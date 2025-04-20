Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Taşhan mevkiinde öğle saat 13.00 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde T.H'nin (21) hayatını kaybettiğini tespit ederken, kazada yaralanan 4 kişiyi de ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan T.E. (48) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının da tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik durma noktasına gelirken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yol savaş alanına döndü, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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