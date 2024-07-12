Kuyu-8 Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kuyu-8 Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Kuyu-8' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheli, aralarında Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin çalışmalar yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

12.07.2024 14:21
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Kuyu-8 operasyonları kapsamında gözaltına alınan, aralarında Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. İnanç Güngen, ifadesinde suçlamaları eşinin üzerine attı.

20 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

NESLİM GÜNGEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüphelilerden Neslim Güngen'in emniyetteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddederek "Bizim yaptığımız tüm iş ve işlemler şeffaftır. Devletin her kurumu gelip bizi denetleyebilir" dedi. Güngen vergi müfettişiyle de görüşmeyi sadece vergi dairesinde yaptıklarını, bunun dışında görüşmediklerini söyledi. Ayrıca Güngen'in fiziki takip sırasında yaptığı bazı görüşmelerde para kasası Gökhan Göz'le de sevgili olduğunu söylediği öğrenildi.

ÇALIŞANLARI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Güngen'in güzellik merkezinde çalışanların ise ifadelerinde, sahte faturalar kesildiğini, ürünlerin sağlıksız olduğunu bilmelerine rağmen şüphelinin zorlamasıyla bu ürünlerin satışlarının yapıldığını söyledikleri belirtildi.

İNANÇ GÜNGEN, HER ŞEYİ EŞİNİN ÜZERİNE ATTI: BÜTÜN İŞLERLE O İLGİLENİYOR

İnanç Güngen'in de güzellik merkezinde kullanılan cihazların UTS kayıtlarının olmadığından kendisinin haberi olmadığını, bunlarla eşinin ilgilendiğini iddia ederek "Cihazları ben üretiyordum ancak belgeleriyle Neslim ilgileniyordu. Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırdığını söylüyordu. Şirket benim üzerime ancak bütün işlerle işleyişle Neslim ilgileniyordu"

OPERASYONDAN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 65 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu, Neslihan Güngen'le kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu belirtilmişti. Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan, UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlerine el konulmuştu.

Kuyu-8 Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuyu-8 Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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