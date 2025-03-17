Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn\'dan orduya Suriye\'ye misilleme talimatı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin Lübnan ordusuna misilleme talimatı verdiğini açıkladı.

17.03.2025 19:16
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ile Lübnan arasında dün akşam başlayan karşılıklı atışlara işaret etti.

ORDUYA 'KARŞILIK VERME' TALİMATI

"Doğu ve kuzeydoğu sınırında yaşananların devam etmesinin imkanı yok, bunun sürmesini de kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Avn, atışlara karşılık verilmesi yönünde orduya talimat verdiğini aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Orduya Talimat
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn

NE OLMUŞTU?

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı, "Hizbullah milislerinden bir grup, Suriye-Lübnan sınırında Suriye ordusunun üç mensubunu kaçırdı. Daha sonra onları Lübnan topraklarına götürerek ortadan kaldırdı" dedi. Humus'un batısındaki Zeya Barajı yakınlarında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili olarak, "Hizbullah milislerinin bu tehlikeli tırmanışının ardından Savunma Bakanlığı gerekli tüm önlemleri alacaktır" denildi. Bakanlık, sınıra takviye destek kuvvet gönderdiklerini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

HİZBULLAH SALDIRIYI REDDETTİ

Hizbullah ise yaptığı bir açıklamada, Suriye güvenlik güçleriyle ya da Suriye topraklarında herhangi bir çatışmaya karıştığını reddetti. Hizbullah, "bugün Lübnan-Suriye sınırında meydana gelen olaylarla herhangi bir bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddettiğini" belirtti. Açıklamada, ayrıca "Hizbullah'ın Suriye topraklarındaki hiçbir olayla ilişkisi olmadığına dair daha önce yaptığı açıklamaları teyit ettiği" kaydedildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

Lübnan devlet haber ajansı NNA, Suriye topraklarından ateşlenen roketlerin Lübnan'ın sınıra yakın Kasr köyüne düştüğünü bildirdi. Hizbullah da konuya ilişkin aynı açıklamayı yaparak, "Suriye toprakları içindeki Kusayr kırsalından ateşlenen bir dizi roket sınır kasabası Kasr'a düştü" dedi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Hizbullah, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Aralık ayında militanlar tarafından yıldırım harekatıyla devrilmesinden önceki en önemli destekçilerinden biriydi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

SURİYELİ YETKİLİLER: HİZBULLAH KAÇAK ÇETELERE DESTEK VERİYOR

Suriye'nin yeni yetkilileri, geçtiğimiz ay sınır vilayeti Humus'ta silah ve mal kaçakçılığı için kullanılan yolları kapatmayı amaçlayan bir güvenlik kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. Hizbullah'ı saldırılar düzenlemekle suçlayan yetkililer, Hizbullah'ın sınır ötesi kaçakçılık çetelerine destek verdiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

'ÇATIŞMA YAŞANDI' İDDİASI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli televizyon kanalı El Arabiya'nın aktardığına göre, Suriye-Lübnan sınırında Suriye güçleri ile Hizbullah grubu arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, en az bir Suriye askerinin öldüğü ve çok sayıda askerin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

ASKERİ KONVOY ÇATIŞMA BÖLGESİNDE

Savunma Bakanlığı, Humus'un Batı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına onlarca araçtan oluşan takviye konvoyları sevk etti. Konvoylarda zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat bulunuyor. Savunma Bakanlığına ait SİHA'lar da Hizbullah'ın sızdığı noktaları havadan gözlemliyor. Suriye ordusunun Humus ili askeri komutanlarından Mahir Zuvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın sınır hattına yakın bazı köylere havan saldırısı düzenlediğini ifade ederek, saldırılar sonucunda sivillerin arasında yaralananların bulunduğunu söyledi. Zuvani, ayrıca Suriye-Lübnan sınır hattının Savunma Bakanlığının kontrolüne alındığını ve ilerleyen süreçte sınır hattının güvenliğini sağlamak için yeni düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı - Son Dakika

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