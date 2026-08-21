Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı verildi

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, 'Ha Leylim' isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Karaca, 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İFADE VERDİ

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, 'Ha Leylim' isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Savcılıkta ifade veren Karaca, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karaca, çıkarıldığı mahkemece 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

"MÜSTEHCENLİK" SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik soruşturması başlatmıştı. Başsavcılıktan tarafından yapılan yazılı açıklamada, şarkı sözleri ve klibin görsel içeriğinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkıya ait video klibin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmekle, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Re'sen Soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturmaya konu olan şarkının bir bölümü şöyle:

"Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim

Bu gece bana gel, şeker ezelim

Yaradan duysun da, muradımı versin de

Yaz maz gelsin, gezinelim

Garibim, "keşke"m ve helalim

Dola sen boynuma vebalin'

Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin de

Sağ elinde dursun sol elim, sol elim"