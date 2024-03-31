81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MARDİN SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 1.083
Açılan Sandık Oranı : % 53,32
Kullanılan Oy : 196.161
Geçerli Oy : 187.892
Katılım Oranı : % 70,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 56,43106.025
AK PARTİABDULLAH ERİN% 28,9654.411
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 4,458.366
CHPÖMER DURAK% 2,44.514
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 2,144.011
DPABDULKADİR TURAN% 1,42.634
DİĞER% 1,392.619
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,61.129
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,49924
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,47891
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,4753
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,18340
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,16294
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,12225
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,1182
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,07138
TKHHAKAN KAZAN% 0,07124
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,06106
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,0593
MİLLETAHMET KARA% 0,0473
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,0240
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 51,72
Katılım Oranı : % 69,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 45,4417.648
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 34,0213.213
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 7,783.021
CHPABDÜLKERİM ADAM% 4,71.826
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 2,07805
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 1,63633
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 1,14442
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,07414
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 0,92359
DİĞER% 0,72281
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,36138
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,1560
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 76,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 49,73.675
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 43,893.246
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 3,25240
CHPMUSTAFA BULUT% 0,7757
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,5843
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,5440
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,4231
DİĞER% 0,3425
HKPAYTEN ÖZAY% 0,2418
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,1813
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,097
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 51,33
Katılım Oranı : % 72,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 60,047.696
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 31,314.013
CHPALİCAN IŞIK% 1,91245
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 1,49191
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 1,39178
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 1,26162
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 1,15148
DİĞER% 0,5874
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,4254
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,1924
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,1317
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,1317
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 57,46
Katılım Oranı : % 71,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 67,1640.820
AK PARTİALİ ERTAŞ% 16,169.824
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 5,663.442
CHPALİ KALKAN% 3,091.875
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 2,671.620
DİĞER% 1,831.111
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 0,85517
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,66404
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 0,62374
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 0,59361
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,26161
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,23137
DPBERŞAN AKAY% 0,22131
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 63,92
Katılım Oranı : % 78,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 48,715.106
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 38,44.025
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 6,4671
CHPADEM DENLİ% 1,88197
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 1,22128
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 1,12117
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,6366
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,4850
DİĞER% 0,4850
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,3840
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,332
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 66,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 31,58.744
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 24,356.760
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 23,176.431
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 17,174.767
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 3,03841
SAADETMAHMUT SAMİ KOLLU% 0,47129
HKPEMİNE ŞAHBAZ% 0,1541
BTPHÜSEYİN KARAKAŞ% 0,1234
DİĞER% 0,0412
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 39,18
Katılım Oranı : % 68,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 74,4113.417
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 13,62.452
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 2,98537
CHPMEHMET DOĞAN% 2,38429
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 2,13384
DİĞER% 0,85154
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 0,8144
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,74134
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,73132
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,5396
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,2443
DPFUAT KIZMAZ% 0,2443
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,1629
SAADETHASAN ÇAKAR% 0,1324
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,0814
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 35
Katılım Oranı : % 81,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 44,48798
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 27,04485
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 26,87482
SAADETOSMAN GÖKÇEPINAR% 0,8916
DİĞER% 0,336
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,224
BTPAYŞE DÜLGER% 0,173
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 23,29
Katılım Oranı : % 64,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 61,091.121
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 33,35612
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 1,3124
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 1,222
CHPİSMAİL OKTAY% 1,1421
HÜDA PARCEMAL ACAR% 0,9317
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,5410
BTPNURCAN KAZANCİ% 0,336
SAADETSİNAN GÜLNAR% 0,112
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 91,18
Katılım Oranı : % 77,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 53,273.066
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 24,11.387
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 16,63957
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 3,02174
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 1,2170
CHPHALİL ÇOKAN% 0,8750
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 0,5934
DİĞER% 0,1710
BTPŞADUMAN EROL% 0,148

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARDİN SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
21:00 Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul’da 3. parti oldu Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul'da 3. parti oldu
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
20:31 3 dönemdir AK Parti’nin kalesiydi DEVA Partisi, Türkiye’de ilk defa bir ilçeyi kazandı 3 dönemdir AK Parti'nin kalesiydi! DEVA Partisi, Türkiye'de ilk defa bir ilçeyi kazandı
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 22:23:18. #1.12#
SON DAKİKA: MARDİN SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement