Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 'Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirge Toplantısı'na Katıldı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ticaret Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği ve Mersin Ekonomi Platformu (MEP) koordinesinde, düzenlenen 'Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirge Toplantısı'na katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği zirvede, kentin dört temel ekonomik odağı olan tarım, sanayi, lojistik ve turizm sektörlerinde karşılaşılan temel sorunlar, çözüm önerileri ve beklentiler değerlendirilerek, sonuç bildirgesi paydaşlarla paylaşıldı.

'Bölgesel Güçten Küresel Oyunculuğa' mottosu ile Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirveye Başkan Seçer'in yanı sıra; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Mersin Valisi Atilla Toros, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, bakanlığa bağlı üst düzey bürokratlar, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, oda ve kurum başkanları ile temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Başkan Seçer toplantıda, Mersin'in tarihsel ve stratejik önemine dikkat çekerek, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonunu, ilk dönem hizmetlerinin genel değerlendirmesini, kent genelinde hayata geçirilen imar yatırımlarını ve yeni dönem projelerini aktardı. Seçer ayrıca, tarım, sanayi, lojistik ve turizm alanlarına katkı sağlayan belediye projeleri hakkında da bilgiler verdi.

"Her şehirde bu topluluğu bir araya getirmek kolay değil"

Seçer, birçok kurumun destek verdiği bu çalışmanın, Mersin için son derece önemli olduğunu kaydederek, aylardır süren büyük bir emekle gerçekleştirildiğini belirtti. Seçer, "Her şehirde bu topluluğu bir araya getirmek kolay değil. Kentinizin Belediye Başkanı olarak, kentin dört bir yanını bilmek, insanları tanımak, sorunlara hakim olmak, onlara çözüm üretmek, onların dertleriyle dertlenmek zorundayım. Bu benim asli görevim. Bu, Belediye Başkanı olarak bir lütuf ya da bir gereklilik değil, bir zorunluluktur. Bu bilinçle çalışıyoruz" dedi.

"Mersin geleceği parlak ve yıldızı yükselecek bir kenttir"

Hem merkezi yönetimle hem bağlı kurumlarla hem de sivil toplumla bir arada olmanın, Mersin gibi değerli bir kente çok büyük bir sinerji katacağının farkında olan bir siyasetçi olduğunun altını çizen Seçer, Belediye Başkanlığını siyaset üstü gördüğünü belirtti. Mersin'in değerli ve müstesna bir kent olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, toplantının amacının 'bir kenti daha nasıl güçlü yapabiliriz?' olduğunu söyledi. Seçer, Mersin'in ülke kasasına 6'ncı sırada katkı yaptığını belirterek, kentin bu alanda önemli dinamiklere sahip bir kent olduğunu vurguladı. Mersin'in ticaretten turizme, sanayiden tarıma birçok alanda var olduğunu belirten Seçer, "Mersin geleceği parlak ve yıldızı yükselecek bir kenttir. Bizim retoriğimizle bunlar gerçekleşmeyecek, Mersin'de zaten böyle bir potansiyel var. Hep beraber emek ederek bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlü bir belediyedir"

Mersin'in nüfusunun göçler ve 6 Şubat Depremleri'nin ardından artış gösterdiğinden söz eden Seçer, kentin gelişen ve kalkınan bir kent olduğunu da ifade etti. Merkezi hükümet yatırımlarının Mersin'i cazibe merkezi haline getirdiğini söyleyen Seçer, artan nüfusun ve enerjinin altyapısını, ön hazırlığını yapacak olan kurumun başta yerel yönetimler olduğunu ifade etti. Mersin'in 6'ncı sırada vergi ödüyor olmasının, Büyükşehir Belediyesi'nin güçlülüğü olduğunu kaydeden Seçer, "Mersin güçlü bir kenttir. Mersin Büyükşehir Belediyesi de güçlü bir belediyedir. 6. sırada vergi ödüyorsanız, merkezi bütçeden gelen payınız ona göre kanunla belirlenmiştir. Önemli olan israf etmeden, yanlış yatırımlara gitmeden, yanlış işlere sapmadan, saptırmadan bu bütçeyi sizin adınıza doğru kullanmak" ifadelerini kullandı.

"25 bin dönüm arsa oluşturuldu"

İmar planları yapılmadan kentteki birçok gelişmenin olmayacağını ifade eden Seçer, geçen dönem dört merkez ilçede 2 milyon 500 bin kişinin yaşayacağı konut bölgeleri oluşturduklarını söyledi. Seçer, "İmar çalışmalarıyla 400 hektar küçük sanayi, bin 250 hektar sanayi genel depolama ve enerji depolama alanları, bin 300 hektar kentsel servis alanı, konut dışı kentsel çalışma ve toplu iş yeri alanı, 550 hektar lojistik alanı oluşturduk. Yeni imar çalışmalarından brüt 3 bin 500 hektar, 35 bin dönüm, net 2 bin 500 hektar, 25 bin dönüm arsa oluşturuldu" dedi. İlçelerde de imar çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Seçer, Mersin Limanı karşısında özel çalışma alanlarının olduğunu söyledi.

Kentte en önem verdikleri yatırımların arasında altyapı yatırımlarının olduğunu aktaran Seçer, yetersiz bütçeye rağmen imkanlar yaratarak yatırımlara başladıklarını ifade etti. Ulusal ve uluslararası kurumlarla görüşerek gereken kaynakları sağladıklarını belirten Seçer, MESKİ'nin yatırımlarının tamamının 17 milyar 494 milyon TL olduğunu kaydetti. Ayrıca Yeşilovacık'tan Tarsus'a kadar yapılacak kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi yatırımlarının 84 milyon euro olduğunu dile getiren Seçer, krediyi temin ettiklerini ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alındığını söyledi.

"Karayolları yatırım programına alınmalı"

Kentin doğu yönündeki yollarından muzdarip olduklarını vurgulayan Seçer, D-400 Karayolu'nun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bir an önce yatırım programına alınıp genişletilmesi ve rehabilite edilmesi gerektiğini belirtti. 3. ve 4. Çevre Yolu yenileme çalışmalarını bitirdiklerini aktaran Seçer, 4. Çevre Yolu'nu Müftü Köprüsü'nü viyadükle Şehir Hastanesi'ne kadar bağlayacaklarını söyledi. 2. Çevre Yolu'ndaki katlı kavşak çalışmalarının da süreceğini ifade eden Seçer, Karayolları'nın onu bir an önce yatırım programına alması gerektiğinin altını çizdi.

"İzinlerin tarafımıza verilmesini biz de arzu ederiz"

Seçer, 2022 yılında temeli atılan Metro Projesi'nin akamete uğradığını, Mersinlilerin bu konuda serzenişlerde bulunduğunu belirterek, geçen dönemde dış kredi kullanım izninin bir türlü onaylanmadığını dile getirdi. Metro Projesi'ni revize ettiklerini ve bunun yanında 2 tramvay projesi eklediklerini fakat yine aynı gerekçelerle yatırım programına alınamayacağı dönüşünü aldıklarını belirten Seçer, "Doğal olarak da bu imalatın dış kredi ile başlayamayacağı haberini alınca ikisini de beklemeye aldık. Buradan Mersinlilere duyurmak istiyoruz, yurtdışından borçlanacak imkanlar, izinlerin tarafımıza verilmesini biz de arzu ederiz. O zaman biz de bu yatırımları yaparız" ifadelerini kullandı.

Seçer, Büyükşehir'in kent turizmine katkı sağlayan projelerini anlattı

Mersin'de turizmin bir türlü gelişemeyen bir alan olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak turizmi geliştirecek birçok projeye katkı sunduklarını ve sunmaya da devam edeceklerini söyleyen Seçer, Taş Bina'dan Karamancılar Konağı'na, Eski Gülnar Oteli'nden Kasaplar Çarşısı'na kadar tarihi kent merkezinde birçok restorasyon çalışmalarını devam ettirdiklerini ve tamamlanan bazı çalışmalar olduğunu ifade etti. Seçer, Mersin ile ilgili merkezi yönetimi ilgilendiren bazı konular hakkında da "Turizm yatırımlarının yapılması lazım. Ana Konteyner Limanı Adana'da mı Mersin'de mi yapılacak? Burada bir lojistik liman mı yapılacak? Netleşen bir bilgi yok. Biz istiyoruz ki daha önce yatırım programına alınan Ana Konteyner Limanımızın, 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana denizcilik, deniz taşımacılığı, ticaret deneyimi ve altyapısı olan Mersin'e yapılmasıdır" dedi.

Bakan Bolat: "Mersin, siyaset üstü birliktelik gösteriyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşmasına, Mersin Ekonomi Zirvesi için emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek başladı. Mersin Ekonomi Zirvesi'nin önemine değinen Bakan Bolat, "Mersin'in küresel bir oyunculuğa yükselmesi ve marka şehir olması için önemli bir başlangıç noktası" dedi. Zirve'nin sonuç bildirgesinde 70'ten fazla yapılacak aksiyon olduğunu sözlerine ekleyen Bolat, "Sonuç Bildirgesi, aslında güçlü ve gelişmiş bir Mersin için bir yol haritası. Bundan sonra artık Zirve'nin kıymetli aktörleri tarafından her bir aksiyonun takibinin yapılması gerekiyor" diye konuştu. Bolat, ardından Mersin'in dış ticaretinde makroekonomik göstergeleri ve Türkiye'nin küresel ihracattaki payını paylaşırken, "Mersin ki nasıl çok güzel bir şekilde siyaset üstü bir birliktelik gösteriyorsa; Türkiye olarak siyasette, ekonomide, dış politikada, savunma sanayinde ve askeri alandaki başarılarımıza da hep birlikte sevinmemiz çok önemli" ifadelerini kullandı. Mayıs ayında serbest bölgeler ihracatında rekor kırıldığını söyleyen Bolat, "19 tane serbest bölgemiz var, Mersin'in Serbest Bölgesi 2. oldu" dedi.

Vali Toros: "Mersin Ekonomi Zirvesi, bir istişare ve istikamet buluşmasıdır"

Mersin Valisi Atilla Toros, bir şehrin; irade, ortak akıl ve hizmetlerle büyüyebileceğini ifade ederek, Mersin Ekonomi Zirvesi'nin de bu anlayışın ürünü olduğunu sözlerine ekledi. Toros, "Mersin Ekonomi Zirvesi, bir istişare ve istikamet buluşmasıdır. Her paydaş bu sürece gönül, emek ve akıl verdi. Tüm dinamiklerde; Mersin'in sahip olduğu potansiyeli performansa dönüştürme ve ortak paydada buluşmanın inancı vardı. Yalnızca sorunlar konuşulmadı, gerçekçi tespitler yapıldı ve uygulanabilir çözümler üretildi. Konuşulan her başlık Mersin'in bir gerçeğine ama aynı zamanda da geleceğine işaret etti" dedi.

Toplantıda ayrıca, Mersin Ekonomi Zirvesi Koordinatörü Kemal Kaçmaz, Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır da birer konuşma gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncü bir rol üstlendiği 'Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirge Toplantısı', toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.