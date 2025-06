Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Altın Kovan Projesi Dağıtım Töreni'ne Katıldı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Altın Kovan Projesi Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı Erdemli, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinden toplam 346 arı yetiştiricisine destekler sağlandı. 'Arı gibi çalışanlara, bal gibi destek Büyükşehir'den' sloganıyla gerçekleştirilen dağıtım töreninde Altın Kovan Programı kapsamında 40, Arıcılara Malzeme Desteği kapsamında da 306 olmak üzere toplam 346 arı yetiştiricisine çeşitli destekler sağlanmış oldu.

Erdemli İlçesi Karahıdırlı Bal Ormanı'nda düzenlenen Dağıtım Töreni'ne, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekilli Hasan Ufuk Çakır, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çağla Devrim Palamut, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice Us, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Mersin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş, Meclis üyeleri, muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları, arı yetiştiricileri ile vatandaşlar katılım sağladı.

Mersin Büyükşehir, geliştirdiği bu 2 aşamalı destek programı ile mevcut üreticilerin teknik ekipman eksikliklerini gidererek; donanım ve ilaç ihtiyacının karşılanmasına, arı yetiştiricilerinin kovan ve koloni kapasitesinin artırılmasına ve kentteki üreticilerin güçlendirilmesi yoluyla arıcılığın geliştirilmesine, böylece de Mersin genelinde tarıma ve üretimde sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

"Bizim için birliğimiz, beraberliğimiz, memleketimizin huzuru ve refahı her şeyden önemli"

Mersin'in her köşesinde birbirinden güzel hizmetler yapmak istediklerini söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Hizmetlerin bedelini de sizin vergilerinizden alıyoruz. Sizin emekleriniz ve verdiğiniz vergi değerli. Bizim omuzlarımızda bu sorumluluk var. Eğer biraz Hakk'a inancınız ve insan sevginiz varsa çok dikkat etmeniz lazım. Biz 6 yıldır bu dikkatle çalışıyoruz" dedi.

Kentin her yanına ayrım yapmaksızın hizmet götürdüklerini ve yurttaşın da ayrımsız hizmetin farkında olduğunu söyleyen Seçer, " Aydıncık, Anamur, Erdemli, Tarsus; oy vermiş-vermemiş, partili- partisiz asla aklımıza gelmez. Bizim için birliğimiz, beraberliğimiz, memleketimizin huzuru ve refahı her şeyden önemli. Başkanınız adalet terazisini dikkatli kullandı, herkese eşit ve adaletli davrandı" diye konuştu.

"Biz devletin bir kurumuyuz, yanınızda olmamız gerekir"

Çiftçiliğin emek ve alın teri isteyen bir alan olduğunu kaydeden Seçer, "Sizlere tarımsal destek yapıyoruz, çünkü emek ediyorsunuz. Size saygı duyuyoruz. 'İnsanlar emek ediyor, biz devletiz, devletin kurumuyuz onların yanında olmamız gerekir' diyoruz" dedi. Tarımın dünyanın her yerinde desteklendiğine değinen Seçer, "Devletin desteği lazım. Akaryakıtın, gübrenin, ilacın maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda desteğe ihtiyacınız olmaz mı? Arıcılık yapıyorsunuz; kovanın, malzemelerin pahalı olduğu bir ortamda devletin eli değmezse üretim yapamazsınız" diye konuştu.

"Amacımız Mersin'i her konuda takdire şayan bir memleket yapmak"

Arıcıların arı gibi çalıştığını söyleyen Seçer, 'Arı gibi çalışanlara, bal gibi destek' sloganını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Adem Başkan; 'Aracılıkta neden Mersin Türkiye'de 1 numara olmasın?' dedi. Biz her konuda neden Türkiye'de 1 numara olmayalım? Her konuda ilk sırada olalım; ticarette, sanayide, dünyanın en ünlü sanatçıları, en ünlü sporcuları ve bilim insanları Mersin'den olsun. Mersin'i her konuda takdire şayan bir memleket yapalım. Her bölgemiz güzel, yurdumun her köşesi cennet ama Mersin bir başka güzel. Mersin, Anadolu."

"Mersin huzur kenti, herkesin yüzü gülüyor"

Mersin'in kozmopolit yapısına vurgu yapan Seçer, kentte bir huzur ortamının hakim olduğunu söyleyerek, "Mersin'e gelenler; 'Huzur kenti. Çok temiz bir kent, herkesin yüzü gülüyor, herkes mutlu ve burada yaşamaktan umutlu' diyorlar. Bunu hep beraber daha da yükseltelim" dedi. Böyle bir barış ortamında her kesimin Belediye Başkanı olduğunu ifade eden Seçer, iktidarın da her yurttaşı eşit görmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların Türkiye'de sorun olarak gördüğü birinci konunun ekonomik kriz, ikinci konunun ise adaletsizlik olduğunu belirten Seçer, adalet vurgusu yaparak, "Adalet hepimize lazım; CHP'li, AK Partili, MHP'li, İYİ Partili de olsak hiç fark etmiyor. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey konuşulmaz" ifadelerini kullandı.

"Üretim çarkı dönmeye devam ediyor"

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile daha önce de proje yaptıklarını ve 708 arı yetiştiricisine malzeme seti ile 300 bal sağım çadırı desteği verdiklerini söyleyen Seçer, bugünkü tören kapsamında ise Erdemli, Mezitli ve Yenişehir'den 346 arı yetiştiricisine 2 farklı destek vereceklerini söyledi. Desteklerin teknik detaylarını paylaşan Seçer, "Altın Kovan Projesi kapsamında kovan varlığı 50-100 arası olan toplam 40 yetiştiricimize kişi başına 30 adet kovan veriyoruz. 90 kilogram arı besini ve bir kutu parazit ilacı olmak üzere toplamda 1200 adet arılı kovan veriyoruz. Bunun 5 çıtası arılı olmak üzere toplam 10 çıtası olacak ve polen tuzaklı. 3 bin 600 kilogram arı besini, 40 kutu parazit ilacı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Destek süreci sonrasında arı yetiştiricileri ilk yılda bu kolileri çoğaltacaklar. İkinci yılda biz her üreticiye 15 adet boş kovan vereceğiz, onlar 5 çerçeve dolu koloniyle bize tekrar teslim edecekler. Yani bizim verdiğimiz destek kadar iade yapacaklar. İkinci yıl 15 kovan, üçüncü yılında da 15 kovan daha iade edecekler. Toplamda 30 kovan olacak. Biz onu bir başka üreticiye vereceğiz. Arı besini, parazit ilacı desteklerini de vermeye devam edecek, bu çarkı böyle döndürmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bir diğer desteğin de Arıcılara Malzeme Desteği kapsamında olacağını sözlerine ekleyen Seçer, "Tüm Mersin'de Mersin Arı Yetiştiriciliği Birliği ve Mut Bal Üreticileri Birliği'ne kayıtlı 1 ile 100 arasında kovan varlığına sahip ve 306'sı bugünkü tören kapsamında olmak üzere bin üreticiye destek yapacağız. Bin üreticiye bir paket içerisinde set olarak 3 kilogram temel petek, 2 adet parazit ilacı ile birer adet arı maskesi, arıcı körüğü, eldiven ve el demirinden oluşan bir malzeme seti desteği de yapacağız. Toplamda bin üreticiye 3 bin kilogram temel petek, 2 bin adet parazit ilacı ve biner adet arıcı maskesi, arıcı körüğü, eldiven ve el demiri teslim edeceğiz" diye konuştu.

Tarımsal alanda desteklerin arıcılıkla sınırlı olmadığını sözlerine ekleyen Seçer, 2024 yılında 119 milyon TL olan tarımsal hizmet bütçesini 2025 yılında 215 milyona çıkardıklarını söyledi. Sulama kooperatiflerine de seslenen Seçer, güneş paneli sistemini kuran kooperatiflere yüzde 50 hibe vereceklerinin bilgisini vererek, 2 kooperatifin güneş enerjisi sistemi projesini hayata geçirdiğini belirtti.

"Erdemli'de mevcut yapılaşmalar içler acısı"

Erdemli İlçesi'nin yapılaşma sorunlarına da değinen Seçer, "Görüyoruz ki eski imar planlarından kaynaklı çok yanlış yapılaşmalar var. Bize ait olan 1/5 binlik planlar hızla yapılıyor. Onları önümüzdeki günlerde Meclis'e getireceğiz ve süratle artık yürürlüğe koyacağız, ardından da ilçe belediyemiz uygulama planlarını yapacak. Erdemli artık bizim yaptığımız yeni imar planlarına uygun bir yapılaşmaya girsin. 'Mevcut yapılaşmalar ne olacak?' sorusuna gelince açık söylüyorum mevcutlar içler acısı. Daha önceki imar planlarından ruhsat alınmış, 'kazanılmış hak' deniyor ve yasal olarak bir şey yapamadık. Yoksa hiçbirine izin vermem. Buradan bir kez daha uyarıda bulunacağım; hiç şakamız yok" dedi.

"Rant ve para aşkıyla memleketimizin katledilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Seçer, Mersin Büyükşehir olarak bu yapıları denetleme yetkilerinin olduğunu ve denetlemeye başladıklarını kaydederek, "500 metrekare yapacakları yerde 600-700; 2 bin metrekare yapacakları yerde 2 bin 500-3 bin metrekare mevzuata aykırı çalışmalar var. Şimdi biz bu denetimleri yapıyoruz. Seçimlere giderken Erdemli Belediyesi'nin bir önceki döneminde çok kısa sürede kaç tane ruhsat verdiğini açıkladık. Şimdiki yönetim için demiyorum. Dikkatimiz ve gözümüz orada. Şu anda savcılığa da suç duyurusunda bulunacağımız binalar var. Fazla yapılaşmaları aşağı indireceğiz. Rant ve para aşkıyla memleketimizin bu şekilde katledilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Siyaset yumuşamalı, Türkiye başka hedeflere yönelmeli"

Hızlı nüfus artışı sonucunda bölgenin altyapı sorunlarının da çoğaldığını ve bu sorunların çözümü için yoğun bir uğraş sarf ettiklerini söyleyen Seçer, 1 buçuk yıl içerisinde yapılacak olan altyapı projeleri ile Tömük bölgesindeki deniz kirliliği ve kanalizasyon sorununun tarihe karışacağını ifade etti. Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajı vererek sürdüren Seçer, "Birbirimize daha çok sahip çıkacağız. Bu millet siyasetin kavgası içerisinde olamaz. Siyaset yumuşamalı, gerginlik bitmeli ve bu ülkede adalet olmalı. Türkiye başka vizyonlara ve hedeflere yönelmeli" dedi. Seçer, son olarak yurttaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Programda ayrıca; Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Altın Kovan Projesi desteğinden yararlanan Münevver Doğan Yiğit ile Erdemli İlçesi Karahıdırlı Mahalle Muhtarı Ömer Çolak da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından projeden faydalanan arı yetiştiricilerine temsili olarak kovanları takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Seçer, Tömük Mahallesi'ni ziyaret etti

Seçer, tören öncesinde ise Tömük Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye giderek yurttaşlarla bir araya geldi. Seçer, mahalle halkı tarafından coşku ile karşılandı. Burada yurttaşlara seslenen Seçer, bölgeyi sık sık ziyaret ettiklerinin altını çizerek, Erdemli'nin üretimde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Özellikle yazlıkçıların yoğun olduğu bölgelerde önemli altyapı eksikliklerinin bulunduğunu ve bunun çözümü için uzun süredir çalıştıklarını aktaran Seçer, "Erdemli halkına sözümüz vardı, atık su arıtma tesisi ihalesini yaptık. Yaklaşık olarak 1 milyar 100 milyon liraya mal olacak. Kredi bulmak için 6 yıldır uğraşıyoruz, bulduk. Bu dönem tüm tarihlerin en büyük MESKİ yatırımları gerçekleşiyor" dedi. Büyükşehir'in mali disiplini güçlü bir belediye olduğunu kaydeden Seçer, vatandaş mağduriyetinin önlenmesi amacıyla farklı kurumlara ait yolların bakım ve onarımına da destek verdiklerini söyleyerek, hizmetlerin partiler üstü bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı.

"Türkiye de Mersin gibi olmalı"

Mersin'in huzurlu, üretken ve gelişen bir kent olduğunu belirten Seçer, "Mersin gelişen, kalkınan ve üreten bir kent. Umut ediyorum, Türkiye de Mersin gibi olur" diye konuştu. Seçer, siyasi partilerin kimliklerini taşıdıklarını ancak bunu hizmete yansıtmadıklarını sözlerine ekleyerek, "2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesi kazanıldıktan sonra; yönetime CHP'li bir belediye başkanı ve anlayışı geçtikten sonra hizmette ayrımcılığı ortadan kaldırdık"diye konuştu.