Mahalle İlişkilerini Yeniden Canlandıran Uygulama - Son Dakika
Mahalle İlişkilerini Yeniden Canlandıran Uygulama

Mahalle İlişkilerini Yeniden Canlandıran Uygulama
12.08.2025 15:29
Naberise, mahalleli arasında dijital dayanışmayı artırmayı hedefleyen bir sosyal ağ olarak tanıtıldı.

AYT Teknoloji mahalleyi ve mahalleliyi dijitale taşımak amacıyla geliştirdiği Naberise'yi tanıttı. Uygulama, kullanıcıların yaşadığı çevreyle dijital ortamda yeniden bağlantı kurmasını hedefliyor.

AYT Teknoloji, mahalleliyi iyiliği yayması konusunda harekete geçirmek amacıyla geliştirdiği Naberise ile kullanıcıların yaşadığı çevreyle dijital ortamda yeniden bağlantı kurmasını hedefliyor. Uygulamanın arkasındaki fikrin, kent yaşamında bireylerin giderek yalnızlaşması ve mahalle aidiyetinin zayıflaması üzerine şekillendiği aktarıldı. Uygulamanın, sosyal medyada etkileşimlerinin yanı sıra insanların komşularıyla etkileşim halinde olması gerektiği düşüncesiyle doğduğu bildirildi. Projenin temelinde dayanışma, güven ve gerçek iletişim ilkeleri yer alıyor.

'MAHALLELERDE İYİLİK YAYILIYOR'

AYT Teknoloji Genel Müdürü Neşe Arın Kuter, uygulamanın çıkış noktasını şu sözlerle anlatıyor:

"Neden dijital ortamda da gerçek komşuluk ilişkisi kurulmasın' Bu düşünceden yola çıkarak geliştirilen Naberise mahalleleri dijitalleştirmek değil, dijital araçlarla mahalle iletişimini ve dayanışmayı yeniden yaşatmayı hedefliyor.

"Dijital ortamda da gerçek bir komşuluk ilişkisi kurulabileceğine inanıyoruz. Naberise sayesinde, bazen sadece bir 'beğen 'tuşuna basarak bile iyiliğin görünür olmasına katkı sağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz bir adım daha ileri gidip harekete geçebilir, başkalarına umut ve ilham da olabilirsiniz. Etrafınızda yaşadığı topluma elinden geldiğince katkı sunmak isteyen harika insanlar var. Naberise ile toplumun gerçek kahramanlarını tanıyor, birbirinize destek oluyor, yardımlaşıyor ve hayatı birlikte paylaşıyorsunuz."

NABERİSE NEDEN GELİŞTİRİLDİ

Kuter, uygulamanın çıkış fikrine dair şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Bugünün dünyasında çok sayıda bağlantımız olmasına rağmen çoğu zaman yalnızız. Bildirimlerle dolu telefonlarımız, binlerce takipçimiz ve onlarca etkileşimimiz olsa da içten bir 'Nasılsın komşum? 'mesajının yerini tutamıyor. Naberise, işte tam bu boşluğu doldurmak için var. Mahallenizi tanımanız, komşularınızla yardımlaşmanız, birlikte etkinlikler düzenlemeniz ve dijital dünyada bile gerçek ilişkiler kurabilmeniz için tasarlandı. Naberise, işte tam bu boşluğu doldurmak için var. Mahallenizi tanımanız, komşularınızla yardımlaşmanız, birlikte etkinlikler düzenlemeniz ve anlamlı ilişkiler kurabilmeniz için tasarlandı."

Kuter, uygulamanın mevcut sosyal medya platformlarından farkını da şu sözlerle açıklıyor:

"Naberise, yaygın sosyal medya uygulamalarından farklı olarak ulusal değil, yerel odaklı bir yapı sunar. Burada tanımadığınız fenomenler ya da uzaktaki takipçiler yok; aynı sokakta yürüdüğünüz, aynı marketten alışveriş yaptığınız insanlar var. Platform sadece bir paylaşım yeri değil; topluluk oluşturma, yardımlaşma, destek olma ve birlikte hareket etme alanı. Amacımız kullanıcıları yalnızca bir içerik tüketicisi değil, aktif bir topluluk üyesi haline getirmek."

'DİJİTAL YALNIZLIĞA KARŞI ALTERNATİF BİR ZEMİN'

2025 yılında Journal of Social and Digital Behavior dergisinde yayımlanan bir araştırmaya atıf yapan Kuter, sosyal medya kullanımının bireylerde yalnızlık hissini artırdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Araştırmaya göre, sosyal medya kullanıcılarının yüzde 68'i uzun süreli kullanım sonrası yalnızlık ve dışlanmışlık hissediyor. Çünkü dijital bağlantılar, fiziksel dünyadaki ilişkilerin yerini tutamıyor. Naberise ise bu dijital yalnızlığı aşmak için gerçek insanlarla, gerçek ilişkiler kurmayı teşvik ediyor. Kimi zaman küçük bir 'beğeni', kimi zaman bir ilanla yardım çağrısı, bazen de bir etkinlik davetiyle insanlar yeniden temas kurmanın değerini hatırlıyor.

"Uygulama sadece sohbet etmeyi değil; hayatın içindeki küçük anları paylaşmayı, benzer ihtiyaçlara sahip insanları bir araya getirmeyi ve kullanıcıların birbirinden haberdar olmasını kolaylaştırıyor. İhtiyacın olduğunda bir şey sormak, paylaşmak ya da destek bulmak için etrafında güvenilir bir çevre olması duygusu, bugün hepimizin ihtiyacı. Naberise, bu ihtiyaca cevap veren bir dijital alan açıyor. Aynı sokakta yaşayan, benzer sorunları paylaşan ya da aynı marketten alışveriş yapan insanların artık birbirine ulaşabilmesi; yalnızca sosyal değil, duygusal bir konfor da sunuyor."

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada uygulama hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Naberise, kullanıcıların yaşadığı mahallelerdeki komşularla iletişim kurmasına olanak tanıyan bir sosyal ağ yapısıyla geliştirildi. Platform üzerinden yazılı mesajlaşmanın yanı sıra etkinlik planlama, ilan açma, eşya paylaşımı ve yardım çağrısı oluşturma gibi özellikler yer alıyor. Ortak ilgi alanlarına sahip kullanıcılar topluluklar ve mesaj grupları kurabiliyor.

"Google Play Store ve Apple App Store üzerinden ücretsiz indirilebilen uygulama, reklamsız ve sade ara yüzüyle kullanıcıya kolay bir deneyim sunuyor.

"İlk olarak İstanbul'un bazı semtlerinde pilot çalışma olarak başlatılan Naberise, olumlu geri bildirimlerin ardından güncellenerek tüm Türkiye'de erişime açıldı. Uygulama özellikle mahalle ölçeğinde güven ve dayanışmayı güçlendiriyor.

Kuter, uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla ilgili olarak, "Bir mahallede insanlar birbirini tanıdığında, iletişim daha kolay kuruluyor ve yardımlaşma doğal olarak gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

