Seçer: Mersin kamucu anlayışla yönetiliyor

(MERSİN)- Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek, kent ekonomisi, ulaşım, altyapı ve ticaretin gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği'nin (MEPİAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, MEPİAD üyesi esnafla bir araya geldi. Başkan Seçer kent ekonomisi, yerel ticaret ve Mersin'in geleceğine ilişkin konuların ele alındığı buluşmada esnafın talep ve önerilerini dinledi. Toplantıya katılım sağlayan MEPİAD üyesi esnaf; altyapı, imar, çevre düzenlemeleri gibi konularda önerilerini dile getirirken, Büyükşehir hizmetlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade edip, Başkan Seçer'e teşekkürler etti.

"BULUŞMALARDA ÇIKAN FİKİRLER ÇOK DEĞERLİ"

Konuşmasına MEPİAD üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek başlayan Başkan Seçer, Büyükşehir olarak kent katılımına verdikleri öneme değinerek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve birçok kez aranızda bulunan arkadaşların da katılım sağladığı STK toplantıları kentte yapılan çalışmalara, yönetim anlayışımıza, projelere, sorunlara ve çözüm yollarına doğrudan katkı sağlayan toplantılar oluyor. Bu buluşmalarımızdan çıkan fikirler çok önemli ve değerlidir" dedi.

Esnafın sorularını ve taleplerini dinleyen Seçer, çarşı bölgesinde yaşanan trafik sorununun çözümü için tüm alternatiflerin gözden geçirileceğini kaydetti. Otoparklara dair soruları yanıtlayan Seçer, bölgede bulunan otoparkların doluluk oranlarının yeterli seviyede olmadığını aktararak çözümün mevcut otoparkların daha etkin kullanılması ve park yasağı kurallarının kararlılıkla uygulanması olduğunu ifade etti. Çarşı bölgesinin Mersin'in geçmişini ve kimliğini yansıtan en önemli alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Seçer, göreve geldikleri günden bu yana bölgenin yeniden cazibe merkezi haline gelmesi için önemli yatırımlar yaptıklarını, yeni projelerle bu çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Seçer, kentin düzeni ve temizliği konusunda belediyenin tüm birimlerinin çalışmalarını devam ettirdiğini dile getirerek, "Mersin'i kamucu bir anlayışla yönetiyoruz" dedi. Gelen bazı taleplerin Büyükşehir Belediyesi'nin doğrudan sorumluluk alanında olmadığını vurgulayan Seçer, birçok konunun büyük ölçüde ilgili bakanlıkların ve diğer kurumların yetki alanına girdiğini belirtti.

"ATIK SU ARITMA YATIRIMLARINI TEK TEK PLANLADIK"

Kentin temizliği konusunda Büyükşehir'in üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirdiğini ifade eden Seçer, bu konuda vatandaşların, ilçe belediyelerinin ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Seçer, son yıllarda Mersin'in özellikle kent dışında yaşayan vatandaşlar tarafından 'temiz bir şehir' olarak değerlendirildiğini belirterek, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Avrupa'dan gelen ziyaretçilerin de Mersin'in temizliğine ilişkin olumlu görüşler paylaştığını söyledi. Deniz kirliliğine dair soruları yanıtlayan Seçer, Türkiye'de yalnızca Antalya ve Mersin Büyükşehir belediyelerinin deniz denetim yetkisine sahip olduğunu ve her iki belediyenin bu denetimleri Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile yürüttüğünü söyledi. Seçer, denizi kirleten gemilere karşı taviz verilmediğini ve milyonlarca liralık cezalar uyguladıklarını kaydetti.

Kent genelinde yıllardır ihmal edilen kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarını planladıklarını belirten Seçer, göreve geldikleri günden bu yana altyapı eksiklerini tespit ederek uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Tömük'te yıllardır kanalizasyon ve arıtma sistemi bulunmadığını söyleyen Seçer, yaz aylarında nüfusun katlanmasına rağmen gerekli yatırımların bugüne kadar yapılmadığını ifade etti. Geçen günlerde 'Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı' temelinin de atıldığını hatırlatan Seçer, Silifke'deki arıtma tesisinin de tam kapasiteyle çalıştığını belirterek, Arkum, Atakent, Atayurt'u da program kapsamına aldıklarını söyledi.

Kent merkezinin cazibe noktası haline getirilmesi gerektiğine ilişkin fikirlere katıldığını ifade eden Seçer, bu konu hakkında yürütülen çalışmalardan söz etti. Tarihi Taş Bina'da gerçekleştirilen restorasyona değinen Seçer, "Taş Bina restorasyonunu bitirdik. Kent Müzesi projesi Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ile ortaya çıktı. Yani halk karar verdi" dedi. Kent merkezine dair birçok projenin de devam ettiğini dile getiren Seçer, Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı gibi çalışmaların da yakın zamanda neticeleneceğini belirtti. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda yoğun talepler olduğunu kaydeden Seçer, vatandaşların isteğinin göz ardı edilmeyeceğini belirterek, ilgili birimlerin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi.

"BÜYÜKŞEHİR KENTTE BİR VİZYON KOYUYOR"

Mersinlilik bilincine verdiği öneme değinen Seçer, Mersin'in tanınırlığı için gayret sarf edildiğini dile getirdi. Son yıllarda Mersin'in adından söz ettiren bir kent haline geldiğini vurgulayan Seçer, "Mersin her yerde konuşuluyor. Mersin'e yeni değerler yaratılması gerekiyor. Kent; iyi siyasetçiler, sanatçılar, sporcular, iş insanları ile tanınır. Kentin cazibe merkezi haline gelmesi ve insanların Mersin'de refah olduğunu bilmesi gerekiyor. Mersin yerinde sayan bir kent değildir. Gayet iyi bir ilerleyişi var. Kentin gelişiminde başat olan Mersin Büyükşehir'dir. Kentte bir vizyon ortaya koyan ya da kente sınıf atlatan yatırımlar Büyükşehir tarafından yapılıyor. Çok iyi yolda olduğumuzu söyleyebiliriz" diye konuştu.

SEÇER, YATIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'nin ilk etabını başlattıklarını ifade eden Seçer, yaklaşık 150 dönümlük alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin GMK Bulvarı'ndan başlayarak 2. Çevre Yolu'na kadar uzandığını ifade eden Seçer, bu etapta Yumuktepe çevresinin de projeye dahil edildiğini söyledi. Proje kapsamında Müftü Deresi üzerinde, projenin estetiğine uygun bir şekilde araç köprüsü de inşa edileceğini belirten Seçer, köprünün bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını kaydetti. Kent genelindeki ulaşım yatırımlarına da değinen Başkan Seçer, Mezitli Vatan-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasının ardından, 2027 yatırım programında, Saya Park Katlı Kavşağı ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Mersinli Ahmet Caddesi'nin kesiştiği noktadaki katlı kavşak çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Seçer ayrıca, Akbelen Katlı Kavşağı çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

Metro projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ekonomik konjonktür nedeniyle borçlanmanın uygun görülmemesi sonucunda hafif raylı sistem ile ilerlendiğini kaydetti. Maliyeti yüksek olan bu tip projelerin yapımının sadece belediyeye ait olmadığını belirten Seçer, çalışmalar için ilgili bakanlıkların onayının gerektiğini dile getirdi. Seçer, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bakanlığın ilgili genel müdürlüğünün onayı olmadan raylı sistem için biz çivi bile çakamıyoruz" dedi. Toplu konut projelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Seçer, farklı gelir gruplarına yönelik konut üretimi için çeşitli ilçelerde arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlk etapta Tarsus'ta hayata geçirilecek olan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ifade eden Seçer, 324 daire ve 12 dükkandan oluşan projenin yapımını Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki İmar A.Ş.'nin üstleneceğini söyledi.

"MERSİN DÜZENLİ BİR KENT HALİNE GELİYOR"

Konuşmasında imar planlarının önemine de değinen Seçer, planlı kentleşmenin çarpık yapılaşmanın önüne geçtiğini vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda taviz vermediğini belirtti. Seçer, imar konusunda titizlikle çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Bu yönetimin Mersin'e kazandırdığı en büyük hizmetlerden biri imar planlarıdır. Mersin artık düzenli bir kent haline geliyor" dedi. Çarşı esnafıyla ortak bir komisyon kurulmasını öneren Seçer, belediye ve esnaf temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebileceğini söyledi. Kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmenin ortak akıl ve iş birliğiyle mümkün olacağını vurgulayan Seçer, toplantının yapıcı bir ortamda geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.

"ÇALIŞMALAR KENT MERKEZİNE YENİ BİR SOLUK GETİRİYOR"

MEPİAD Başkanı Özcan Demir ise Başkan Seçer ile karşılıklı görüş alışverişi için bir araya gelmekten onur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çarşı bölgesini cazibe merkezi haline getirmek için ciddi projeler yaptığını ifade eden Demir, "Tarihi kent merkezimizin yeniden canlanması ve eski hareketli günlerine kavuşması için belediyemizin yaptığı yatırımları yakından takip ediyoruz" dedi. Büyükşehir'in kent merkezi projelerine değinen Demir, "Bu çalışmalar tarihi kent merkezimize yeni bir soluk getiriyor. Bugün görüyoruz ki bu yatırımlar sadece binalar değil, esnafımızın işini, vatandaşımızın kentle bağını ve çarşımızın geleceğini güçlendiren önemli adımlardır" diye konuştu.