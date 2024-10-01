Manavgat'ta Resepsiyoniste Yumruk, Ölümle Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta Resepsiyoniste Yumruk, Ölümle Sonuçlandı

Geniş Video İzle

Tunuslu şüphelilerden birinin yumruk attığı resepsiyonist Hilmi Çelik hayatını kaybetti.

01.10.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalıştıkları öne sürülen Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışan yan otelin resepsiyonisti Hilmi Çelik (67), aldığı yumrukla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik hayatını kaybetti, yumruk atan Wassim Tounsi (30) tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü saat 04.30 sıralarında Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahasında meydana geldi. Otele girmeye çalışan Tunus uyruklu Wassim Tounsi ve İlyes L. (28) güvenlik görevlisi tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Bu sırada yan otelde resepsiyonist olarak çalışan Hilmi Çelik, bağrışma sesleri üzerine dışarı çıktı. Kaçan kişileri durdurmaya çalışan Çelik'e, Wassim Tounsi yumruk atarak kendilerini otomobilde bekleyen Amine H.'nin (24) yanına gitti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobile binen şüpheliler kaçarken, aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp başını kaldırıma çarpan Çelik'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ambulansla Çelik hastaneye kaldırdı. Ancak Hilmi Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevredeki ve otelin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Ekipler, şüphelileri Side Mahallesi'nde saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerin ardından Wassim Tounsi, İlyes L. ve Amine H. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Wassim Tounsi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

'BABAM SEVİLEN BİRİYDİ'

Bugün sabah saatlerinde cenazeyi almaya gelen Hilmi Çelik'in oğlu Süleyman Çelik, "Babam resepsiyonist olarak çalıştığı otelin yanındaki otele duvardan girmeye çalışan hırsızları güvenliklerin görüp, kaçmaya başladığı esnada durdurmaya çalıştı. Bu sırada içlerinden biri, babama yumruk atıyor ve yere düşüp, kafasını vurmasına neden oluyor. Sağlık ekipleri, gelip müdahale ediyor ve hastaneye kaldırıyorlar; ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirenlerden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. Olayın peşini bırakmayacağım. Babam, bölgede 30 yıldır çalıştığı için orada sevilen, sayılan biridir" dedi. İşlemlerinin ardından cenaze, defnedilmek için Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

'BİR TOKAT VURDUM'

İkamet adresi Bursa'da görülen Wassim Tounsi ise savcılıkta verdiği ifadede, "Olay günü çok alkollüydük, İlyes L. ve Amine H. ile Tunus'tan tanışırız. Otellerde farklı akrobasi hizmeti verirdik. O gün de iş çıkışı dolaşırken arkadaşım İlyes L. ile şaka amaçlı otelin duvarına tırmanması karşılığında 200 TL'ye iddiaya girdik. O da ciddiye aldı ve duvara tırmanmaya çalıştı. Bu esnada bizi güvenlikler görüp, 'Hırsız var' diye bağırıp bize doğru gelince koşarak aracımıza doğru gittik. Bu sırada ismini bilmediğim bir kişi, bize doğru gelince ben de bir tokat vurdum ve araca gittim. Sonrasında kaçtık" dedi.

Diğer yandan Hilmi Çelik'in şüphelilerin peşinden koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat\'ta Resepsiyoniste Yumruk, Ölümle Sonuçlandı
Kaynak: DHA

Hırsızlık, Manavgat, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Hukuk, Tunus, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Resepsiyoniste Yumruk, Ölümle Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:09:59. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Resepsiyoniste Yumruk, Ölümle Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement