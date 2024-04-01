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MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:43  Güncelleme: 01:45
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 1.945
Açılan Sandık Oranı : % 95,77
Kullanılan Oy : 387.651
Geçerli Oy : 363.464
Katılım Oranı : % 72,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 56,4204.979
AK PARTİABDULLAH ERİN% 28,36103.092
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 4,6216.790
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 2,9410.686
CHPÖMER DURAK% 2,519.120
DPABDULKADİR TURAN% 1,666.043
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,662.384
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,652.355
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,541.973
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,421.533
DİĞER% 0,291.044
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,18675
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,18661
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,14523
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,11391
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,08276
TKHHAKAN KAZAN% 0,08276
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,06221
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,05191
MİLLETAHMET KARA% 0,04140
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,03111
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 99,51
Katılım Oranı : % 73,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 42,9334.828
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 33,5127.192
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 8,16.570
CHPABDÜLKERİM ADAM% 5,414.387
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 4,773.872
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 1,361.104
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 1,261.021
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,07866
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 1,06860
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,37301
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,16129
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 49,066.559
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 43,65.828
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 4,41590
CHPMUSTAFA BULUT% 0,79106
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,680
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,5776
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,453
HKPAYTEN ÖZAY% 0,2432
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,2331
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,113
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 75,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 61,3613.037
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 28,656.088
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 3,28697
CHPALİCAN IŞIK% 1,63346
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 1,58335
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 1,42302
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 1,12238
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,3472
DİĞER% 0,2961
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,1328
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,1124
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,0920
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 97,08
Katılım Oranı : % 71,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 70,0376.086
AK PARTİALİ ERTAŞ% 14,8716.156
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 4,855.271
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 3,133.405
CHPALİ KALKAN% 2,722.953
DİĞER% 0,971.059
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,8871
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 0,79864
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 0,52560
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,44474
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 0,38418
DPBERŞAN AKAY% 0,26281
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,24257
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 51,198.694
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 36,696.231
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 5,85993
CHPADEM DENLİ% 2,24380
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 1,08183
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 0,94160
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,67113
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,585
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,4882
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,3661
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 30,4615.963
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 24,4912.835
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 24,212.682
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 16,258.516
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 3,631.901
SAADETMAHMUT SAMİ KOLLU% 0,56294
HKPEMİNE ŞAHBAZ% 0,21109
BTPHÜSEYİN KARAKAŞ% 0,2107
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 89,93
Katılım Oranı : % 69,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 74,2333.157
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 14,136.312
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 2,51.118
CHPMEHMET DOĞAN% 2,271.012
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 2,23995
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 1,47655
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,77346
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,66294
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,54242
DPFUAT KIZMAZ% 0,4177
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,29131
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,291
SAADETHASAN ÇAKAR% 0,1775
DİĞER% 0,0836
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,0628
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 41,973.070
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 30,792.252
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 25,641.876
SAADETOSMAN GÖKÇEPINAR% 0,751
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,6447
BTPAYŞE DÜLGER% 0,2619
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 90,41
Katılım Oranı : % 74,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 52,915.626
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 40,14.263
CHPİSMAİL OKTAY% 1,95207
HÜDA PARCEMAL ACAR% 1,52162
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 1,33141
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 1,02108
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,5458
BTPNURCAN KAZANCİ% 0,4851
SAADETSİNAN GÜLNAR% 0,1516
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 53,173.372
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 23,511.491
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 16,971.076
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 2,97188
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 1,2177
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 1,2177
CHPHALİL ÇOKAN% 0,8252
BTPŞADUMAN EROL% 0,149

Kaynak: AA

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