MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.031
|Toplam Seçmen
|:
|555.072
|Açılan Sandık
|:
|1.945
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,77
|Kullanılan Oy
|:
|387.651
|Geçerli Oy
|:
|363.464
|Katılım Oranı
|:
|% 72,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET TÜRK
|% 56,4
|204.979
|AK PARTİ
|ABDULLAH ERİN
|% 28,36
|103.092
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ATMACA
|% 4,62
|16.790
|HÜDA PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 2,94
|10.686
|CHP
|ÖMER DURAK
|% 2,51
|9.120
|DP
|ABDULKADİR TURAN
|% 1,66
|6.043
|DEVA PARTİSİ
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|% 0,66
|2.384
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN AKAR
|% 0,65
|2.355
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR GÖKÇEN
|% 0,54
|1.973
|SAADET
|MEHMET ALİ KILIÇ
|% 0,42
|1.533
|DİĞER
|% 0,29
|1.044
|BTP
|ARZEN ARAS GÜLER
|% 0,18
|675
|HAK-PAR
|SELMAN DENİZ
|% 0,18
|661
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN UNCU
|% 0,14
|523
|DSP
|HASAN ERÇELEBİ
|% 0,11
|391
|HKP
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|% 0,08
|276
|TKH
|HAKAN KAZAN
|% 0,08
|276
|VATAN PARTİSİ
|ZEYNETTİN BOZAN
|% 0,06
|221
|YTP
|YASİN ÖZDEMİR
|% 0,05
|191
|MİLLET
|AHMET KARA
|% 0,04
|140
|MİLLİ YOL
|MEHMET FİDAN
|% 0,03
|111
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,51
|Katılım Oranı
|:
|% 73,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ AMAK
|% 42,93
|34.828
|AK PARTİ
|MEHMET TATLIDEDE
|% 33,51
|27.192
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BEŞİR AYANOĞLU
|% 8,1
|6.570
|CHP
|ABDÜLKERİM ADAM
|% 5,41
|4.387
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM DENGİZ
|% 4,77
|3.872
|BAĞIMSIZ
|HALİL BOZ
|% 1,36
|1.104
|DEVA PARTİSİ
|ADNAN ULUSOY
|% 1,26
|1.021
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PEKİZ
|% 1,07
|866
|İYİ PARTİ
|ALİ GÜNEŞ
|% 1,06
|860
|BTP
|KADİR OSMAN BAŞKARA
|% 0,37
|301
|HKP
|GÖKAN ÖZDEMİR
|% 0,16
|129
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ASYA GEZER
|% 49,06
|6.559
|AK PARTİ
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|% 43,6
|5.828
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEYHAN
|% 4,41
|590
|CHP
|MUSTAFA BULUT
|% 0,79
|106
|İYİ PARTİ
|SALİH KORKMAZ
|% 0,6
|80
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
|% 0,57
|76
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|% 0,4
|53
|HKP
|AYTEN ÖZAY
|% 0,24
|32
|SAADET
|İDRİS YÜCEL
|% 0,23
|31
|BTP
|NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ
|% 0,1
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 75,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|% 61,36
|13.037
|AK PARTİ
|FARUK NECİMOĞLU
|% 28,65
|6.088
|HÜDA PAR
|SABRİ DİNÇ
|% 3,28
|697
|CHP
|ALİCAN IŞIK
|% 1,63
|346
|YENİDEN REFAH
|REMZİ EKTİREN
|% 1,58
|335
|BAĞIMSIZ
|ALİ TUNÇ
|% 1,42
|302
|DEVA PARTİSİ
|İZEDDİN RUTAN
|% 1,12
|238
|BTP
|FADİME TAŞKIRAN
|% 0,34
|72
|DİĞER
|% 0,29
|61
|SAADET
|MUSTAFA İKBAL TOZAN
|% 0,13
|28
|HAK-PAR
|MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN
|% 0,11
|24
|VATAN PARTİSİ
|AZİZ SIĞINÇ
|% 0,09
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,08
|Katılım Oranı
|:
|% 71,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ZEYNİ İPEK
|% 70,03
|76.086
|AK PARTİ
|ALİ ERTAŞ
|% 14,87
|16.156
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT AYDIN
|% 4,85
|5.271
|HÜDA PAR
|ABDULLAH KAVAN
|% 3,13
|3.405
|CHP
|ALİ KALKAN
|% 2,72
|2.953
|DİĞER
|% 0,97
|1.059
|DEVA PARTİSİ
|SERVET UYĞUR
|% 0,8
|871
|SAADET
|İBRAHİM GÜNEŞ
|% 0,79
|864
|İYİ PARTİ
|MEHMET FAİK ÇEÇEN
|% 0,52
|560
|BTP
|HAYDAR AKKUŞ
|% 0,44
|474
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 0,38
|418
|DP
|BERŞAN AKAY
|% 0,26
|281
|HAK-PAR
|RAMAZAN İLHAN
|% 0,24
|257
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|KUDRET UÇUK
|% 51,19
|8.694
|AK PARTİ
|İLHAMEDDİN BELEK
|% 36,69
|6.231
|HÜDA PAR
|ABDULAZİZ ÖNEN
|% 5,85
|993
|CHP
|ADEM DENLİ
|% 2,24
|380
|GELECEK PARTİSİ
|İSMET ÇAVLI
|% 1,08
|183
|İYİ PARTİ
|ABDURRAHMAN BİLEN
|% 0,94
|160
|YENİDEN REFAH
|TURAN CAN
|% 0,67
|113
|BAĞIMSIZ
|BARAN BAZ
|% 0,5
|85
|DEVA PARTİSİ
|MECİT AKTAŞ
|% 0,48
|82
|BTP
|ÖMER SEFA KARAMAN
|% 0,36
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ ŞAHİN
|% 30,46
|15.963
|DEM PARTİ
|HİKMET DUMAN
|% 24,49
|12.835
|DP
|ŞEHMUS NASIROĞLU
|% 24,2
|12.682
|YENİDEN REFAH
|SEYFEDDİN ALPSOY
|% 16,25
|8.516
|HÜDA PAR
|ADNAN BOZKURT
|% 3,63
|1.901
|SAADET
|MAHMUT SAMİ KOLLU
|% 0,56
|294
|HKP
|EMİNE ŞAHBAZ
|% 0,21
|109
|BTP
|HÜSEYİN KARAKAŞ
|% 0,2
|107
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,93
|Katılım Oranı
|:
|% 69,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|% 74,23
|33.157
|AK PARTİ
|MEHMET ÇELİK
|% 14,13
|6.312
|HÜDA PAR
|HALİL TALAYHAN
|% 2,5
|1.118
|CHP
|MEHMET DOĞAN
|% 2,27
|1.012
|BAĞIMSIZ
|MEHMET MAHSUM IŞIK
|% 2,23
|995
|YENİDEN REFAH
|MUCİP KARDAŞ
|% 1,47
|655
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YILDIRIM
|% 0,77
|346
|GELECEK PARTİSİ
|HAKİM DOĞAN
|% 0,66
|294
|BTP
|HÜSEYİN TARGİT
|% 0,54
|242
|DP
|FUAT KIZMAZ
|% 0,4
|177
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT GÖK
|% 0,29
|131
|HAK-PAR
|MEHMET KURŞUN
|% 0,2
|91
|SAADET
|HASAN ÇAKAR
|% 0,17
|75
|DİĞER
|% 0,08
|36
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT TOKAY
|% 0,06
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|% 41,97
|3.070
|YENİDEN REFAH
|SERVET CEMİLOĞLU
|% 30,79
|2.252
|DEM PARTİ
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|% 25,64
|1.876
|SAADET
|OSMAN GÖKÇEPINAR
|% 0,7
|51
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM BEDİR
|% 0,64
|47
|BTP
|AYŞE DÜLGER
|% 0,26
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,41
|Katılım Oranı
|:
|% 74,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|% 52,91
|5.626
|DEM PARTİ
|HATİCE ÖNCÜ
|% 40,1
|4.263
|CHP
|İSMAİL OKTAY
|% 1,95
|207
|HÜDA PAR
|CEMAL ACAR
|% 1,52
|162
|YENİDEN REFAH
|ÖMER FARUK AFADLE
|% 1,33
|141
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 1,02
|108
|DEVA PARTİSİ
|EMİNE KERİMOĞLU
|% 0,54
|58
|BTP
|NURCAN KAZANCİ
|% 0,48
|51
|SAADET
|SİNAN GÜLNAR
|% 0,15
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN DEMİR
|% 53,17
|3.372
|DEM PARTİ
|SAMİ İLDEM
|% 23,51
|1.491
|YENİDEN REFAH
|ÇAĞDAŞ ARAZ
|% 16,97
|1.076
|HÜDA PAR
|LOKMAN KOÇ
|% 2,97
|188
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|% 1,21
|77
|SAADET
|BİLAL GÜMÜŞ
|% 1,21
|77
|CHP
|HALİL ÇOKAN
|% 0,82
|52
|BTP
|ŞADUMAN EROL
|% 0,14
|9
Son Dakika › Güncel › MARDİN SON - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.
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