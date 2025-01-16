Meclis'te Yapay Zeka Komisyonu Kuruldu

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Yapay zekayla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, "yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez oldu.

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Komisyon Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker Komisyon Sözcüsü, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ise Katip Üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri de İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'ten oluştu.