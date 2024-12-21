Numan Kurtulmuş: Suriye'de 61 Yıllık rejim halkın mücadelesiyle yıkıldı - Son Dakika
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Numan Kurtulmuş: Suriye'de 61 Yıllık rejim halkın mücadelesiyle yıkıldı

Numan Kurtulmuş: Suriye\'de 61 Yıllık rejim halkın mücadelesiyle yıkıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'de 61 yıldır devam eden bir rejim, halkına tepeden bakan ve zulmeden bir rejim, halkın mücadelesiyle sona ermiştir" açıklamasında bulundu.

21.12.2024 21:00
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile düzenlediği basın toplantısında, " Suriye'de 61 yıldır devam eden bir rejim, halkına tepeden bakan ve zulmeden bir rejim, halkın mücadelesiyle sona ermiştir" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Suriye'de 61 yıldır devam eden bir rejim, halkına tepeden bakan ve zulmeden bir rejim, halkın mücadelesiyle sona ermiştir. Bundan sonra Suriye'de bütün etnik, siyasi, dini, mezhebi farklılıkların temsil edildiği, demokratik bir sürecin inşa edilmesi ve böylece barışın tesis edilmesi için Türkiye üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"HALKINA TEPEDEN BAKAN BİR REJİM HALKIN MÜCADELESİYLE SONA ERMİŞTİR"

Bölgedeki çatışmaların ve iç türbülansların sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin Suriye'de oynadığı önemli role vurgu yapan Kurtulmuş, "Suriye'de 61 yıldır devam eden bir rejim, halkına tepeden bakan ve zulmeden bir rejim, halkın mücadelesiyle sona ermiştir. Bundan sonra Suriye'de bütün etnik, siyasi, dini, mezhebi farklılıkların temsil edildiği, demokratik bir sürecin inşa edilmesi ve böylece barışın tesis edilmesi için Türkiye üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir" diye konuştu.

"ÜMİT EDERİM Kİ İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI SON BULUR"

İsrail'in Gazze'de 1,5 yıldır devam eden soykırımı nedeniyle yüzde 70'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 50 bini aşkın insanın öldüğünü belirten Kurtulmuş, dünyanın gözü önünde insanların hayattan koparıldığını, şehirlerin yok edildiğini, canlı olan ne varsa hayattan silindiğini söyledi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Böylesine ağır bir vahşetin maalesef dünyanın gözü önünde işlenmesine rağmen hala dünya bu saldırganlığı durduramamıştır. Ümit ederiz ki en kısa zamanda İsrail'in dizginlenmesi, bu saldırganlığının önlenmesi ve artık hayatta kalanlarının, 'hayattan bir an evvel biz de gitsek' diyerek neredeyse dua ettikleri Gazzelilere barışın, esenliğin gelmesi için Türkiye olarak her türlü çabayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Ümit ederim ki orada da İsrail'in saldırganlığı son bulur ve dünya kamuoyunun, uluslararası camianın baskısıyla adil, kalıcı bir barışın temin edilmesi mümkün olur."

Sözlerinin sonunda ülkedeki yoğun programına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş konuşmasını, ziyaretinin iki ülke arasındaki dostluğa kalıcı etkiler bırakması, iki ülke arasındaki dostluğun kıyamete kadar baki kalması dileklerini ileterek tamamladı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş: Suriye'de 61 Yıllık rejim halkın mücadelesiyle yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Siz Birşey Yapmadınız Sadece Maddi Yardımı Ediyorsunuz 0 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Takip ediyorum, bazılarının maşallah her konuda engin (!) bilgileri var, bazılarıda fırsat kolluyor İslamiyet e saldırmak için, bazılarıda futbol yüzünden küfürler ediyor hemde tanımadıkları insanlara. Garip bir durum, insan çok şaşırıyor. 0 0 Yanıtla
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