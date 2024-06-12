Manisa merkezli operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

Manisa merkezli 16 ilde mesajlaşma uygulaması üzerinden müstehcen yayınları ülkeye sokan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müstehcen yayınları ülkeye sokan, satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik operasyon düzenledi.
Manisa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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