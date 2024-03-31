MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.031
|Toplam Seçmen
|:
|555.072
|Açılan Sandık
|:
|1.083
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,32
|Kullanılan Oy
|:
|196.161
|Geçerli Oy
|:
|187.892
|Katılım Oranı
|:
|% 70,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET TÜRK
|% 56,43
|106.025
|AK PARTİ
|ABDULLAH ERİN
|% 28,96
|54.411
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ATMACA
|% 4,45
|8.366
|CHP
|ÖMER DURAK
|% 2,4
|4.514
|HÜDA PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 2,14
|4.011
|DP
|ABDULKADİR TURAN
|% 1,4
|2.634
|DİĞER
|% 1,39
|2.619
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN AKAR
|% 0,6
|1.129
|DEVA PARTİSİ
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|% 0,49
|924
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR GÖKÇEN
|% 0,47
|891
|SAADET
|MEHMET ALİ KILIÇ
|% 0,4
|753
|BTP
|ARZEN ARAS GÜLER
|% 0,18
|340
|HAK-PAR
|SELMAN DENİZ
|% 0,16
|294
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN UNCU
|% 0,12
|225
|HKP
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|% 0,1
|182
|DSP
|HASAN ERÇELEBİ
|% 0,07
|138
|TKH
|HAKAN KAZAN
|% 0,07
|124
|VATAN PARTİSİ
|ZEYNETTİN BOZAN
|% 0,06
|106
|YTP
|YASİN ÖZDEMİR
|% 0,05
|93
|MİLLET
|AHMET KARA
|% 0,04
|73
|MİLLİ YOL
|MEHMET FİDAN
|% 0,02
|40
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,72
|Katılım Oranı
|:
|% 69,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ AMAK
|% 45,44
|17.648
|AK PARTİ
|MEHMET TATLIDEDE
|% 34,02
|13.213
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BEŞİR AYANOĞLU
|% 7,78
|3.021
|CHP
|ABDÜLKERİM ADAM
|% 4,7
|1.826
|BAĞIMSIZ
|HALİL BOZ
|% 2,07
|805
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM DENGİZ
|% 1,63
|633
|DEVA PARTİSİ
|ADNAN ULUSOY
|% 1,14
|442
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PEKİZ
|% 1,07
|414
|İYİ PARTİ
|ALİ GÜNEŞ
|% 0,92
|359
|DİĞER
|% 0,72
|281
|BTP
|KADİR OSMAN BAŞKARA
|% 0,36
|138
|HKP
|GÖKAN ÖZDEMİR
|% 0,15
|60
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62,5
|Katılım Oranı
|:
|% 76,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ASYA GEZER
|% 49,7
|3.675
|AK PARTİ
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|% 43,89
|3.246
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEYHAN
|% 3,25
|240
|CHP
|MUSTAFA BULUT
|% 0,77
|57
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
|% 0,58
|43
|İYİ PARTİ
|SALİH KORKMAZ
|% 0,54
|40
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|% 0,42
|31
|DİĞER
|% 0,34
|25
|HKP
|AYTEN ÖZAY
|% 0,24
|18
|SAADET
|İDRİS YÜCEL
|% 0,18
|13
|BTP
|NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ
|% 0,09
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,33
|Katılım Oranı
|:
|% 72,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|% 60,04
|7.696
|AK PARTİ
|FARUK NECİMOĞLU
|% 31,31
|4.013
|CHP
|ALİCAN IŞIK
|% 1,91
|245
|YENİDEN REFAH
|REMZİ EKTİREN
|% 1,49
|191
|BAĞIMSIZ
|ALİ TUNÇ
|% 1,39
|178
|HÜDA PAR
|SABRİ DİNÇ
|% 1,26
|162
|DEVA PARTİSİ
|İZEDDİN RUTAN
|% 1,15
|148
|DİĞER
|% 0,58
|74
|BTP
|FADİME TAŞKIRAN
|% 0,42
|54
|SAADET
|MUSTAFA İKBAL TOZAN
|% 0,19
|24
|HAK-PAR
|MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN
|% 0,13
|17
|VATAN PARTİSİ
|AZİZ SIĞINÇ
|% 0,13
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,46
|Katılım Oranı
|:
|% 71,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ZEYNİ İPEK
|% 67,16
|40.820
|AK PARTİ
|ALİ ERTAŞ
|% 16,16
|9.824
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT AYDIN
|% 5,66
|3.442
|CHP
|ALİ KALKAN
|% 3,09
|1.875
|HÜDA PAR
|ABDULLAH KAVAN
|% 2,67
|1.620
|DİĞER
|% 1,83
|1.111
|SAADET
|İBRAHİM GÜNEŞ
|% 0,85
|517
|DEVA PARTİSİ
|SERVET UYĞUR
|% 0,66
|404
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 0,62
|374
|İYİ PARTİ
|MEHMET FAİK ÇEÇEN
|% 0,59
|361
|BTP
|HAYDAR AKKUŞ
|% 0,26
|161
|HAK-PAR
|RAMAZAN İLHAN
|% 0,23
|137
|DP
|BERŞAN AKAY
|% 0,22
|131
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,92
|Katılım Oranı
|:
|% 78,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|KUDRET UÇUK
|% 48,71
|5.106
|AK PARTİ
|İLHAMEDDİN BELEK
|% 38,4
|4.025
|HÜDA PAR
|ABDULAZİZ ÖNEN
|% 6,4
|671
|CHP
|ADEM DENLİ
|% 1,88
|197
|İYİ PARTİ
|ABDURRAHMAN BİLEN
|% 1,22
|128
|GELECEK PARTİSİ
|İSMET ÇAVLI
|% 1,12
|117
|YENİDEN REFAH
|TURAN CAN
|% 0,63
|66
|BAĞIMSIZ
|BARAN BAZ
|% 0,48
|50
|DİĞER
|% 0,48
|50
|DEVA PARTİSİ
|MECİT AKTAŞ
|% 0,38
|40
|BTP
|ÖMER SEFA KARAMAN
|% 0,3
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,14
|Katılım Oranı
|:
|% 66,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ ŞAHİN
|% 31,5
|8.744
|DEM PARTİ
|HİKMET DUMAN
|% 24,35
|6.760
|DP
|ŞEHMUS NASIROĞLU
|% 23,17
|6.431
|YENİDEN REFAH
|SEYFEDDİN ALPSOY
|% 17,17
|4.767
|HÜDA PAR
|ADNAN BOZKURT
|% 3,03
|841
|SAADET
|MAHMUT SAMİ KOLLU
|% 0,47
|129
|HKP
|EMİNE ŞAHBAZ
|% 0,15
|41
|BTP
|HÜSEYİN KARAKAŞ
|% 0,12
|34
|DİĞER
|% 0,04
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,18
|Katılım Oranı
|:
|% 68,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|% 74,41
|13.417
|AK PARTİ
|MEHMET ÇELİK
|% 13,6
|2.452
|HÜDA PAR
|HALİL TALAYHAN
|% 2,98
|537
|CHP
|MEHMET DOĞAN
|% 2,38
|429
|BAĞIMSIZ
|MEHMET MAHSUM IŞIK
|% 2,13
|384
|DİĞER
|% 0,85
|154
|YENİDEN REFAH
|MUCİP KARDAŞ
|% 0,8
|144
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YILDIRIM
|% 0,74
|134
|GELECEK PARTİSİ
|HAKİM DOĞAN
|% 0,73
|132
|BTP
|HÜSEYİN TARGİT
|% 0,53
|96
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT GÖK
|% 0,24
|43
|DP
|FUAT KIZMAZ
|% 0,24
|43
|HAK-PAR
|MEHMET KURŞUN
|% 0,16
|29
|SAADET
|HASAN ÇAKAR
|% 0,13
|24
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT TOKAY
|% 0,08
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35
|Katılım Oranı
|:
|% 81,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|% 44,48
|798
|DEM PARTİ
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|% 27,04
|485
|YENİDEN REFAH
|SERVET CEMİLOĞLU
|% 26,87
|482
|SAADET
|OSMAN GÖKÇEPINAR
|% 0,89
|16
|DİĞER
|% 0,33
|6
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM BEDİR
|% 0,22
|4
|BTP
|AYŞE DÜLGER
|% 0,17
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,29
|Katılım Oranı
|:
|% 64,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|% 61,09
|1.121
|DEM PARTİ
|HATİCE ÖNCÜ
|% 33,35
|612
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 1,31
|24
|YENİDEN REFAH
|ÖMER FARUK AFADLE
|% 1,2
|22
|CHP
|İSMAİL OKTAY
|% 1,14
|21
|HÜDA PAR
|CEMAL ACAR
|% 0,93
|17
|DEVA PARTİSİ
|EMİNE KERİMOĞLU
|% 0,54
|10
|BTP
|NURCAN KAZANCİ
|% 0,33
|6
|SAADET
|SİNAN GÜLNAR
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,18
|Katılım Oranı
|:
|% 77,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN DEMİR
|% 53,27
|3.066
|DEM PARTİ
|SAMİ İLDEM
|% 24,1
|1.387
|YENİDEN REFAH
|ÇAĞDAŞ ARAZ
|% 16,63
|957
|HÜDA PAR
|LOKMAN KOÇ
|% 3,02
|174
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|% 1,21
|70
|CHP
|HALİL ÇOKAN
|% 0,87
|50
|SAADET
|BİLAL GÜMÜŞ
|% 0,59
|34
|DİĞER
|% 0,17
|10
|BTP
|ŞADUMAN EROL
|% 0,14
|8
Son Dakika › Güncel › MARDİN SON - Son Dakika
Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, oy tasnif işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve sonuçların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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