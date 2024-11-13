Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Demokrasilerde Halk İradesinin Üzerinde Bir İradenin Varlığına İnanmıyoruz"

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde gündemi değerlendiren Başkan Zeyrek kayyum uygulamalarıyla ilgili, konuştu. Demokrasilerde halk iradesinin üzerinde bir iradenin varlığına inanmadıklarını vurgulayan Zeyrek, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletin ise milletin seçtiği belediye başkanlarını, görevden alabilecek tek güç yine milletin oylarıdır. Bunun ötesinde her adım, her uygulama milleti yok saymaktır, millet iradesine bir darbedir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Zeyrek yönetiminde yapıldı. Meclis öncesi gündemi değerlendiren Başkan Zeyrek, İzmir Selçuk'ta yaşanan ev yangınında hayatlarını kaybeden 5 çocuk için, "En küçüğü 1, en büyüğü 5 yaşında olan beş çocuk. Anneleri hurda toplamak için dışarıda olduğu sırada evde çıkan yangının dumanından zehirlenerek, öldüler. İsimleri Fadime Nefes, Funda Peri, Aslan Miraç, Masal Işık ve Aras Bulut. Öyle acı bir tablo ki bu, bizler çocuklarımızın geleceği için, bu ülkenin geleceği için daha çok çalışalım derken, daha çocuklarımızın bu gününü koruyamıyoruz. Yoksulluğu, yoksunluğu gelir adaletsizliğini görmezden gelemeyiz. Bu düzen böyle deyip, geçemeyiz. Yoksullukla, yoksunlukla savaşmak zorundayız. Bu zengin ülkenin daha büyümesini, daha çok kazanmasını, daha çok üretmesini, artanı ve mevcut olanı adil paylaşmasını sağlamalıyız. Allah çocukların ailesine sabır versin" dedi.

"Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ilelebet yaşamaya devam edecek"

Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinçle kutladıklarını belirten Başkan Zeyrek, " 29 Ekim'de, ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet bayramını büyük bir coşku ve sevinçle kutladık. O gün cumhuriyetine sahip çıkan tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Kimse unutmasın ki, bu topraklarda cumhuriyet meşalesi asla sönmeyecek. Her bir ferdimiz bu kutsal meşalenin bekçisiyiz. Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ilelebet yaşamaya devam edecek. Kutlamalarda bizi yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, muhteşem performanslarıyla dünyaca ünlü sanatçılarımız Fazıl Say ve Serenad Bağcan'a da teşekkür ediyorum. 29 Ekim günü, hep birlikte 'Cumhuriyet' adını verdiğimiz OSB kavşağının da açılışını yaptık. Bu önemli hizmette emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 Kasım Pazar günü Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 86'ncı yıl dönümünde büyük bir özlem ve minnetle bir kez daha andık. Bütün şehir, Atamıza olan özlemimizi gösterdik. Ebediyete intikalinin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yapılan saldırıyı kınayan Başkan Zeyrek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi. Başkan Zeyrek, "Terörü bir kez daha lanetliyorum" dedi.

"Millet iradesine bir darbedir"

Gündemi değerlendiren Başkan Zeyrek, yapılan kayyum uygulamalarını da yorumladı. Demokrasilerde halkın iradesinin üzerinde bir iradenin varlığına inanmadığını söyleyen Başkan Zeyrek, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletin ise milletin seçtiği belediye başkanlarını, görevden alabilecek tek güç yine milletin oylarıdır. Bunun ötesinde her adım, her uygulama milleti yok saymaktır, millet iradesine bir darbedir" diye konuştu.

"10 ayda 343 kadın cinayeti yaşandı"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıkladığı kadın cinayeti verilerine değinen Başkan Zeyrek, kadın cinayetleri verilerinin tutulduğu 2013'ten bu yana en yüksek sayıda kadın cinayetinin geçtiğimiz ay yaşandığını, 48 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 23 şüpheli kadın ölümünün yaşandığının bilgisini verdi. Başkan Zeyrek, "Ekim ayı verileriyle beraber 2024'ün ilk 10 ayında 343 kadın cinayeti yaşandı, 207 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Yani 2024'te her gün en az bir kadın katledildi. Kadın cinayetlerinin son bulması diliyoruz. Yetkililerin daha fazla önlem almasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Anne Kart uygulaması başladı

Tehdit altında bulunan kadınların hayatlarını kolaylaştırmak adına seçim döneminde sözü verilen Anne Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini kaydetti. Geçen haftalarda Anne Kartları dağıtmaya başladıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "0-5 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelerimize ücretsiz ulaşım desteği sunduk. Güle güle kullansınlar" dedi.

Ulaşımda yeni dönem için imzalar atıldı

Kent ulaşımında yeni dönem için imzaları attıklarını belirten Başkan Zeyrek, "Toplu ulaşım kooperatifleri ile yaptığımız anlaşmayla birlikte artık otobüsler otogarda beklemeyecek, halkımız duraklarda mağdur olmayacak. Hem şoför esnafımızın para kazanma kaygısını ortadan kaldırdık, hem de halkımıza hak ettiği ulaşımı sağlamanın yolunu açtık" diye konuştu.

"Yakın zamanda 17 ilçemizin tümünü Halk Ekmek ile buluşturacağız"

Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamındaki halk ekmek noktalarının sayısının artacağının bilgisini veren Başkan Zeyrek, " Yunusemre'de 12 noktada hizmete açtığımız Halk Ekmek'i Şehzadeler'de de açıyoruz. Bir kaç gün içinde 16 Halk Ekmek büfemizi, Şehzadeler ilçemizde halkımızın hizmetine sunacağız. Yakın zamanda 17 ilçemizin tümünü Halk Ekmek ile buluşturacağız" dedi.

2025 yılının bütçesi ile yoğun bir çalışma yapılacağını söyleyen Başkan Zeyrek, "Ben şimdiden katkı sunacak tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bilinmesini isterim ki bütçe çalışmalarımızı yaparken, katılımcı, uygulanabilir, ölçülebilir ve halkın önceliklerini baz alarak bir çalışma yürüttük. Önümüzdeki günlerde sizlere bu konuda çok daha detaylı bilgi sunacağım. Bütçe maratonu görüşmelerimizin sağlıkla yürümesini diliyor, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.