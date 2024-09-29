Tropikal Meyve Şenliği Mersin\'de

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Tropikal Meyve Şenliği'ne katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bizim çiftçimiz çalışır, çalışkandır, üretir. Önemli olan kadir kıymet bilmeyen iktidarların olmamasıdır, çiftçinin emeğini, önemini bilmeyenlerin olmamasıdır" dedi.

Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Tropikal Meyve Şenliği'ne katıldı. 'Tropikal meyveler bereketli Mersin topraklarını çok sevdi, üreticimize bol kazanç getirdi' sloganıyla Anamur Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlik kapsamında "Lezzetli Tatlar" ve "En İri Ejder Meyvesi" yarışmaları da yapıldı. Başkan Seçer, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile birlikte alanda yer alan stantları gezerek, stant sahiplerine 'hayırlı işler' diledi.

Şenliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, dernek, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları gösterisinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Şenlikte yerel üreticilerin desteklenmesi için üretici stantları yer aldı. Vatandaşlara ücretsiz olarak ejder meyvesi ve ejder meyvesi fidesi, muz ve çilek kurusu, muz dondurması, papaya ve passiflora reçeli, ejder marmelatı ile avokado dağıtımı yapıldı.

"Bizim milletimiz çalışkandır"

Başkan Vahap Seçer, yaptığı konuşmada ilçenin merkeze uzak olmasına karşın gönüllerinin her daim bir arada olduğunu söyledi. Seçer, çiftçilerin her zaman akıllı yöneticiler tarafından baş tacı edildiğini belirtti.

Tarımın emek yoğunluklu bir sektör ve Türkiye'nin de coğrafyasındaki binlerce çeşit endemik bitkilerle, bereketli toprakları ve çalışkan, üretken insanlarıyla tarım toplumu olduğunu vurgulayan Seçer, şunları kaydetti:

"Bunun yanında bölgemiz daha bir değerli, bu bölge içerisinde de Anamur bir kat daha değerlidir. Öyle güzel bir coğrafyada yaşadığınızın farkında mısınız? Siz ne şanslı insanlarsınız Anamurlular. Yakışıklı Toros Dağları'na sırtınızı dayamışsınız, burada güzel Akdeniz, sere serpe mavi deniz. Her tarafta bereket var. Çalış, üret, alın teri dök, mutlaka başarılı olursunuz. Çalışmıyor mu çiftçi, elbette çalışıyor. Fazlasıyla çalışıyor, üretiyor. Bizim milletimiz çalışkandır."

"Çiftçi çalışkandır, önemli olan kadir kıymet bilmeyen iktidarların olmamasıdır"

Çiftçilerin çalışkanlıklarına karşın iktidar tarafından yeterince desteklenmediklerinin altını çizen Seçer, "Bizim çiftçimiz çalışır, çalışkandır, üretir. Önemli olan kadir kıymet bilmeyen iktidarların olmamasıdır, çiftçinin emeğini, önemini bilmeyenlerin olmamasıdır. Çiftçi dünyanın neresine giderseniz gidin desteklenir. Onun için genel politika şudur; hükümetler çiftçiyi önemser. Hele hele bizim gibi tarım toplumlarında daha fazla önemser" diye konuştu.

"Üretmediğiniz yerde tükenirsiniz"

Ülkelerde hükümeti yöneten siyasilerin kimilerinin oy kaygısıyla, kimilerinin de bilinçli olarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çektiğini aktaran Seçer, "Çünkü ana karnından itibaren insanlar iyi beslenecek, çocuk iyi beslenecek, delikanlı iyi beslenecek. Sağlıklı nesiller oluşacak, zeki çocuklarımız olacak. Bunu akıllı yöneticiler bilir. Üretmediğiniz yerde tükenirsiniz. Tarihte bir adım geriye giderseniz, önceden sanayi toplumuydu, şimdi teknoloji toplumu. Teknoloji gelişmişliği belirler ama eğer aç kalırsanız yaşayamazsınız. Sanayiniz ve teknolojiniz yetersiz kalabilir. Tarım bu derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Harcadığımız her para sizin"

Geçen yıllarda ilçede sadece muz yetiştiriciliği yapıldığını ancak gelinen noktada birçok tropikal meyvenin üretimine başlanıldığını belirten Seçer, "Çeşitlilik artmış, bu gayet güzel. Bu, desteklenerek, tanıtım ve eğitimle olacak. Bizim tarım dairemiz iyi çalışıyor. Çiftçi ile iç içe. Çiftçinin derdini, hastalığını, sızısını, acısını biliyor, reçeteyi iyi yazıyor. Nerede, ne zaman destek yapacağını biliyor. Biz de israf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek yok. Dinimizde de hukukta da vicdanda da yok, insafta da yok. Harcadığımız her para sizin" dedi.

"Bu yönetici ziraatın, üretimin, üreticinin, çiftçinin değerini biliyor"

Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılında çiftçilere 119 milyon TL doğrudan destek verdiklerini aktaran Seçer, bu rakamın gelecek yıl için yüzde 80 artış ile 215 milyon TL'ye yükseltileceğini kaydetti. Seçer, "Çünkü bu yönetici ziraatın, üretimin, üreticinin, çiftçinin değerini biliyor. Topluma katkılarını biliyor. Her alanda desteğe devam edeceğiz. Bilinçli üreticiyi önemsiyorum. Bilinçsiz üretici kaliteli üretim yapamaz. Onun için kooperatifler önemsenecek. Kooperatifler Şube Müdürlüğü'müz var. Kadın kooperatiflerimiz de şube müdürleri vasıtasıyla iletişim kuruyorlar ve bizden eğitim alıyorlar. Daha doğru, daha efektif, daha rasyonel çalışmaları lazım" diye konuştu.

"Taze kanı getireceksiniz ki size daha güzel hizmetler yapsın"

Çiftçilerin, sorunlarının çözümü için kendi üzerlerine düşen görevi yapması gerektiğini ve bu görevin de iktidar değişikliği olduğunu vurgulayan Seçer, şunları kaydetti:

"Demokrasilerde yorulan iktidar gider, taze kan gelir, enerjisi olan gelir. Taze kanı getireceksiniz ki size daha güzel hizmetler yapsın. Yeni politikalar üretsin. Bakın 2019'a; taze kan geldi, Mersin'e yaradı, Mersin'in yüzüne kan geldi, sağlık geldi, enerji geldi. Çünkü Başkanınız da çalışıyor, Başkanınızla beraber yürüyenler de çalışıyor. Biz memleket için yola çıktık, sizler için yola çıktık.

"Türkiye'nin en büyük sorunu adaletsizlik"

Az oy vermiş, çok oy vermiş hiç dinlemedik. Halk samimiyeti anlar, herkes her şeyi bilir. Riyakarı da bilir samimiyeti de bilir. Vatandaş bunu gördü ve dedi ki; 'Biz hizmet alıyoruz, bu hizmette bir samimiyet var, bir adalet var.' Türkiye'nin en büyük sorunu adaletsizlik. Adaletin olmadığı yerde zaten bir şey olmaz. 'Bu adam adaletli, her yere hizmet götürüyor. Bu köy bize oy verdi, vermedi. Bu muhtar şöyledir, böyledir demedi' diyorlar. Biz buraya hizmete geldik. Anamur ilimizin en batısında. Büyükşehir'de başkanına yüzde 59.8 oy verdi. Tabii ki sizlere teşekkür edeceğiz. Merak etmeyin sorumluluğumuzun bilincindeyiz, yükümüzün farkındayız. Bunu taşıyacağız, çok daha güzel hizmetler yapacağız."

"Tarıma daha da fazla önem vereceğiz, üretenin yanında olacağız"

Tarıma daha fazla önem vereceklerinin altını çizen Seçer, fide-fidan desteklerinin yanı sıra her yıl 60 aileye 25 küçükbaş hayvan desteklerinin de sürdüğünü belirtti. Arıcılıktan balıkçılığa kadar sundukları desteği anlatan Seçer, "İşte böyle olur tarımsal proje; üretecek, kendi kendini besleyecek ve onlarca, yüzlerce, binlerce insana katkı sunacak" dedi. Çalışmak ve üretmek zorunda olduklarını söyleyen Seçer, "Üreten, alın teri döken bizim kabulümüzdür. Biz ona saygı duyarız ve yanında oluruz, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir'den Anamur'un her noktasına hizmet

İlçeye yapacakları projelere değinen Büyükeşhir Belediye Başkanı Seçer, ivedilikle köy yollarını yaptıklarını, ana caddelerini yenilediklerini, kültür merkezi projesini yatırım programına aldıklarını, Anamur'a yeni bir hal yapacaklarını, 100 yıllık bir projeye imza atacakları Otluca İçme Suyu Projesi için iller Bankası'ndan ödenek alıp hizmeti tamamlayacaklarını ve altyapıya dair projelerinin ise hazır olduğunu anlattı. İlçenin tarım kenti olmasının yanı sıra turizm kenti de olduğunu söyleyen Seçer, "Bütün çalışmaları en teknik, en kaliteli şekilde gerçekleştirdik. Anamur turistik hüviyete bürünüyor. Turist temiz ilçeye, temiz beldeye, kent estetiği olan, insanlarının misafirleri iyi ağırladığını kabul ettiği yerlere gelir. Anamur bir tarım kenti ama aynı zamanda turizm kentidir" dedi.

"Bu vatan kimsenin babasının çiftliği değil"

Çalışanın, üretenin, azmedenin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını belirten Başkan Seçer, "Sizleri çok seviyoruz, sizler bizim için önemlisiniz. Sizler de kendinizi değerli görün, önemli görün. Her biriniz bu vatanın birer şerefli evladısınız, her birinizin bu vatanın her karış toprağında hakkı var. Bu vatan kimsenin babasının çiftliği değildir. Bu vatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet çatısı altında, ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayan insanların vatanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'dir" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir'in desteğiyle tropikal ürün üretimi hızla yayıldı"

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz de "5 yıl öncesinde Mersin Büyükşehir Belediyemizi Vahap Seçer Başkanımız kazandığında, Büyükşehir'in fide-fidan desteğiyle bu üretimlerin artışı hızla yayıldı. İlçemizde katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlandı. Şimdi huzurlarınızda bu desteği bizlerden hiç esirgemeyen, her türlü kültürel desteklerle yaptığımız projelerde bize destek olan, meyve planlarıyla tarıma destek olan ziraat mühendisi, meslektaşım, büyüğüm Vahap Seçer Başkanıma teşekkür ediyor, sevgiler, saygılar sunuyorum" dedi.

Üreticinin ürünlerini hak ettiği değerde satamadığına da dikkat çeken Deniz, bütün üreticilere örgütlenerek ürünlerini kendi değerinde satma çağrısı yaptı.

Şenlikte ayrıca; CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Çatkaya, Anamur Tropikal Meyve ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ergun Doğan, Anamur Kadın Girişim Kooperatifi Üyesi Semra Ünal da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer tarafından yarışmalarda başarılı olan kişilere ödül takdim edildi. Gün boyu süren etkinlikler, akşam Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile devam etti. Son dönemin sevilen pop şarkılarını seslendiren orkestra, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Stantlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Şenlik kapsamında gün boyu tropikal meyve stantları, Üretici Kadın Stantları, MESKİ standı, çocuk oyun alanları da ziyaretçilere hizmet sundu.

Festivalde Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı stantlar 7'den 70'e ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri boyama atölyesi ile çocukların sevdiği hayvan figürlerini yüzlerine çizerken; Büyükşehir'in üretici kadın stantlarında birbirinden renkli ürünler satışa sunuldu. Yiyecek içecek stantları, yöresel lezzetler ve el emeği göz nuru ürünlerin olduğu stantları dolaşan vatandaşlar bir yandan festival alanını gezdi, bir yandan da alışveriş yaptı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin kurmuş olduğu stantta "güneş gözlem etkinliği" ile çocuklar güneş yüzeyindeki parlamaları ve lekeleri gözlemledi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu stantlarda bölgede yetişen muz, pikan cevizi guava, kelek, avokado, yıldız meyvesi, ananas, papaya, pepino, ağaç kavunu, kiwano boynuzlu kavun gibi tropikal ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ise mobil araçta vatandaşların içinin serinlemesi için limonata ikram edildi.

Festivale katılan vatandaşlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Nurten Akbulut, "Çok mutlu olduk, çok güzel her şey. Anamur'un tropikal meyveleri çok hoşumuza gitti. Mersin Vahap Seçer'le marka kent oldu."

-Gülistan Erdal: "Burası küçük bir ilçe olduğu için aktiviteler olduğu zaman hep katılmaya çalışıyoruz. Vahap Başkan'ım da sağ olsun yapıyor, gerçekten emek veriyor. Her zaman her türlü arkasında destek veriyoruz."