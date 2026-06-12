LGS Sınavı İçin 1.2 Milyon Başvuru

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu yıl toplam 1 milyon 274 bin 629 öğrencimizden 1 milyon 226 bin 580 öğrencimiz, yarınki sınava girmek üzere başvurusunu yapmış. Sınav yurt içinde 81 ilimizde 920 ilçemizde, yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezimizde gerçekleştirilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yozgat Valiliği'ni ziyaret ederek 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tekin, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, yarın Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek sınava ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Tekin, "Bir beslenme paketi paylaşacağız çocuklarımızla. Bunu da şöyle yaptık. Sınav başvurusu esnasında yarın dağıtacağımız beslenme paketinin içeriği ile ilgili olarak velilerimize ve öğrencilerimize bilgilendirme yaptık. Öğrencilerimizin gerek sağlık problemleri sebebiyle gerekse başka sebeplerle beslenme paketinden yararlanıp yararlanmak istemediklerini kendilerine sorduk. Bu kapsamda 1 milyon 22 bin öğrencimizden 924 bin 191 öğrencimiz, bu hizmetten faydalanmak istediğini bizimle paylaştı. Paketin içerisinde kuru meyveli yulaflar, ceviz, kuru üzüm ve su gibi yiyecekler olacak. Beslenme paketi talep etmeyen diğer öğrencilerimize de sadece yine velilerimizin bilgisi dahilinde su paylaşmış olacağız. Öğrencilerimizin sağlık durumları ve olası alerji riskleri de dikkate alınarak kapsamlı bir planlama yapıldı. Beslenme paketi talep eden ve etmeyen öğrenciler ayrı ayrı okullarda sınava girecek" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 80'İ SINAVA GİRECEK'

Beslenme paketlerinin, sahalarında uzman gıda mühendisi ve diyetisyenler tarafından tespit edildiğini ifade eden Tekin, paket içeriğinin sınav başvuru sürecinde velilerle açık ve şeffaf bir şekilde paylaşıldığını söyledi. Bakan Tekin, "Bildiğiniz üzere sınav yarın sabah itibarıyla başlayacak. Sabah 09.00 itibarıyla çocuklarımız okullarında olacak. Bu yıl toplam 1 milyon 274 bin 629 öğrencimizden 1 milyon 226 bin 580 öğrencimiz, yarınki sınava girmek üzere başvurusunu yapmış. Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 80'i, yarın sınava girecek. Sınav yurt içinde 81 ilimizde 920 ilçemizde, yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezimizde gerçekleştirilecek" dedi.

'ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİMİZ SAKİN OLMALARI'

Bakan Tekin, öğrenci ve velilere sınavla ilgili uyarılarda bulunarak, "Bizler, çocuklarımızı yalnızca sınav sonuçlarıyla değil, süreç içerisinde ailesiyle toplumuyla etrafındaki kişilerle olan ilişkisiyle ülkesine ve milletine bağlılığıyla gayretleriyle azimleriyle ve çalışkanlıklarıyla hayata kattıkları değerlerle değerlendiren bir eğitim anlayışına hep birlikte sahip olmak durumundayız. Bugün sınava hazırlanan öğrencilerimizin her birisinin arkasında çocuklarını gözü gibi gören onlara büyük fedakarlıklar ve emekler sarf eden dualar yapan aileleri var. Aylar boyunca çocuklarının yanında olan, onların heyecanlarını ve kaygılarını paylaşan bütün velilerimizin gösterdikleri özverinin fedakarlığın farkındayız. Bu nedenle sınav sonuçları ne olursa olsun çocuklarımızın ortaya koyduğu emeğin ve ailelerimizin verdiği desteğin başlı başına kıymetli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimizden beklentimiz; sınava sakin bir şekilde girmeleri, bugüne kadar edindikleri bilgi ve birikimi en iyi şekilde ortaya koyacak bir ruh haliyle sınavı tamamlamalarıdır. Unutulmamalıdır ki hayat tek bir sınavın sonucundan çok daha geniş bir imkan ve tecrübe alanıdır" diye konuştu.

SINAV SONUÇLARI 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Tekin, "Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fiziki imkanlarıyla karşısına sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız" dedi.