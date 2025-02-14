Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Tüsiad'ın Açıklamalarını Değerlendirdi: "Hiçbiri Yanlış Değil. Artık Onlar da 'Yeter' Noktasına Gelmişler"

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TÜSİAD'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Bunlar sadece benim değil toplumun da şikayet ettiği konular. Hiçbiri yanlış değil. Aslında hangi siyasi görüşten olursa olsun birçok oda başkanının duygu ve düşünceleri bunlar. Artık onlar da 'Yeter' noktasına gelmişler" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Seçer, "Bizi karıştırmak için bunu kullananlar var, biliyorum. Adı fark etmiyor. Türkiye'nin kaybolan düzenini tekrar yerine oturtmak için bizim partimizden bir arkadaşımızı Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmamız lazım" dedi.

Seçer, Halk TV ekranlarında yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programının canlı yayın konuğu oldu. 10 belediyeye kayyım atandığını hatırlatan Seçer, şunları kaydetti:

"Endişemiz; hukuk devleti anlayışının Türkiye'de tahrip edilmiş olması"

"Biz belediye başkanlarının, hatta sizin ya da bir başkasının suç işleme özgürlüğümüz yok. Ama buradaki endişemiz; hukuk devleti anlayışının Türkiye'de tahrip edilmiş olması, siyasetin yargı süreçlerine müdahalesi, yargılama süresinin gecikmesi ve nihayetinde özgürlüklerin kısıtlanması. Hepimizin özgürlüğü çok önemli. Bir insanın, bir saniye bile özgürlüğünün kısıtlanması evrensel anlamda baktığınız zaman insan haklarına aykırı. Mümkün olan en kısa sürede efektif şekilde bir yargılama sürecinin gerçekleştirilmesi gerekir. Tabii ki suçlu olanın cezası ne ise bunun müeyyidesinin uygulanması gerekiyor. Ama mesele şu: Türkiye'de acaba gerçekten şu anda cezaevinde bulunan Sayın Başkanlarımız, Meclis üyelerimiz ya da sanatçılar ya da gazeteciler, suçlu oldukları için mi orada bulunuyorlar?"

Demokrasilerde hukukun üstünlüğünün hayati önem taşıdığına vurgu yapan ve yargının siyasetin vesayeti altında kalmaması gerektiğine dikkati çeken Seçer, şöyle devam etti:

"Mücadelemiz, daha demokratik bir Türkiye'ye kavuşmak için"

"İşte bu tehlikeli. Hukukun olmadığı bir yerde ne demokrasiden, ne insan haklarından ne ekonomiden ne kültürden ne sanattan; hiçbir şeyden bahsedemeyiz. Benim güvencem hukuktur. Hukuk, bağımsız yargı, bağımsız, tarafsız mahkemeler, yargıçlar yoksa gerisi boş. Mücadelemiz, daha demokratik bir Türkiye'ye kavuşmak için. Nihayetinde biz şikayet eden taraf değil, çözüm üreten taraf durumundayız. Biz siyasiyiz, yöneticiyiz. Yani ortada bir problem varsa bunu düzeltmek için çaba sarf edeceğiz, halkımıza bunu anlatacağız. Nihayetinde sandıktan çıkan, iktidar olan, eğer bir şikayet varsa, halkın bir şikayeti varsa, onu düzeltmekle mükelleftir. Biz şu anda o konumdayız."

Başkan Seçer, hak arama mücadelesinde hiçbir zaman kimsenin partisi, mezhebi, meşrebi hakkında ayrımcılık gözetmediklerini vurgulayarak, "Ben kentin büyükşehir belediye başkanıyım. Hangi gerekçeyle olursa olsun masumiyet karinesi vardır. DEM'li, MHP'li, AK Partili, İYİ Partili ya da bir başka siyasi partili, ya da kendi partim; benim için fark etmiyor. Demokrasinin, hukuk devletinin, bağımsız yargı talebinin partisi, mezhebi, meşrebi olmaz. Bunlar herkes için geçerlidir" diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın ülke gündemine ilişkin değerlendirmeleri ile ilgili de konuşan Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Muhalefet bu insanlara tercih değiştirecek güveni vermeli"

"Bunlar sadece benim değil toplumun da şikayet ettiği konular. Hiçbiri yanlış değil. Bundan rahatsız olmak gerekmiyor, ders çıkarmak gerekiyor. Siz tutup odaları, dernekleri; 'Bizdendir veya değildir' diye kategorize ederseniz bunlar olmaz. Neticede yarım asırlık TÜSİAD Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının, temsilcilerinin yer aldığı güçlü bir yapı. Aslında hangi siyasi görüşten olursa olsun birçok oda başkanının duygu ve düşünceleri bunlar. Artık onlar da 'Yeter' noktasına gelmişler. Burada bize iş düşüyor. Muhalefet umut olmalı. Muhalefet bu insanlara tercih değiştirecek güveni vermeli. Demokrasilerde çareler tükenmez."

"İnsanlar bizden umut bekliyor"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin görüşlerini yaklaşık beş ay önce hem kamuoyu hem parti yöneticileri ile paylaştığını belirten Seçer, Türkiye'de ekonomi başta olmak üzere birçok önemli gündemin olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı adayını, Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyoruz. Biz ne kadar konuşursak o kadar gündemi işgal etmiş oluruz. Bu konu artık bitmiştir. Toplumun umudunu kıramayız. İnsanlar bizden umut bekliyor" ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya'nın Seçer'e, Cumhurbaşkanlığı adaylık ön seçim tartışmalarının ilk başlarında Seçer'in de ön seçime katılacağına ilişkin iddiaların dolaştığını fakat Seçer'in "Benim böyle bir şeyle derdim, tasam yok. Ben önce ülkemi sonra partimi düşünüyorum" açıklamasını hatırlatması üzerine Seçer, şu açıklamayı yaptı:

"Bizi karıştırmak için bunu kullananlar var"

"Aynı noktadayım. Bizi karıştırmak için bunu kullananlar var, biliyorum. Hakikaten bir yarış varsa çok aday olsun, çok insan olsun, çok değerlerimiz çıksın. CHP'de bu ülkeyi yönetecek çok değerli insanlar var. Ama bizim meselemiz bu değil. Biz Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bunun adı Vahap Seçer'dir, Ekrem İmamoğlu'dur, Mansur Yavaş'tır, Zeydan Karalar'dır, Özlem Çerçioğlu'dur ya da Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'dir fark etmiyor. Türkiye'nin kaybolan düzenini tekrar yerine oturtmak için, bizim partimizden bir arkadaşımızı Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmamız lazım."

CHP'nin Türkiye genelindeki güçlü yerel yönetim ağına dikkati çekerek konuşmasını sürdüren Seçer, şunları aktardı:

"Aday kimse Cumhurbaşkanı adayımız etrafında bütünleşeceğiz"

"Tüm Türkiye'de birçok büyükşehire sahibiz. Bu muazzam bir güç. Biz Türkiye'nin gündemini öne çıkaracağız. CHP'nin gündemi tamam, her gün televizyon ekranlarında kim aday olacak tartışması olmamalı. Seçim takvimi belli, aday olmak isteyen çıkacak, oyunu kullanacak olan da oyunu kullanacak ve partililer adayı belirleyecek. Aday kimse Cumhurbaşkanı adayımız etrafında bütünleşeceğiz. Biz cumhurbaşkanı seçtirme durumundayız. Ülkenin bizden beklediği de bu. Çeyrek asırdır bu ülkeyi bir iktidar, bir anlayış yönetiyor ve artık Türk toplumu bu yönetime 'dama' dedi. Türk toplumu artık bir çare, bir umut arıyor. Biz onların umudu olmuş durumdayız. Biz Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız, bu sorunlara çare üreteceğiz."

Seçer, tartışmaların son bulması için Türkiye'nin gerçek gündeminin konuşulması gerektiğine inandığının altını çizdi. 2019 yerel seçimlerinden sonra büyük zorlukların üstesinden geldiklerini ve bu başarıda CHP'nin tüm kadrolarının emeği olduğunu vurgulayan Seçer, şunları dile getirdi:

"Bizi çalışmak kurtarır"

"Tartışmaların bitmesi için gündeme döneceğiz. Varsa bir aksaklık onu düzeltmek için beraber çaba sarf edelim. Biz seçimleri kazanmak zorundayız. 2024 yerel seçimlerini kazandık, bu uzun yıllar süren bir emeğin ürünüdür. Bizi çalışmak kurtarır. Millete gideceğiz, her haneye gireceğiz. Eğitimle, sağlıkla, çocuk politikalarıyla, özel çocuklara ve engellilere özel politikalarla gideceğiz ama evlere gireceğiz. Umudumuzu hepimiz diri tutacağız. Tüm söylediklerimi kalbimden söyledim. Umutluyum, birlikte olacağız, beraber olacağız ve ülkenin de umudunu diri tutacağız. Sizin burada rahat gazetecilik faaliyeti yapmanızı sağlamak, insanların görüşlerini rahatça aktarabilmesi, siyasilerin rahatça görevini yapabilmesi ve toplumda insanların huzur içerisinde olması için bizim başarılı olmamız lazım."

"CHP'li belediye başkanları yönettikleri şehirlere adalet dağıtıyor"

Küçükkaya'nın "CHP'li tüm büyükşehir ve il belediyeleri kenetlenirseniz Türkiye'de gidişatı değiştirebilirsiniz" yorumu üzerine Seçer, "Gidişatı değiştiririz. Bizim içimizde çok yetenekli belediye başkanları, milletvekilleri ve yöneticiler var. Çok iyi hizmetler yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Halkımız bizi seviyor. Hiç ayrım yapmıyoruz. Biz Türkiye'de adaletsizlikten dem vuruyoruz ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönettikleri şehirlere adalet dağıtıyor. Bu son derece önemli" diye konuştu.

"Türkiye'yi yöneteceğiz"

CHP'li belediyeler olarak kısıtlı imkanlarla önemli hizmetler yaptıklarını vurgulayan Seçer, "Kaynakları en iyi şekilde kullanıyoruz. Bizim çok rahat hareket alanımız yok. Kamu kurumlarında imzalar gecikir, kamu bankalarından kredi alamazsınız, yurtdışı borçlanmaları rahat yapamazsınız; şu anda olduğu gibi. Bizim bunları halka anlatıyor olmamız lazım ama sadece şikayet etmek, konuşmak değil; icraat yapmamız ve çalışmamız gerekiyor. Vatandaşın yanında olacağız, onların derdine çare olacağız, sonra da Türkiye'yi yöneteceğiz" diye konuştu.

Küçükkaya'nın, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na aday olursa kazanır mı" sorusuna Seçer, "Beraber olursak kazanırız. Öyle ya da böyle değil net kazanırız" yanıtını verdi.

CHP Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen memnuniyet anketinde Mersin'in yüzde 75 oranında memnuniyete sahip olduğunu hatırlatan Küçükkaya'ya yanıt veren Seçer, bu başarıyı halkla kurdukları güçlü iletişime bağladı. Seçer, şunları belirtti:

"Memnuniyet, vatandaşla aramızdaki iyi iletişimin sonucudur"

"Mersin Büyükşehir Belediyesi sistemi oturtmuş bir belediyedir. Halkla iletişimimiz iyi; iletişim iyi olunca tabi ki vatandaşın da beklentilerini daha rahat görüyoruz. Güzel işler yapıyoruz daha iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Halkımız bizi anlıyor, biz de halkımız anlıyoruz. Güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Mersin'e nazar değmesin. Güzel işler yapıyoruz, daha iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Birbirimizden memnunuz, bu durum bizim de motivasyonumuzu yükseltiyor."