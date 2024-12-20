Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege, Marmara ve Akdeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor, dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

20.12.2024 14:48
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Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması tahmin ediliyor.

Yağışların, Manavgat ve Serik ilçelerinin iç kesimleri ile İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinde çok kuvvetli olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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