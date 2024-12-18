Kuru Yemiş Fiyatları Yılbaşında Rekor Seviyelerde - Son Dakika
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Kuru Yemiş Fiyatları Yılbaşında Rekor Seviyelerde

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CHP Milletvekili Gürer, esnafı ziyaret etti; fıstık kilosu 220 lira, alım gücü düştü.

18.12.2024 10:47
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaklaşan yılbaşı öncesi, kuru yemiş satan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi, fiyatlar hakkında bilgi aldı. Gürer, "Yılbaşına sayılı günler kaldı. Şu an da fıstığın kilosu 220 lira. Geçtiğimiz sene fıstığın fiyatı 120-130 lira civarındaydı. Yurttaşın geliri daraldıkça aklına ne yılbaşı geliyor ne aybaşı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaklaşan yılbaşı öncesinde kuru yemiş satan esnafı ziyaret etti. Gürer'in, "Çerez ürünleri satıyorsunuz. Yılbaşı yaklaşırken vatandaşların alım gücü nasıl" sorusu üzerine esnaf, insanların alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların az olduğundan yakındı.

Esnaf şunları söyledi:

"Alım gücü şu anda çok zayıf. İnsanlar geçim sıkıntısı çekince ilk önce kuru yemişten siliyorlar. Alabiliyorsa bir patatesi veya yağı alıyor ancak ben kuru yemişi almasam da olur diyor. Şahsen ben kuru yemişçi olmasam evime ne kadar zamanda kuru yemiş alırım diye bazen düşünüyorum. İnsanlar 12 bin 500 lira maaşla bir şey alamazlar. Bu parayı cebine koy ve alışverişe çık evine geri dönemezsin. Her şey çok pahalı. Ben aynı zamanda üreticiyim. Bugün buğdayın kabuğunu, kepeğini 11-12 liradan alıyorsun. Biz şu tezgahları eskiden yılbaşı zamanında komple indirirdik ve 3-4 tane terazi koyardık. Ekstradan çalışmak için insan bulurduk. Şimdi bizim için normal bir günmüş gibi yoğunluk olmuyor."

Gürer, artan fiyatlara ilişkin, "Yem fiyatları artıyor, üretici kazanamıyor. Ama tüketici de aldığı ürünü pahalıya alıyor. Birileri de buradan vurgun yapıyor. Yılbaşının da yaklaşmasıyla çerez ürünlerinin fiyatlarında kıpırdanma var. Normal fiyatında alamayan vatandaş fiyatlar artınca yanına hiç yaklaşamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Yurttaşın geliri daraldıkça aklına ne yılbaşı geliyor ne aybaşı"

Fındığın fiyatının şu an 650 lira olduğunu belirten esnaf geçtiğimiz sene 430 lira civarında satış yaptıklarını belirterek kuru yemiş fiyatlarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Antep fıstığı şu an 800 lira geçen sene 480-500 lira civarında satıyorduk. Siirt fıstığı 900 liradan satılıyor ama geçen sene fiyatı daha uygundu. Geçen sene 350 liraya sattığımız karışık kuru yemişi şu an 650 liraya satıyoruz. Çiğ kabak çekirdeğinin fiyatı şu an 400 lira ama geçen sene 260 liraya satıyordum. Kabuklu yer fıstığı 160 lira, geçtiğimiz sene ise 90 liraya satıyorduk. Şu anda üreten de tüketen de şikayetçi. İki taraf arasındaki o aracı bütün parayı götürüyor. Ben 23 yıldır kuru yemiş satıyorum eskiden yılbaşında işleri yetiştiremiyorduk."

Esnaf ziyaretinde çerez stantlarındaki fiyatları inceleyen Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşına sayılı günler kaldı. Hindiyi alıp tüketecek durumda olmayan emekli ve dar gelirli için en azından evine çerez alabilir düşüncesiyle bugün çerez fiyatlarına bakalım dedik. Şu an da fıstığın kilosu 220 lira. Geçtiğimiz sene fıstığın fiyatı 120-130 lira civarındaydı. Burası uygun fiyatlı sayılabilecek ürün satış noktası. Oysa bu yıl Osmaniye'de üretici yer fıstığını 30 liradan satamadı. Yer fıstığı üç harfli marketlerde Mısır'dan getirilmiş ithal ürün olarak da satılıyor. Keza Aksaray'da üretici ayçiçeğini 25 liradan satamadı. Bu yıl ayçiçeği 130 liradan satılıyor. Yılbaşında bunlardan sınırlı sayıda alıp ailesiyle kutlamak isteyen ne asgari ücretlinin ne de emeklinin tüketimi zorlaştı. Portakalı ve elmayı da almak zorlaştı. Yurttaşın geliri daraldıkça aklına ne yılbaşı geliyor ne aybaşı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuru Yemiş Fiyatları Yılbaşında Rekor Seviyelerde - Son Dakika

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