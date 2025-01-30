Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Adanalıoğlu, Kazanlı, Homurlu Bölgelerini Kanalizasyon Sorunundan Kurtarıyoruz"

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(MERSİN) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Akdeniz ilçesinde yapılacak Anadolu (Homurlu), Kazanlı, Toroslar Mahalleleri Kanalizasyon Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirterek "Artık Adanalıoğlu, Kazanlı, Homurlu bölgelerini kanalizasyon sorunundan kurtarıyoruz. Bu sorunu da emeklerimizle tarihe gömüyoruz" dedi.

Fransız Kalkınma Ajansı finansman desteği ve İlbank koordinesiyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Akdeniz ilçesinde yapılacak Anadolu (Homurlu), Kazanlı, Toroslar Mahalleleri Kanalizasyon Projesi Temel Atma Töreni, Başkan Seçer'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Projenin finansmanı için Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı Fonu olan FRIT II kapsamında 365 milyon 558 bin 269 TL hibe sağlandı.

Anadolu (Homurlu) Mahallesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen Temel Atma Töreni'ne; Başkan Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, AB Türkiye Delegasyonu Altyapılar Program Yöneticisi Vidmantas Ruply, AFD Paris Su ve Kanalizasyon Departman Başkan Yardımcısı Sebastien Valleur, AFD Paris Proje Ekip Lideri Camilla Provasi, AFD Türkiye Ofisi Proje Yöneticisi Şaban Soysal ile M. Emre Hakyemez, İlbank Adana Bölge Müdürü Ünal Esen, İlbank Genel Müdürlüğü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından birisinin altyapı olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Bölgenin en büyük ihtiyacı altyapı yatırımlarıydı"

"Nihayet sabırla, azimle proje çalışmalarını bitirdik, finansmanını sağladık ve bugün de sizlerle bu projenin temel atma töreninde bir aradayız. İnsan, çalışmalarının ve emeğinin karşılığını gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Bu nedenle ben de böyle bir mutluluğu sizlerle beraber bugün yaşıyorum. Tespit güzel, proje güzel ama bunu yapmak için de finansman sağlamanız lazım. MESKİ gibi altyapı hizmetleri veren belediyenin iştiraki şirketlerde uygun ödeme koşullu ve uygun maliyetli finans kaynaklarına erişemediğiniz zaman projeleri gerçekleştirme şansınız olmaz."

Erdemli'nin altyapı çalışmaları için yakın zamanda temel atılacak

Göreve geldiği 2019 yılından itibaren altyapı yatırımlarına ilişkin neler yaptıklarını tek tek anlatan Seçer, şu bilgileri verdi:

"2 ay önce temelini attığımız, şu anda hala çalıştığımız Mezitli İçme Suyu Şebeke Değişim Projesi yaklaşık olarak 32 milyon 222 bin Euro'luk bir proje. Bugün temelini atacağımız projenin maliyeti 9 milyon 832 bin Euro. Erdemlililer müjdeyi benden alsınlar; ' Tömük, Arpaçbahşiş Mahallesi Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin de temelini yakında atacağız. Onun da toplam maliyeti 23 milyon 768 bin Euro. Toplamda 65 milyon 823 bin Euro. Yani yaklaşık olarak bu üç projenin bedeli olan 2,5 milyar TL'yi biz AFD'den sağladık."

Temeli atılan projenin maliyetinin tamamının hibe ile karşılanacağına dikkati çeken Seçer, Mezitli'de yapılan projenin tamamının da FRIT II kapsamında Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı Fonu'ndan hibe olacak şekilde finanse edildiğini belirtti. Erdemli'de temeli atılacak projenin ise geri ödemeli olacağını söyleyen Seçer, Mersinliler için yapılan projeye destek veren herkese teşekkür etti. 2026 yılı içerisinde Anadolu (Homurlu), Kazanlı, Toroslar Mahalleleri Kanalizasyon Projesi'nin tamamlanacağını da müjdeleyen Seçer, "Artık, Adanalıoğlu, Kazanlı, Homurlu bölgelerini kanalizasyon sorunundan kurtarıyoruz. Bu sorunu da emeklerimizle tarihe gömüyoruz. Ortada bir emek varsa bunu bir başımıza yapmıyoruz ve kurumlarla yapıyoruz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir ve MESKİ olarak, hep birlikte Mersinlilere hizmet ettiklerini kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

"Mersin'den Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz"

"Mersin'i daha güzel bir Mersin yapalım istiyoruz. Mersin'i sadece Türkiye'nin ve bölgemizin değil; dünyanın en değerli, saygın, bilinen ve muteber kenti yapalım istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bunun için ve Mersin bunu hak ediyor. Mersin önemli bir şehir. Mersin; Türkiye'nin her yanından gelen, kendine daha iyi bir gelecek için çaba sarf eden insanların oluşturduğu bir kent. Mersin; kimseyi öteki görmeyen, herkesin bir arada yaşadığı, farklı kültürlerin ve renklerin olduğu bir kent. Bütün bu çeşitlilikle birlikte burada bir arada, kardeşçesine yaşıyoruz ve yaşamaya, Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz."

"Mersin'in her noktası şantiye alanına dönüştü"

Seçer, Mersin genelinde devam eden altyapı projelerini ve yeni yatırımları anlatarak, kent genelinde şantiyelerin sayısının arttığını vurguladı. Anamur'dan Tarsus'a toplam 4 milyar 600 milyon lira değerinde yatırımların gerçekleştirildiğini belirten Seçer, "Bugün atacağımız temel ile beraber 19. şantiyemiz olacak. Mersin'in her noktası şantiye. Biz varsak; çalışma var, alın teri var, emek var ve şantiye var. Bugün temelini attığımız proje ile toplam yaptığımız yatırımların miktarı 4 milyar 600 milyon lira" ifadelerini kullandı.

Seçer, Mersin'de gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler için 2 milyar 400 milyon liralık ek finansman arayışında olduklarını aktardı. AFD, AB ve İller Bankası'ndan destek beklediklerini ifade eden Seçer, özellikle Çamlıyayla Sebil Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi, Erdemli Limonlu Kanalizasyon Şebekesi, Gülnar Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi gibi projelerin önemine dikkati çekti.

Seçer, Gülnar'a içme suyu sağlayacak Ilısu Barajı Projesi'nin tamamlanmak üzere olduğunu ve Haziran 2025'te Gülnarlılara temiz içme suyu verileceğini de müjdeleyerek, şunları kaydetti:

"Haziran ayı içerisinde Gülnarlılara Ilısu'dan içme suyunu akıtacağız"

"180 milyon TL kaynak sağladığımız, Ilısu Barajı Gülnar İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarını bitiriyoruz. Haziran ayında Ilısu'dan içme suyunu akıtacağız. 'Gülnarlılar Ilısu'nun berrak, tertemiz suyunu içecek' diyerek müjdesini vermiştim. Buradan sözümü yineliyorum: Haziran ayı içerisinde Gülnarlılara Ilısu'dan içme suyunu akıtacağız."

Seçer, Gülnar için hayata geçirilecek olan ve maliyetinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesisi projesinin de hazır olduğunu sözlerine ekledi.

"2 milyar 400 milyon liralık finansman arayışı içerisindeyiz"

Seçer, ayrıca Aydıncık Atık Su Arıtma Tesisi ve Anamur Otluca İçme Suyu Projesi gibi toplam 675 milyon liralık yatırımları da gündeme getirdi. Seçer, "Aydıncık'ta şu anda kanalizasyon sistemi var, önce derin deniz deşarjı yapalım dedik sonra Atıksu Arıtma Tesisi yapmayı tercih ettik. Aydıncıklılar için bu maliyete katlandık. Bu da 230 milyon liralık bir maliyet. 'Denizlerimizi kirletemeyiz, parayı harcarız. Çünkü çevre dostu yatırımları önemsiyoruz' dedik ve Atık Su Arıtma Tesisi projemizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Anamur için gerçekleştirmek istedikleri projelerin yatırım programında olduğunu ve iz bedeli olarak 40 milyon lira konulduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Anamur turistik bir yer, su sıkıntısı yaşıyor. Bu projeyi yapmak gerçekten Anamur'a çok büyük bir hizmet. Bu konuda da sizlerden hassaten destek istiyoruz. Bu projenin maliyeti de bize 675 milyon lira ve toplamda 2 milyar 400 milyon liralık finansman arayışı içerisinde olduğumuz bu projelere finansman bulduğumuz takdirde de hızla inşaatlarına başlayacağız" dedi.

Seçer, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında 84 milyon Euro'luk yeni bir finansman kaynağı yarattıklarını açıklayarak, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve IFC'den alınan kredilerle toplam 3 milyar 132 milyon liralık projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Seçer, şunları dile getirdi:

"Yeni finansmanla 3 milyar 132 milyon liralık yatırım yapılacak"

"Bugünkü projelerin toplantısını tam 6 yıl önce başlattık ve 6 yıldır emek ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı açıklandı. Orada 84 milyon Euro'luk yeni bir finansman kaynağı da yarattık. Hibe ve kredi toplamı 3 milyar 132 milyon TL'lik bir proje. Bunlar EBRD ile IFC'den bulunmuş krediler. Bütün bunlar 6 yıllık çalışma sonucu oldu. Yani burada 3 milyar 132 milyon TL kredisi bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmış, şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde, imzada da bir problem olmayacak. Biz bunların önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Biz çalışıyoruz ve çalışmalarımız Anamur'dan Tarsus'a kadar herkesi ilgilendiriyor."

Seçer, bu projelerin tamamlanmasıyla Mersin'in altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini ve Akdeniz'e artık bir damla bile kirli su karışmayacağını belirterek, "Günümüzün en büyük sorunu çevre sorunu. Bu projeleri tamamladıktan sonra artık Akdeniz'e bir damla kirli su akmayacak. Kanalizasyon, atık su arıtma tesislerimizin hepsi yapılmış olacak. Çalışmalarımızı bitirdiğimiz zaman Mersin'in uzun yıllar boyunca altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Seçer, kentin dört bir yanında hayata geçen ve hayata geçirilmeye hazırlanan projelerin Mersinliler tarafından kendilerine oy olarak geri döndüğünü sözlerine ekledi. Seçer, şöyle tamamladı:

"Mersin emin ellerde"

"Biz çalışıyoruz, sizlerin desteğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Mersinliler ahde vefayı biliyor. Mersinliler kim hizmet ediyorsa, ona desteğini verir. Mersinliler, bizi desteklediler ve Türkiye'de rekor bir oyla bizi seçtiler. Mersinliler bizi Türkiye'nin oyunu en çok artıran belediye başkanı yaptılar. Bu bizim için çok büyük bir paye. Mersin emin ellerde. Mersin'in altyapısından üst yapısına ve Mersin'in yapısal sorunlarına kadar her şey bir bir çözülüyor ve çözülmeye devam edecek. Mersin'de kadın, çocuk, yaş almış yurttaşımız, özel bireylerimiz, dezavantajlı vatandaşlarımız hiç merak etmesinler; her zaman yanlarında Mersin Büyükşehir Belediyesi var ve olmaya da devam edeceğiz."

"Kirli suyun denizlere ve nehirlere karışmaması adına çok önemli bir proje"

Törende konuşan AB Türkiye Delegasyonu Altyapılar Program Yöneticisi Vidmantas Ruply, projenin toplamda 300 milyon liralık bir yatırım değerine sahip olduğunu vurgulayarak, "Atık suların denetimi için, kirli suyun denizlere ve nehirlere karışmaması adına çok önemli bir proje. AB'deki vergi mükellefleri MESKİ'nin ve Mersin'de olacak tüm projelerin destekleyicisi olmanın öneminin farkındalar" dedi.

AFD Paris Su ve Kanalizasyon Departmanı Başkan Yardımcısı Sebastien Valleur ise AFD'nin Türkiye'deki belediyeleri desteklemeye yönelik çalışmalarını anlatarak, "Bu projede MESKİ ve AFD çok iyi bir iş birliği yürütüyorlar. Burada olmaktan çok mutluyum. AFD bu projelerle; Türkiye'deki belediyelerin sürdürülebilir ve güvenilir hizmetler sunmasını desteklemeyi amaçlamakta" dedi. Valleur, MESKİ ile başarılı bir iş birliği yürüttüklerini belirterek proje kapsamında 52 kilometrelik kanalizasyon şebekesi ve 3 binden fazla bağlantının inşa edileceğini ifade ederek, "AFD, sürdürülebilir kalkınma yatırımları alanında 20 yılı aşkın bir süredir belediyeleri desteklemektedir. AFD olarak; gelecek nesillerin ve gezegenin refahı için, Türkiye'nin kentleri ve kent sakinlerini desteklemeye kararlıyız ve burayı iklim değişikliğine karşı da dirençli hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Törende, Anadolu (Homurlu) Mahalle Muhtarı Yıldıray Kınalı da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından sahnede temel atma töreni gerçekleştirildi. Seçer, temel atma töreninin ardından MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz'dan proje hakkında bilgi alıp, çalışma alanını inceledi.