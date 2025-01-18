Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Mersin\'e Çağdaş Sanatlar Müzesi Kazandıracağız"

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(MERSİN) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Resim Yarışması Sergisi'nin açılışına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hayata geçirdikleri tüm etkinliklerin sürdürülebilir olmasına önem verdiklerini belirterek, "Mersin'i sanatçı kentinden sanat kentine dönüştürmenin en büyük formülünün bu olduğunu düşünüyorum. Mersin'e Çağdaş Sanatlar Müzesi kazandıracağız" dedi.

Başkan Seçer, MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Resim Yarışması Sergisi'nin açılışına katıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergiye, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Meclis Üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katılım sağladı.

Toplamda 203 sanatçının 303 eserle katıldığı yarışmada beş eser başarı, 10 eser mansiyon, 32 eser sergileme ödülü alırken; Seçici Kurul Başkanı Sanatçı Ahmet Yeşil'in başkanlık ettiği jüri ekibi 47 eseri sergilenmeye değer buldu. Sergide yer alan eserler, Mersin'de hayata geçirilmesi planlanan Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonunun oluşmasına da öncülük ederek sanatın kalıcılığına katkı sağlayacak.

"MEDEKA ve TADEKA sayesinde sanata dair isabetli kararlar alıyoruz"

Tüm Büyükşehir Belediyeleri'ne MEDEKA gibi bir kurul kurmalarını öneren Başkan Seçer, "MEDEKA ve TADEKA sayesinde sanat ve sanata dair yüzde 100'e yakın isabetli kararlar alıyoruz. Bizim dönemimizde başladığımız tüm organizasyonlar, yaptığımız etkinlikler, verdiğimiz ödüller; sanata ve şehre değer katan bütün ekinlikler bu şehre değer katan insanların fikirlerinden çıkan aktiviteler. Kent yönetiminde hemşehrilerimizi de yönetime katıyoruz" diye konuştu.

"Mersin'i sanatçı kentinden sanat kentine dönüştürmenin en büyük formülü, sürdürülebilirlik"

Mersin'e yakın bir tarihte Çağdaş Sanatlar Müzesi kazandıracaklarını söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sanatsal ve kültürel organizasyonlar artırarak devam edeceklerini belirterek, "Bunun gibi yarışmalarımız devam edecek. Önemli olan bunları istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek. Mersin'i sanatçı kentinden sanat kentine dönüştürmenin en büyük formülünün bu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda zaten iktidardan bu tarz bir anlayışı burada olan hiç kimse beklemiyor. Üzülerek ifade edeyim 21. yüzyıl Türkiye'sinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir anlayışla sanata ve sanatçıya bakışı açısı var" ifadelerini kullandı.

Seçer, Uluslararası Edebiyat Festivali'nin de Mersin'de bir ilk olduğunu söyleyerek, festivalin her geçen yıl da daha zengin geçtiğini kaydetti. Seçer, "Bunu sanatçılardan duymak beni çok mutlu ediyor. Son derece zengin ve değerli bir festivali Mersin'e kazandırmanın da gurunu yaşıyoruz. Her alanda yaptığımız çalışmalarda önemli başarılar elde ettiğimizi halk zaten söylüyor. Mersin dediğinizde akla; demokrasi, çağdaşlık, katılımcılık, adaletli bir yönetim anlayışı, ayrımcılığın olmadığı, bugün Türkiye toplumunun özlediği demokrasi, özgürlükler ve adalet geliyor" dedi.

"Adalet için İstanbul'a gittik"

İstanbul'a 'adalet' arayışına gittiklerini anımsatan Seçer, "Tüm mücadelemiz; Türkiye'nin demokrasisinin kurum ve kurallarıyla olgunlaşması, insan haklarının evrensel normlara uygun hale gelmesi, Türkiye'de bir hukuk devleti anlayışının tam manasıyla oturması, çağdaş ve medeni bir ülke olmamız, dünyada böyle anılmamız ve saygı duyulmamız için. Bizim bu anlayıştaki yönetimimiz devam edecek. Umarım Türkiye'de sonsuza kadar bu anlayıştaki yöneticiler tarafından yönetilir" diye konuştu.

Her alanda olduğu gibi kültür ve sanata da vatandaşların eşit şekilde ulaşma anlayışını benimsediklerini sözlerine ekleyen Seçer, "Şehirde yaşayan bir çocuğumuz, bir gencimiz bu tip sanat faaliyetlerine erişebiliyorsa niçin köyde yaşayan erişemiyor? Tiyatro, sadece şehirlere değil köylere de gereklidir. Biz kırsal mahallelerde bugüne kadar toplam 25 binden fazla çocuğumuzu tiyatroyla buluşturduk. İşte bu fırsat eşitliğidir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 7'den 70'e herkese kapısının açık olduğunu dile getiren Seçer, belediye binasından çocuk kahkahalarının yükselmesi ve her çocuğun tiyatro ile buluşturulmasını sağlamak amacıyla da yeni hizmet binasında çocuk sahnesine yer verdiklerini aktardı.

Mersin'in yalnızca kültür ve sanat alanında değil her alanda marka bilinirliği ile öne çıkan bir kent olması için gayret göstermeye devam edeceklerinin altını çizen Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mersin'in her alanda marka kent haline gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Mersin'in markalaşması için sadece Türkiye'de değil dünyada tanınması için en değerli sanatçıları, romancıları, sinema sanatçılarını, Ahmet Yeşil gibi uluslararası değerleri, ressamları, sporcuları, ülkesi için fayda sağlayan siyasetçileri, en değerli iş ve bilim insanlarını Mersin'den çıkarmalıyız. Mersin, genç bir kenttir. Biz Mersin'i, sanatçılarımızı ve sanatı seviyoruz. Çok daha güzel işler yapacağız."

Seçer, konuşmasını dereceye giren sanatçıları tebrik ederek ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.