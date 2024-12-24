Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Bana Soruyorlar, \'Bu Sosyal Hizmetleri Nasıl Yapıyorsun?\' Rantçıları Kapıdan İçeriye Sokmuyorum"

Güncel

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Yunusemre Belediyesi'nin iş birliğiyle yenilenen Ek Hizmet Binası'nın açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bana soruyorlar, bu sosyal hizmetleri nasıl yapıyorsun? 15 otobüs alıyorsun, Muradiye'nin bütün altyapısını değiştireceksin, 800 milyon da borç ödüyorsun, geçen yıldan gelen para da yarı yarıya azalmış. Bunları nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Sadece rantçıları kapıdan içeriye sokmuyorum. Hep söz verdim, yine söz veriyorum. Halkın parası, halkımız için harcanacak" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde Muradiye ve Yuntdağı bölgesindeki mahallelere yönelik birçok belediye hizmetinin sunulacağı Ek Hizmet Binası'nın yenileme çalışmaları tamamlandı. Modern ve işlevsel bir yapıya dönüştürülen, Muradiye'de halkın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin cevap verecek olan bina törenle hizmete açıldı.

Ek Hizmet Binası'nın açılışını Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte gerçekleştiren ve hemşehrilerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 2 milyar liraya yakın altyapı yatırımı yapacaklarının altını çizerek, Halk Mandıra, Kent Lokantası, yeni otobüs ve battı çıktı müjdelerini verdi. Zeyrek, hayata geçirecekleri yatırımlarla Muradiye'nin ikinci baharını yaşayacağını söyledi.

Bölge halkının belediye işlemlerine kolay erişimini sağlayarak, zaman ve enerji tasarrufu sunmayı hedefleyen Muradiye Ek Hizmet Binası'nda; mali hizmetler tahakkuk ve tahsilat, imar işlemleri, park ve bahçeler hizmetleri, temizlik işleri, fen işleri, kadın ve aile hizmetleri, sağlık işleri, tarımsal hizmetler, muhtarlık hizmetleri, evlenme işlemleri, halkla ilişkiler, evrak kayıt ve zabıta müdürlüğü birimleri yer alacak. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve Çözüm Merkezi birimleri de burada hizmet verecek.

"Binamız, Muradiye'miz için yapacaklarımızın sadece bir adımıdır"

Hizmet binasının Muradiye ve civarında yaşayan vatandaşların yaşamını kolaylaştıracağını aktaran Zeyrek, "Hizmet binamız, Muradiye'miz için yapacaklarımızın sadece bir adımıdır. Biz, Yunusemre Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi olarak bir ayrım gözetmiyoruz. Biz, mesai saatinde iki başkan, mesai saati dışında abi kardeşiz ve birlikte, ortaklaşa hareket etme kültürünü de her yerde hayata geçiriyoruz. Ek hizmet binamız Muradiye'de yaşayan vatandaşlarımız için gerçekten bir kolaylık olacaktır. Bunun farkındayız" dedi.

"15 otobüsle birlikte Muradiye'mizin ulaşımını kolaylaştıracağız"

Sözlerine Muradiye'nin birçok önemli yatırımı hak ettiğini vurgulayarak devam eden Zeyrek, "Muradiye, birçok ilçemizden büyük olan bir mahallemiz. Zamanında yapılaşmaların üç katlı düşünülüp, geleceği öngörmeden hazırlanan altyapıya sahip Muradiye'den bahsediyoruz. Zamanında nüfusun nereye gideceği planlanmayarak, sadece bir geçitten girilen Muradiye'den bahsediyoruz. Ulaşımda her gün görüyorum ki insanlarımızın üst üste olduğu bir Muradiye'den bahsediyoruz. Sevgili dostlar, Muradiye bu değil! Muradiye bunu hak etmiyor. Buradan size bunun sözünü veriyorum. Muradiye, Erdinç Başkanımın dediği gibi ikinci baharını yaşayacak. Çünkü, Muradiye ve Muradiye'de yaşayan herkes bunu sonuna kadar hak ediyor. Öncelikle ulaşımda 15 tane otobüs aldık, şu anda vize işlemlerinden geçiyor. 15 otobüsle birlikte Muradiye'mizin ulaşımını kolaylaştıracağız" diye konuştu.

"Çalışmalarımız tam 1,5 yıl sürecek"

Dünya Bankası kredisi ile Muradiye'nin altyapı sorununu da çözeceklerini belirten Başkan Zeyrek, ilk kazmanın Mart ayında vurulacağı müjdesini de vererek, "Biliyorum ki evlerinizin ikinci, üçüncü katından sonrasında sular çıkmıyor. Altyapı felaket, bunların hepsini biliyorum. Yaklaşık 2 milyar TL kaynağı Muradiye'mizin hizmetine sunacağız. Muradiye'nin bütün altyapısı değişecek. Mart ayında kazmayı vuruyoruz. Çalışmalarımız tam 1,5 yıl sürecek. Bazı yollarımız kazılacak ve bunları yaparken bazı vatandaşlarımız mağdur olacak. 1,5 yıl sonunda bütün sokakların asfalt olduğu ve önümüzdeki 40 yıl hiçbir altyapı sorunu yaşamayan bir Muradiye inşa etmek için iş süresince sizden sabırlı olmanızı istiyorum" dedi.

"Bu sorunların hepsi çözülmüş olacak"

Başkan Zeyrek, Muradiye'de istasyonun olduğu bölgede trafiği rahatlatmak için bir battı-çıktı projesi hazırladıklarını belirterek, "Projeyi çizdik ve karayollarına ulaştırdık. İstasyonun olduğu yere bir battı-çıktı yapacağız. Bunun yanında Alkanlar Petrolün karşısından eski yola ulaşacak yolumuzu açmak üzereyiz. Bunun yanı sıra tütün depolarının olduğu yerden bir üçüncü çıkışı daha Muradiye'mize kazandıracağız. Muradiye'mizin bu sorunları sizlerin olduğu kadar benim de içimi acıtıyor. ve bunların çözümü noktasında da gerçekten ekip arkadaşlarımız çok çalışıyor. Önümüzdeki 1,5-2 yıl içerisinde göreceksiniz ki bu sorunların hepsi çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.

Muradiye'ye Halk Mandıra müjdesi

Şehzadeler'den sonra Halk Mandıra'yı Yunusemre ilçesinde Muradiye Mahallesi'ne de kazandıracaklarını kaydeden Başkan Zeyrek, "Bugün açacağımız hizmet binamızın hemen yan tarafında Halk Mandıra'yı açıyoruz. Halk Mandıra şudur: Üreticiler kan ağlıyor. Süt üreticilerinden 11-12 TL'lik sütü 17 liradan alıyoruz ve onların yüzü gülsün, cebi dolsun istiyoruz. Bu sütü de piyasaya göre yüzde 30 daha ucuza vatandaşımıza ulaştırıyoruz. ve burada 15 çeşit süt ürününü Muradiyeli vatandaşlarımıza da kazandıracağız. 2-3 ay içerisinde açmayı planlıyoruz. Muradiye güzel şeyleri hak ediyor" dedi.

Muradiye'de birçok projeyi hayata geçirecekelrini dile getiren Başkan Zeyrek, yeni bir kreş ve yeni bir sosyal tesis de inşa edeceklerini belirtti.

"Halkın parası, halkımız için harcanacak"

Başkan Zeyrek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı'nın kısıtlama tedbirlerinden dolayı belediyeler adım atamaz hale geldi. Biz, bunları yaparken 8 ayda da 800 milyon TL geçen dönemden kalan borcu da ödedik. Bana soruyorlar, bu sosyal hizmetleri nasıl yapıyorsun? 15 otobüs alıyorsun, Muradiye'nin bütün altyapısını değiştireceksin, 800 milyon da borç ödüyorsun, geçen yıldan gelen para da yarı yarıya azalmış. Bunları nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Sadece rantçıları kapıdan içeriye sokmuyorum. Hep söz verdim, yine söz veriyorum. Halkın parası, halkımız için harcanacak. Biz, biliyoruz ki her bir kuruşta Demirci'nin, Selendi'nin köyünde yalın ayak dolaşan çocukların vebali ve hakkı vardır. Bu vebale sahip çıkacak Semih Başkan burada, bu vebale sahip çıkacak sizlerin güvenini almış Ferdi Başkan buradadır. 5 yılımız bu şekilde geçecek."

"Bizler halkın hizmetindeyiz"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise kurdele kesiminden önce yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ferdi Başkan'ımla birlikte bu güzel beldeyi en iyi yere getirmek için elimizden geleni yapmaya başladık, yapmaya da devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, takım kaptanımız Muradiye'ye yapacakları yatırımları sizlere anlatacaklar. Bizim, Muradiye'ye Yunusemre Belediyesi olarak en büyük sözlerimizden biri 'Muradiye'yi yeniden belediye binasıyla kavuşturacağız' olmuştu. İşte bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Çünkü, Muradiye Mahalle olmayı hak etmiyor. Muradiye ilçe olmayı hak ediyor. Muradiye'nin Manisa'nın yeni bir metropol ilçesi olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında gerçekleşecek. Bizler halkın hizmetindeyiz ve bu hizmeti halkın ayağına getirmekle mükellefiz. Ek hizmet binasında hem Muradiye'ye hem de Yunt Dağı'na doğrudan hizmeti Büyükşehir ve Yunusemre Belediyesi olarak birlikte vereceğiz. MASKİ'nin burada olması Muradiyeliler için de bir şanstır. Büyükşehir'in bazı birimlerinin burada olması Muradiyeliler için büyük bir şanstır."

Yunusemre Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili ve geçmiş dönem Muradiye Belediye Başkanı Erdinç Yavaşlı, "Muradiye, 2014 yılından günümüze kadar hizmet almadı. 2024'ten itibaren Ferdi kardeşim ve Semih kardeşimle beraber Muradiye ikinci baharını yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in katılımıyla yapılan törende, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, başkan yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu.