Lübnan'a 55 Ton Yardım Uçağı Ulaştı - Son Dakika
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Lübnan'a 55 Ton Yardım Uçağı Ulaştı

BAE'den Lübnan'a 55 ton tıbbi malzeme taşıyan yardım uçağı geldi; insani krize destek arttı.

05.10.2024 12:21
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BEYRUT, 5 Ekim (Xinhua) -- 55 ton yardım ve tıbbi malzeme taşıyan bir yardım uçağı Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nden Lübnan'a ulaştı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) haberine göre bu yardım Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından sağlandı.

DSÖ Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, "DSÖ ve BM, Lübnan ve halkının yanı sıra ülkede yaşayan diğer savunmasız insanlar üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya kararlı" dedi.

UNHCR Lübnan Temsilcisi Ivo Freijsen ise "Tüm insani yardım kuruluşlarının gerekli yardımı sağlama çalışmaları aracılığıyla Lübnan'la dayanışmamızı göstermek istiyoruz ve tüm bağışçıları hızlı bir şekilde yanıt vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric de Cuma günkü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM Lübnan İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza'nın ülkedeki kötüleşen durumu ele almak üzere Lübnan İnsani Yardım Fonu'ndan 2 milyon ABD doları ek kaynak sağlandığını duyurduğunu söyledi.

BM sözcüsü, kısa bir süre önce tahsis edilen 10 milyon dolarlık Merkezi Acil Müdahale Fonu'nun yanı sıra gelen yeni fonla birlikte şu ana kadar tahsis edilen toplam miktarın 12 milyon dolara ulaşacağını söyledi.

Ulusal Haber Ajansı ayrıca Cuma günü İtalya'nın Lübnan'da devam eden insani krizden etkilenen sivil nüfusu desteklemek üzere 17 milyon euro (yaklaşık 18,65 milyon ABD doları) bağışta bulunduğunu bildirdi.

Bu arada, İngiltere'nin de Lübnan'a yönelik insani yardım desteğini 10 milyon pound (yaklaşık 13,12 milyon dolar) arttırdığı belirtildi.

Lübnan genelinde İsrail ve Hizbullah arasında tırmanan çatışmalardan etkilenenler arasında en büyük yükü çocuklar çekiyor.

Son altı hafta içinde Lübnan'da 690'dan fazla çocuğun yaralandığı bildirildi. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yaygın yaralanmalar arasında patlamaların etkisiyle oluşan beyin sarsıntıları ve travmatik beyin yaralanmaları, şarapnel yaraları, uzuv yaralanmaları ve işitme kaybı yer alıyor.

Öte yandan 400.000'den fazla çocuğun evlerinden olduğu tahmin ediliyor.

UNICEF, uluslararası toplumu insani yardım desteğini harekete geçirmeye ve Lübnan'a giden ikmal yollarının açık kalmasını sağlayarak hayat kurtaran yardımların ihtiyaç sahibi çocuklara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasına olanak vermeye çağırdı. Ayrıca acil ateşkes ve çocukların tüm taraflarca korunması çağrısında bulundu.

UN humanitarian coordinator for Lebanon Imran Riza on Friday announced an additional 2 million U.S. dollars from the Lebanon Humanitarian Fund to address the deteriorating situation in the country, a UN spokesman said.

The new fund, which comes alongside a previous 10 million dollars Central Emergency Response Fund allocated very recently, would bring the total allocation to 12 million dollars so far, said Stephane Dujarric, spokesperson for UN Secretary-General Antonio Guterres, at a daily briefing.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lübnan'a 55 Ton Yardım Uçağı Ulaştı - Son Dakika

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