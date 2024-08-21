Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadının sokakta eşi tarafından darbedilmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli tutuklandı. Şüphelinin daha önce 18 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Olayda yaralanan kadının hamile olduğu ve tedavisinin tamamlandığı açıklandı. Ayrıca, olaya müdahale etmediği eleştirilen çay ocağı işletmecisinin engelli olduğu ortaya çıktı.

HAMİLE EŞİNİ DARBEDEN ADAM TUTUKLANDI

16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A'nın, eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbedildiği ihbarı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Ekiplerce yakalanan Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

18 SUÇ KAYDI VAR

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 16 Ağustos'ta 16.55'te meydana gelen olaya polis ekiplerinin 16.58'de müdahale ettiği, çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Yılmaz .A'nın çevredeki vatandaşların linç girişimi önlenerek gözaltına alındığı ve tutuklandığı bildirildi. Olayda yaralanan S.N.A'nın hamile olduğu, hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edildiğinin belirtildiği açıklamada kadın hakkında koruma kararı alındığı da vurgulandı.

ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİNİN ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde darp olayına yakın konumdaki çay ocağında sandalyede oturan ve olaya müdahale etmediği gerekçesiyle eleştirilen kişinin ise engelli olduğu ortaya çıktı. Çay ocağı işletmecisi Erkan Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada 14 yaşından beri ankilozan spondilit hastası olduğunu ayrıca Kurban Bayramı'nda geçirdiği kaza sonucu belinde kırık oluştuğunu, olası bir darbede felç kalma riski bulunduğunu söyledi.

"HAREKET EDEBİLSEK ZATEN KALKACAĞIZ"

Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirileri gördüğünde üzüldüğünü aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: "O gün bir kadına yattığı yerde sürekli vurulurken bir şey yapamamak beni üzdü. Adam bana vursa benim felç kalma riskim var. Hatta bunu doktorlara da sorabilirsiniz. Bazıları sosyal medyada 'önüne çekirdek de koyun, kola da koyun' diye yazmış. ya biz hareket edebilsek zaten kalkacağız. Önemli olan kadını kurtarmaktı, kurtardılar. Buradaki esnaf kurtardı. Arastamızda zaten çok duyarlı insanlar var."

"KIZIMA VURSA DAHİ BEN KALKAMAM"

Biz kalkamıyoruz. İnsanlar nasıl bir durumumuz olduğunu bilmiyor. Ona göre değerlendirme yapılmıyor. Fazla linç ediyorlar beni. Neden kalkmıyor diye sormak lazım. Hepimizin annesi var. Benim 21 yaşında bir kızım var ona dahi vursa ben kalkamam. Benim felç kalma riskim var