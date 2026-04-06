Seçer: Mersin'de Demokrasi ve Hizmet Ön Planda

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediyesi 2. Hizmet Yılı Değerlendirme Programı'nda yaptığı konuşmada "Biz CHP'liyiz demekten, Atatürk'ün ismini telaffuz etmekten, önderimiz olarak her toplantıda dile getirmekten, onu sevgiyle, saygıyla anmaktan hiçbir zaman korkmadık. 'O bizim rehberimiz' dedik. Ama hizmetlerimizde hiç kimsenin ideolojisine, partisine bakmadık. Onun için halk bizi seviyor. Mersin'e yarın sandık koyun çok daha fazla oy çıkacaktır. Yüzde 60 mı aldık? Yüzde 70 çıkar. Demokratik toplumlarda en önemli sınav yeri sandıktır" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ev sahipliğinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Toroslar Belediyesi 2. Hizmet Yılı Değerlendirme Programı'na TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in yanı sıra CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, CHP İl Başkanı Koral Ömür, CHP ilçe başkanları, Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Başkan Seçer, Abdurrahman Yıldız'ın görevdeki iki yıllık çalışmalarını değerlendirdiği konuşmasında ilçede hayata geçirilen projeleri açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Seçer, "Toroslar Belediye Başkanımız Abdurrahman Yıldız'ın, siyasi duruşuyla, hayata ve insanlara bakış açısıyla, her şeyden önce ayrımcılık yapmadan, insanı öncelikli gören ideolojisiyle, yönetim anlayışıyla Toroslar'a çok büyük değer kattığını açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Seçer, Toroslar'da farklı bir bakış açısına sahip bir belediye başkanının göreve gelmesiyle ayrımcılık yapmayan, insanların diline, dinine, etnik kökenine ve yaşam biçimine saygı duyan, toplumsal hassasiyetleri siyaset malzemesi haline getirmeyen bir yönetim anlayışının hayata geçtiğini belirtti. Bu yaklaşımın yalnızca Toroslar'da değil, Mersin'in tüm ilçelerinde de olumlu karşılık bulduğunu vurgulayan Seçer, "Biz CHP'liyiz demekten, Atatürk'ün ismini telaffuz etmekten, önderimiz olarak her toplantıda dile getirmekten, onu sevgiyle, saygıyla anmaktan hiçbir zaman korkmadık. 'O bizim rehberimiz' dedik. Ama hizmetlerimizde hiç kimsenin ideolojisine, partisine bakmadık. Onun için halk bizi seviyor. Onun için partimizin iki katı nispetinde bir oy oranıyla sandıktan çıkabiliyoruz. Mersin'e yarın sandık koyun çok daha fazla oy çıkacaktır. Yüzde 60 mı aldık? Yüzde 70 çıkar. Demokratik toplumlarda en önemli sınav yeri sandıktır" ifadelerini kullandı.

"Bizi geleceğe taşıyacak olan birliğimizdir"

Seçer, Türkiye'nin sorunlu bir süreçten geçtiğini, bölgesel ve küresel gelişmelerin iç siyaseti etkilediğini ancak bu durumun kalıcı olmadığını dile getirdi. Hukuk, demokrasi ve adaletin olmadığı bir ülkede ekonomik zenginliğin ve insan kaynağının değerini yitireceğini vurgulayan Seçer, gençlerin bu nedenle yurt dışına yöneldiğini söyledi. Tüm bu endişelere rağmen sürecin aşılacağını belirten Seçer, "Hiç moralinizi bozmayın. Türkiye güçlü ülke, güçlü toplumdur. Hangi etnik yapıdan ve inanç grubundan olursak olalım 86 milyon burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti kimliği taşıyor. Bizi güçlü kılan da geleceğe taşıyacak olan da birliğimizdir" diye konuştu.

"Mersin, Türkiye'ye adalet ve birlikte yaşama hukuku dersi veriyor"

Seçer, kavga ederek, adaletsiz kararların altına imza atarak değil; çalışarak, birlik içinde, sevgi dilini kullanarak bu ülkeyi kalkındıracaklarını vurgulayarak, "Bu nedenle Mersin'le gurur duyuyoruz. Mersin, Türkiye'ye adalet ve birlikte yaşama hukuku dersi veriyor. Biz ilimizden, burada yaşayan 2,5 milyondan fazla vatandaşımızdan hangi partiye oy verirse versin memnunuz. Sokağa çıktığımız zaman ilçesine, beldesine, hanesine gittiğimiz zaman emin olun bizi azami saygıyla, sevgiyle karşılıyor. İşte Türkiye'nin görmesi gereken tablo bu. İşte o zaman büyük siyasetçi, büyük devlet adamı olursunuz. Halkın sevgisini saygısını almak zorundasınız. Biz bunları başarıyoruz. CHP çatısı altında başarmaya devam edeceğiz. Biz partimizi inkar etmiyoruz ama herkesin belediye başkanıyız; herkesin siyasetine ve dünya görüşüne saygı duyuyoruz. Mersin'de böyle değerli bir ortam var. Bu ortamı hep beraber koruyacağız. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, ilçe belediyeleriyle Büyükşehir Belediyesi iş birliği yapacak" dedi.

Toroslar'ın 32 merkez ve 35 kırsal olmak üzere 67 mahallesiyle kırsal bir bölge, tarımsal üretimi yoğun bir ilçe olduğuna dikkati çeken Seçer, "Büyükşehir Belediyesi'nin Toroslar'a yoğun katkı yapmasından doğal bir şey olamaz. İlçe belediyesini destekleyeceğiz ki, geriden gelen sorunları bir an önce ortadan kaldıralım. Hangi alan olursa olsun desteklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi tamamlandığında Mersin'e muazzam bir yaşam parkı hediye etmiş olacağız"

2024 yılı seçimlerine giderken sundukları büyük projeleri hatırlatan ve Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesine değinen Vahap Seçer, "Müftü Deresi'ni çok güzel bir park ve bir yaşam vadisi haline getireceğimizi söyledik. Dere içi ve dere dışı yollar olmak üzere bin 500 dönüm alanda park yapılacak. Yaklaşık yedi yıldır görevdeyiz ve imar planlarında çok emek ettik, yıllarımızı verdik ve o park alanlarını çıkardık. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman Mersin'e üç etap halinde çok muazzam bir yaşam parkı hediye etmiş olacağız" dedi.

"Tramvay projesini Mersin'e kazandırmak için çalışıyoruz"

Raylı sistemlerle ilgili de açıklamalar yapan Seçer, raylı sistemlerin metro, yeraltı metrosu, tramvay gibi modelleri olduğunu anlatı. Seçer, "Mersin'de raylı sistem dönemini başlatıyoruz' demiştik ve göreve geldiğimiz günden bugüne birçok proje yaptık. Tramvay projesi bunlardan biri. Tarsus'ta yaptık, şimdi onay aşamasında. Yenişehir'de de yaptık. Mevcut projenin çalışmalarını bitirdik, ihalesini yaptık, inşaatını da başlattık. Bir de şu anda üzerinde yoğun çalıştığımız Tren Garı-MEŞOT hattında bir tramvay hattı çalışmamız bulunuyor" bilgisini verdi.

Seçer, özellikle muhalefet kanadının metro konusundaki söylemlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dış finansman izni verilmediğini yineleyen Seçer, bu konuyu siyasi bir polemik meselesi haline getirmediğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kavgadan ziyade hizmet edelim. Biz kurumlarla kavgalı olduğumuz zaman Mersin'e bir katkımız olmaz. Ama bu kurumlarla istişare ve anlaşmayla yürürsek, işlerimizi daha kolay yaparız. Ben izin konusunda Bakan Sayın Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Yılmaz ile defaatle görüştüm. ve en son vardığımız noktada, metro ölçeğinde bir projeye dış kredi kullanım izni veremeyeceklerini ve bunun ekonomik konjonktürden kaynaklandığını ifade ettiler. 'Bir tramvay projesi gündeme alırsanız, bunun maliyeti de metronun 1/6'sı ile 1/7'si kadar olacağından size rahatlıkla dış finansman kullanım izni vereceğiz' dediler."

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de mutabık kaldığını söyleyen Seçer, Mersinli Ahmet Caddesi'nden geçerek Tren Garı'ndan MEŞOT'a kadar gidecek olan yaklaşık 10 kilometrelik bir tramvay projesinin yatırım programına girdiğini ve projenin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dış borçlanma izni alınacağı noktaya kadar getirildiğini anlattı.

Büyükşehir, Haziran 2026'da "Sosyal Konut" yapımına başlıyor

Birçok gelir seviyesine hitap edecek konut yapımlarına başladıklarını ifade eden Vahap Seçer "Sosyal Konut" ile ilgili Büyükşehir'in farklı bölgelerde konut arsaları olduğunu kaydetti. 2026 Haziran ayından sonra orta, orta alt ve alt gelir gruplarına hitap edecek konutların yapımına başlayacaklarının altını çizen Seçer, "Burada Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Erdemli gibi ilçelerimizde çeşitli konut alanlarımız var. Her alanımızın kendine münhasır özelliği var. Biz de o özelliklere göre konut yapımlarını başlatıyoruz" dedi.

Mersin'deki imar planı çalışmalarından söz etti

2019 yılında göreve geldiklerinde Mersin merkezin 1/5000'lik nazım imar planı bulunmadığını vurgulayan Seçer, bir şehrin nazım imar planının olmamasının, altyapı, yol, üst yapı yapamamak anlamına geldiğine işaret etti. Bunun önemli bir kısmını geçen dönem gerçekleştirdiklerini ifade eden Seçer, "Meclis çoğunluğumuz olmadığı halde böyle netameli bir çalışmayı bitirdik ve bu dönem de devam ettiriyoruz. Özellikle ilçelerin 1/1000'lik çalışmaları devam ediyor. Mezitli, Yenişehir ve Toroslar'da çok mesafe alındı. Akdeniz'in de yüzde 50'si gerçekleşti. Bu dönem sonuna kadar Mersin'in önü açılmış olacak" diye konuştu.

Toroslar'a çok amaçlı bir spor kompleksi

Toroslar'da özel gereksinimli bireylere hitap eden Engelsiz Yaşam Merkezi'ne değinen Seçer, "Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yanına çok amaçlı bir spor kompleksi yapıyoruz. Haftanın belirli günü özel çocuklarımız kullanacak, yarı olimpik havuza girecek. Birçok spor disiplininin yapılabildiği çok güzel bir spor salonu 2028 yılı yatırım programında yer alıyor" bilgisini verdi.

Toroslar'da, 68'liler Barış Ormanı'nda da toplantı ve insanların bir arada vakit geçirebileceği alanların olduğu bir proje gerçekleştirdiklerini anlatan Seçer, "2027 yılı içerisinde 68'liler Barış Ormanı'nı her açıdan çok güzel ve insanların hoşça vakit geçirebileceği bir alan haline getireceğiz" diye konuştu.

"Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında olan bir tane katlı kavşağı hizmete sunar diye umut ediyoruz"

Mersin'de hayata geçirmek için programa aldıkları katlı kavşak ve tüp geçit projeleriyle ilgili bilgi veren Seçer, Hal Katlı Kavşağı'nı ay sonunda açacaklarını söyledi. Seçer, Vatan-Kuyuluk Bütünleşik Kavşağı, Sayapark Kavşağı, 2. Çevre Yolu ile Beşyol arasına yapılacak tüp geçit ve Mersinli Ahmet ile 2. Çevre Yolu'nun kesiştiği noktada yapılacak katlı kavşak projelerini 2028 yılı içerisinde gerçekleştireceklerini kaydetti. Akbelen Katlı Kavşağı'nın Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olduğunu anımsatan Seçer, "Karayolları Genel Müdürlüğü de o zamana kadar sorumluluk alanında olan bu bir tane katlı kavşağı Mersinlilere hizmet olarak sunar diye umut ediyoruz" dedi.

4. Çevre Yolu'nun Müftü Deresi'ne kadar uzandığını belirten Seçer, "O bölgede Şehir Hastanesi'ne kadar 25 metrelik bir bulvar açıyoruz, imar planları bitti. 4. Çevre Yolu'nu da Müftü Deresi üzerinden viyadük; Mersin'in merkezindeki belediyenin yaptığı ilk viyadük olacak ve yeni açacağımız bulvara bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Toroslar'ın barış, huzur ve dayanışma içerisinde yaşanan bir ilçe olduğunu vurgulayan Abdurrahman Yıldız da farklı kültür ve inanç gruplarının Toroslar'da bir arada kardeşçe yaşadığını belirtti. Yıldız, bu barış atmosferini sürdürecek çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Yıldız, Büyükşehir'in destekleri ile Toroslar'da birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını anlattı.

"Hizmetler eşit ve adil bir şekilde devam edecek"

Özellikle yol yapımı konusunda Büyükşehir'in kendilerine çok ciddi katkılar sunduğunu kaydeden Yıldız, "Bizim yetişemediğimiz noktalarda, kendi görev alanı içerisinde olmayan yerlerde bizim yollarımızın tamiratı ve yol yapımı konusunda çok ciddi katkılarda bulundular" dedi.

TBB tarafından Toroslar Belediyesi'ne yapılan hibeleri de anlatan Yıldız, "Hem sokakların süpürülmesi konusunda Büyükşehir Belediyemiz yardımcı oldu hem de konteyner alımlarımızda sıkıştığımız bir dönemde bize yüzlerce konteynerın hibe edilmesi noktasında TBB aracılığıyla yardımcı olundu" diyerek, teşekkür etti.

Programda CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer de birer konuşma yaptı.