle entegre olması hem Türkiye'deki işlerimizi kolaylaştıran hem de bölgede terörsüz bir bölge oluşması için atılacak adımları kuvvetlendiren bir gelişmedir. Ümit ederim oradaki bu entegrasyon süreci de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla devam edecek" diye konuştu.

Demokratik standartları yüksek bir Türkiye'yi kurmak için hızlı adımların atılmasının da bir diğer mesele olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bunun için sözü güçlü olan, demokratik katılımı güçlü olan ülkelerde yasa dışı örgütlenmelere zaten yer olamaz. Türkiye'de hem yasa dışı bu örgütlenmelerin sona erdirilmesi hem de demokrasinin güçlendirilmesi hep beraber gerçekleştireceğimiz eşzamanlı hususlardan birisidir" dedi.

Kurtulmuş, sürecin başarılı olmasının üçüncü temel meselesinin ise "Terörsüz Türkiye" sürecinin çıktılarının halk tarafından birebir görülmesi olduğunu kaydetti.

"BU ÜLKENİN, BÖLGENİN HALKLARI KAZANACAK"

Terörün bitmesiyle üretimin artacağını ve şehirlerin gelişeceğini ifade eden Kurtulmuş, "Diyarbakır'ın en ücra sokağı bile cıvıl cıvıl turist kaynıyor. Mardin'in bütün sokakları, bütün lokantaları, bütün kültür merkezleri cıvıl cıvıl yerli ve yabancı turist kaynıyor. Türkiye üretecek, Türkiye kazanacak, terörsüz bölgenin olmasıyla birlikte sadece Türkiye'nin şehirleri değil, bu bölgedeki bütün şehirler kazanarak halkımız ekonomik olarak da büyük bir refah içerisinde olacaktır. Şimdiye kadar bölgede terör ve savaş baronları kazandı, bundan sonra Allah'ın izniyle kardeşlik kazanacak, barış ekonomisi kazanacak, bu ülkenin, bu bölgenin halkları kazanacak" ifadelerini kullandı.

"Barış" diyerek yollarına devam edeceklerini belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kıyamete kadar bu topraklarda inadına kardeşlik, inadına barış ve inadına birlikte olmak diyerek yolumuza devam edeceğiz, çünkü bu toprakların ana mayası tam da bu söylediğimiz şeydir: Bu kardeşlik ruhudur. Tam da bu toprakların ana mayası bu medeniyet değerlerimizdir. Allah bu değerleri baki kılacak çalışmaları kuvvetlendirmeyi nasip etsin. Bu memlekette milletimizin arasına ekilmeye çalışılan bu fitne tohumları ilanihaye olarak artık tarihin tozlu raflarında kalsın diyorum. Bu sürece verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de özellikle sevgili gençler ve değerli öğretim üyesi arkadaşlar, sizlerin Terörsüz Türkiye sürecine vereceğiniz katkıların fevkalade önemli ve değerli olduğunu biliyorum. Hep beraber inşallah bu işi geride bırakacağız. Allah sözümüzü kuvvetli kılsın, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin."

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından profesör kadrosuna atanan 31 akademisyene cübbeleri giydirildi, belgeleri takdim edildi.