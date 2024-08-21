Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam - Son Dakika
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Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde hamile eşini sokakta darbeden adam tutuklanırken, olaya müdahale etmediği için eleştirilen çay ocağı işletmecisi Erkan Çiftçi'nin engelli olduğu ortaya çıktı. Çiftçi, ''Adam bana vursa benim felç kalma riskim var. Hareket edebilsek zaten kalkacağız. Benim 21 yaşında bir kızım var ona dahi vursa ben kalkamam.'' dedi.

21.08.2024 18:16
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadının sokakta eşi tarafından darbedilmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli tutuklandı. Şüphelinin daha önce 18 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Olayda yaralanan kadının hamile olduğu ve tedavisinin tamamlandığı açıklandı. Ayrıca, olaya müdahale etmediği eleştirilen çay ocağı işletmecisinin engelli olduğu ortaya çıktı.

HAMİLE EŞİNİ DARBEDEN ADAM TUTUKLANDI

16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A'nın, eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbedildiği ihbarı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Ekiplerce yakalanan Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'da eşini sokakta darbeden kişi tutuklandı

18 SUÇ KAYDI VAR

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 16 Ağustos'ta 16.55'te meydana gelen olaya polis ekiplerinin 16.58'de müdahale ettiği, çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Yılmaz .A'nın çevredeki vatandaşların linç girişimi önlenerek gözaltına alındığı ve tutuklandığı bildirildi. Olayda yaralanan S.N.A'nın hamile olduğu, hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edildiğinin belirtildiği açıklamada kadın hakkında koruma kararı alındığı da vurgulandı.

Manisa'da eşini sokakta darbeden kişi tutuklandı

ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİNİN ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde darp olayına yakın konumdaki çay ocağında sandalyede oturan ve olaya müdahale etmediği gerekçesiyle eleştirilen kişinin ise engelli olduğu ortaya çıktı. Çay ocağı işletmecisi Erkan Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada 14 yaşından beri ankilozan spondilit hastası olduğunu ayrıca Kurban Bayramı'nda geçirdiği kaza sonucu belinde kırık oluştuğunu, olası bir darbede felç kalma riski bulunduğunu söyledi.

"HAREKET EDEBİLSEK ZATEN KALKACAĞIZ"

Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirileri gördüğünde üzüldüğünü aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: "O gün bir kadına yattığı yerde sürekli vurulurken bir şey yapamamak beni üzdü. Adam bana vursa benim felç kalma riskim var. Hatta bunu doktorlara da sorabilirsiniz. Bazıları sosyal medyada 'önüne çekirdek de koyun, kola da koyun' diye yazmış. ya biz hareket edebilsek zaten kalkacağız. Önemli olan kadını kurtarmaktı, kurtardılar. Buradaki esnaf kurtardı. Arastamızda zaten çok duyarlı insanlar var."

Manisa'da eşini sokakta darbeden kişi tutuklandı

"KIZIMA VURSA DAHİ BEN KALKAMAM"

Biz kalkamıyoruz. İnsanlar nasıl bir durumumuz olduğunu bilmiyor. Ona göre değerlendirme yapılmıyor. Fazla linç ediyorlar beni. Neden kalkmıyor diye sormak lazım. Hepimizin annesi var. Benim 21 yaşında bir kızım var ona dahi vursa ben kalkamam. Benim felç kalma riskim var

Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
Kaynak: AA

Akhisar, manisa, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Cemil Moroglu: Erkek adam dover de sever de. 7 262 Yanıtla
    hasip çiçekli: İnşallah senin kızına bacınada aynısını yapar eşleri 23 6 ilya34 Pars: Senide inşallah hem severler hem ... 17 1 ahmet bayrak: Ferhat beyin koltuguna talipsiniz galiba 17 0 Ramo: senada odunla girmek lazım 13 0 Fuzuli: Sana da bir adam lazım.. 7 0
  • Bilgehan Göktürk: Devlet ,birden fazla suç işlemiş insanları bir adada mı toplarsın,bir mezradamı toplarsın,bir köydemi toplarsın nerde toplardın bilmiyorum ama şu toplumun içinden toplayın bunları...18 suç kaydı olan adamı toplumun içine nasıl salıyorsyorsun? 172 1 Yanıtla
  • Ahmet burak: birileri dayak yerken niye birileri araya girmiyor diye osrmayi birakmak lazim ben zaten nedne baskasi icin canimi tehlikeye atiyim ve ayrica 18 suc kaydi olan adam neden disarida once bunu soralim 99 3 Yanıtla
  • Egemen Seymen: Milletin aklına Kadir ŞEKER geliyor olabilir. 97 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Ortada koskoca KADİR şeker olayı duruyorken kim müdahale eder Allah aşkına.. Çocuğun hayatı karardı. Biri yazmış döverde severde diye iyi aynı dayağı sana da atsınlar o zaman bi empati kur fikrin değişecek mi. Bu kadınları da anlamak zor nerden buluyorsunuz böyle şiddet eğilimli tipleri 18 suç kaydı hey maşallah. Neyse geçmiş olsun. 66 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam - Son Dakika
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