Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Kırsal Kalkınma ile Birlikte Mersin Tanınsın İstiyoruz"

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirilen Hamzabeyli Köyümüz Atölye Yerleşkesi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Seçer, "Kırsal kalkınma ile birlikte Mersin tanınsın istiyoruz. Burada üretim yapıldığı, verilen kadın emeği ve bu emeğin ne derece değerli olduğu bilinsin" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Hamzabeyli Köyümüz Atölye Yerleşkesi'nin açılışına katıldı.

Mersinden Kadın Kooperatifi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje; kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi, yerel üretimi desteklemeyi ve özellikle üretici kadınların emeğini katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefliyor.

Program, Başkan Seçer ile Meral Seçer'in coğrafi işaret tesciline sahip Mersin kan portakalının hasadını yapmasıyla başladı.

Konuşmasına Hamzabeyli Köyü ile birlikte Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı köylerinden gelen vatandaşları selamlayarak başlayan Başkan Seçer, hayata geçirilen projenin amaçlarına değindi. Bu kapsamda yürütülen çalışma ve projelerin nihai hedefinin kırsal kalkınma olduğunu belirten Seçer, şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınma ile birlikte Mersin tanınsın istiyoruz. Burada üretim yapıldığı, verilen kadın emeği ve bu emeğin ne derece değerli olduğu bilinsin. Bu bölgede yaşayan herkesin bir tarafı üretime temas etmiştir. Üretim bana göre çok kutsal ve önemlidir. Üretim helal kazancın değerini öğretiyor. Alın teri döktüğümüz o emek bugün doğru kararlar almamıza yardımcı oluyor. Emeği, üretimi, işçiyi, çiftçiyi, helal kazancı öğretiyor. Biz de onu topluma aksettiriyoruz."

"Köyümüz Atölye" projesinin ilk kez 2020 yılında Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır Mahallesi'nde başlatıldığına değinen Seçer, bölgedeki lavanta üretimine ilişkin detayları aktardı. Projeyi; "Doğduğumuz yerde doymanın en önemli çalışması" olarak tanımlayan Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:"

"Hamzabeyli ve çevre köylerde doğduysak yine burada üretelim. Üretime inovasyon, ürünlere katma değer katalım. Teknolojiyi kullanıp çağdaş pazarlama yöntemlerini uygulayalım. İyi tarım ve gıda uygulamalarını öğrenelim. Güvenilir ve rafta kendini gösteren sağlıklı ürünler üretelim. Dalında 1 lira olan üretimi kattığımız değer ile 10 liraya getirelim ve milli ekonomiye katkı sunalım, ülkemiz kalkınsın. Tüketen değil, üreten ülke olalım."

Seçer; pandemi, savaşlar, ekonomik buhran gibi birçok küresel kriz dönemini hatırlatarak gıdanın ve üretimin her geçen gün daha önemli konuma geldiğini dile getirdi.

Seçer, bölgelerin üretim özelliklerine göre niş ürünleri ortaya çıkaracak "Köyümüz Atölye" projelerine devam edeceklerini paylaşarak, şunları belirtti:

"Bir başka bölgeye yine bu çalışmayı aktaracağız. Üzerinde çalışmalar var. Oranın niş ürününü ortaya çıkartıyoruz. Bunların coğrafi işaret tescili alınıyor. Kurulan atölyelerle üretim aşaması öğretiliyor. Üreticilerimiz; Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın gıda ve ziraat mühendisleri eşliğinde ürünlerini Türk Gıda Kodeksi'ne uygun şekilde nasıl üreteceklerini, nasıl ambalajlayacaklarını ve dijital ortamda nasıl pazarlayacaklarını bu atölyelerde öğreniyorlar. Tarıma destek vermekle iş bitmiyor, biz balık tutmayı öğretiyoruz. Mutlaka çiftçi desteklenecek ama önemli olan üretimin en iyisini, en kalitelisini yapmalarını sağlamak. Projemiz hayırlı uğurlu olsun. Bu bölgenin kalkınmasına katkı sunacağına canı yürekten inanıyorum."

2019 yılından bu yana tarıma çok ciddi oranlarda destek verdiklerini kaydeden Seçer, şunları aktardı:

"Bölgemiz tarım bölgesi. Bölge nüfusumuzun önemli bir kesimi tarımda çalışıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın, tarımcının yanında duruyoruz. Üretime katkı sağlayalım, şehrimizin, halkımızın zenginleşmesine katkı sunalım istiyoruz. Sizin paranızla ayırdığımız bu bütçeyi en iyi şekilde projelendirmek için çalışıyoruz ve iyi işler yaptığımızı tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Çünkü yaptığımız projelerde sonuç alıyoruz. İlk Köyümüz Atölye Projesi'ne 2020 yılında başladık. Orada sisteme oturttuk. İkincisi 2026 yılının başında tamamlandı."

2020 yılında başlatılan "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesinden de bahseden Seçer, "Her yıl 60 üretici neredeyse bir küçükbaş hayvan çiftliği kuruyor ve bunun yarısı kadın. Değerli olan kısmı kadınların üretimde olması, kadınların ayakta durmasını sağlaması. Kadınların özgür olabilmesi. Zengin olmak, kadınların özgür olması lafla, sözle olmuyor. Ülkenizin bağımsız olması hamasetle olmuyor. Çalışacaksınız, üreteceksiniz. Çocuklarınızı okutacaksınız. Bilim adamları yetiştireceksiniz" ifadelerini kullandı.

Seçer, ilimin ve bilimin çizgisinde gittiklerini belirterek, "Toplumu yalanla, dolanla, hurafeyle kandırmayacaksınız. İlimin, bilimin peşinde gideceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'nin izinden gideceksiniz. Misakı-Milli'yi bileceksiniz. Ülke milliyetçiliğinin, Atatürk milliyetçiliğinin değerini bileceksiniz. Bir arada kardeşçe yaşamayı bu şekilde öğreneceğiz. Biz siyasilerin görevi de bu olmalı. Kavgadan kim kazanmış" diye sordu.

Seçer, siyasetin kavga değil hizmet üretme yeri olduğunu dile getirerek, asıl önceliğin iş ve AŞ sağlamak olduğunu, devletin ve belediyelerin temel görevinin de vatandaş için çalışmak ve hizmet etmek olduğunu söyledi. Belediyeler arası iş birliği ve dayanışmanın önemine de dikkati çeken Seçer, birlik ve beraberlik içinde çalışıldığında hizmetlerin daha başarılı ve kaliteli şekilde hayata geçirildiğini belirterek, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Mersin'de yaşayan insanların birbirinin mezhebinden, meşrebinden ya da siyasi görüşünden dolayı kimse ile bir sorunu olmadığını kaydeden Seçer, Mersin'den bütün siyasi partilere seslenerek, "Bana göre bu farklığımız kutsal ve büyük bir zenginlik. Bunu, daha fazla oy alalım diye siyasiler kaşıyıp önümüze koyuyor. Bu etnik istismardır, eğer bunu din üzerinden yapıyorsanız dini istismardır, milliyet üzerinden milliyet istismarıdır, ekonomik ve sosyal istismarıdır. Bunu yapmayacağız, yapmıyoruz ve yapmak istemiyoruz. Biz Mersin'de kardeşliği hakim kıldık, tahkim ettik ve buna da bıkmadan, yorulmadan, kim ne derse desin devam edeceğiz" dedi.

Mersin'de yaşayan insanların Büyükşehir'in hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Başkanınıza güvenin ve inanın. İnsanlar Mersin'de mutlu. 'Öyle bir yerel yönetim anlayışı var ki biz kendimizi öteki görmüyoruz. Başkanımız Cumhuriyet Halk Partili ve parti ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklıyor' diyorlar. Ülkemiz için böyle olmaya devam edeceğiz. Mersin'den tüm Türkiye'ye barışın ve kardeşliğin ne olduğunu duyurmak, birlikte yaşama hukukunun ne olduğunu öğretmek için buna devam edeceğiz. Bunu hep beraber başaracağız."

Seçer, konuşmasının sonunda ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, başta çevre mahallelerdeki üretici kadınlar olmak üzere tüm üreticilere hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun dileklerini iletirken, bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.

Meral Seçer ise Hamzabeyli'de hayata geçirilen projenin üretici kadınlar açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kadın emeğinin görünür olması ve küçük çiftçilerimizin emeklerinin daha katma değerli hale gelmesi açısından bu proje çok kıymetli. Dünya Gıda Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre dünyanın yüzde 80'ini aile çiftçileri doyuruyor. Torosların eteklerinde çok sayıda aile çiftçisi var. Bu ailelerin üretimden vazgeçmemesi için onların desteklenmesi ve onlara yol gösterici olunması, rehber olunması çok önemli. Çünkü sizler olmazsanız hiçbirimiz doymayız. Ne ülkemiz ne de dünya doyar. Gençlere yaratılacak fırsatla köylerinde, yani doğdukları yerde doymalarına fırsat verileceğini görüyoruz. Üretim aşamasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gıda mühendisleri ve gıda teknikerlerinin destekleriyle eğitim yapılacak. Dolayısıyla, burada üretilen bir ürün çıktığında markalaşmış olacak. Üretimden hijyene, etiketlemeden pazarlamaya kadar tüm süreçte verilen eğitim ve destekler, ürünün gerçek katma değerini ortaya koyacaktır. Tüm kentimize ve ülkemize yayılmasını istediğim bu projenin üretimden tutun, kadın ve gençlere kadar herkesi mutlu edecek sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."

Programda konuşmaların tamamlanmasının ardından Başkan Seçer ile Meral Seçer'e Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Sencer Erdoğan tarafından kan portakalının coğrafi tescil almasında sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa ile Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Sencer Erdoğan'ın da birer konuşma yaptığı program Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyelerinin tesisi gezerek bilgi alması ve portakal sıkma, kurutma işlemlerini gerçekleştirmesi ile sona erdi.

Büyükşehir'le kırsalda üretim, eğitim ve dayanışma bir arada

Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, başta coğrafi işaretli Mersin kan portakalı olmak üzere bölgenin öne çıkan nar ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla Hamzabeyli Mahallesi'nde kuruldu. Hamzabeyli ve çevre mahallelerde üretilen ürünler atölyede işlenerek nitelikli, güvenli ve sürdürülebilir biçimde ekonomiye kazandırılıyor. Atölyede yer alan alanlar ve makine-ekipmanlar; ortak kullanım, eğitim ve uygulamalı atölye olmak üzere üç başlıkta hizmet verecek. Bölgedeki üretici kadınlar, haftanın belirli günlerinde belediyeye ait ekipmanları teknik personel eşliğinde kullanabilecek. Ayrıca kadınlara yönelik makine kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda okuryazarlığı ve nar ekşisi üretimi gibi konularda düzenli eğitimler verilecek. Belirli tarihlerde düzenlenecek uygulamalı atölyelerde ise kan portakalı reçeli, narenciye bazlı ürünler, geleneksel tapı ekmeği, kurutma ve tütsü çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla hem geleneksel üretim kültürü yaşatılacak hem de kadın üreticilerin bilgi, beceri ve gelir olanakları artırılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımda, kadın emeğinde ve yerel üretimde attığı bu adımlarla kırsaldan kalkınmayı büyütmeye devam ediyor.