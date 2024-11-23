Mamak Metro İhalesi Yeniden Yapıldı. - Son Dakika
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Mamak Metro İhalesi Yeniden Yapıldı.

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Mamak metro hattı ihalesi yeniden yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, ''575 milyon euroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi revize ettik, ikinci turda 187 milyon euro daha az teklif aldık. Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor'' dedi.

23.11.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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ANKARA - Mamak metro hattı ihalesi yeniden yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, "575 milyon euroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi revize ettik, ikinci turda 187 milyon euro daha az teklif aldık. Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor" dedi.

ABB, başkentin metro ağını genişletmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Fransız Kalkınma Ajansı'nca finanse edilmesi planlanan "A1 (Ankaray) Hattı Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi" için ikinci kez ihale yapıldı.

İlk ihalede en düşük 575,1 milyon euro teklif verilirken, 22 Kasım Cuma günü gerçekleşen ikinci ihalede 387,8 milyon euro teklif alındı. İki ihale arasındaki en uygun tekliflerin farkı 187, 3 milyon euroyu buluyor. İkinci ihalede en uygun teklifi, 387,8 milyon euro ile Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. verdi. 10 ay arayla gerçekleştirilen iki ihale sonunda Mamak Metrosu'nda belediyenin karı 6,7 milyar Türk lirası oldu.

15 Ocak 2024'teki ilk ihalede ön yeterlilik kriterlerini sağlayan 9 firma arasından 5'i teklif vermiş, ABB Başkanı Mansur Yavaş, kamu yararını gözeterek, "Yüksek rakamlar nedeniyle ihaleyi iptal ettiklerini" açıklamıştı. ABB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ihale kurallarına göre 22 Kasım 2024'te ikinci kez ihale gerçekleştirdi. İhale çalışmaları kapsamında "daha rekabetçi tekliflerin temin edilmesi" hedeflendi. Bu bağlamda; "yaklaşık maliyetin güncellenmesi, katılım şartlarının yeniden belirlenmesi, katılımın tek ve çoklu şekilde iş ortaklığına imkan vermesine yönelik ciro, iş bitirme bedeli ile yüzdelerinde zamansal ve oransal revizyonlar gerçekleştirilmesi" işlemleri yürütüldü. Sözleşme para biriminin Türk lirası olarak değiştirilmesi ve fiyat farkının verilmesi gibi bazı değişiklikler de yapıldı.

İlk ve ikinci ihalelere katılanlar ve verilen teklifler şöyle:

Katılımcılar

İlk İhale (Euro)

15.01.2024

İkinci İhale (Euro)

22.11.2024

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

579.767.006,00

387.850.699,60

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

594.000.000,00

507.384.896,20

Makyol – Özkar Ortak Girişimi

İlk İhaleye Katılmamıştır

701.310.108,11

Dillingham Construction International Inc.

İlk İhaleye Katılmamıştır

490.318.501,48

Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.

İlk İhaleye Katılmamıştır

508.831.834,36

Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

İlk İhaleye Katılmamıştır

461.895.217,92

Rail Vikas Nigam Limited

İlk İhaleye Katılmamıştır

541.542.260,95

Aga Enerji Nakliyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi

İlk İhaleye Katılmamıştır

547.971.454,42

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

575.141.666,90

İkinci İhaleye Katılmamıştır

RMI Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş.

605.444.485,00

İkinci İhaleye Katılmamıştır

Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

579.257.958,60

Özkar ile Ortak Girişim olarak katılmış olup, 3. sıradaki teklifi vermiştir.

15 Ocak 2024'teki ilk ihalede en uygun teklif 575 milyon 141 bin 666,90 Euro'ydu. 22 Kasım 2024'teki ikinci ihalede en uygun 387 milyon 850 bin 699,60 Euro teklif alındı. 10 ay sonra iki ihale arasındaki fark 187 milyon 290 bin 967,30 Euro olarak hesaplanırken, Ankara'nın 6,7 milyar Türk lirası ABB'nin kasasında kalmış olacak.

Teklifler, İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Hazırlanacak olan İhale Değerlendirme Raporu ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından "uygun görüş" verildikten sonra firmalara gerekli bildirimler yapılacak.

7,46 kilometre 8 istasyon

Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Yapım İşi kapsamında; hat uzunluğunun yaklaşık 7,46 km, istasyon sayısının 8 adet, peron boyunun 90 metre, hattın tamamının yeraltında olması ve işin süresinin 3,5 yıl olması planlanıyor.

Yavaş: Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor"

ABB Başkanı Mansur Yavaş da ihaleyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "75 milyon euroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi revize ettik, ikinci turda 187 milyon euro daha az teklif aldık. Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor" dedi.

Mamak Metro İhalesi Yeniden Yapıldı.
Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak Metro İhalesi Yeniden Yapıldı. - Son Dakika

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