Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hayvan Hakları Yasa Teklifine Tepki Gösterdi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBMM'ye sunulan hayvan hakları yasa teklifine tepki göstererek, "Biz herkesin belediye başkanıyız, canların da belediye başkanıyız. Kısırlaştırma yöntemiyle popülasyonu sınırlama yoluna gideceğiz. Daha medeni şartlarda yapacağız. Gereken bütçeyi biz ayarlarız. Çalmıyoruz, çaldırmıyoruz, israf etmiyoruz" dedi.

Başkan Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Mersin İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Seçer, 2019'dan bu yana yerel seçimlerden sonra Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açıldığına dikkati çekti. AKP'nin 2019'dan sonra siyaseten büyük bir yara aldığını belirten Seçer, şöyle konuştu:

"Çalışarak kazanabiliriz, bizim işimiz hizmet etmek"

" İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya'nın olduğu 5 büyükşehirde sancaklarda CHP bayrağı dalgalandı. İşte başlangıç orada başladı. Bu hepimizin ortak zaferidir. Kişi yok, özne yok, özne arıyorsanız özne belli: Mustafa Kemal'in izinden giden CHP ve CHP'lilerdir. Özne partimizdir, kerameti başka yerde aramayalım. Keramet çalışmakta, emekte stratejide ortaklaşmadadır. Çalışarak kazanabiliriz, bizim işimiz hizmet etmek. İktidara giderken iyi bir örneğiz. Türkiye'nin temel sorunları var; Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en garabet eğitim sistemiyle yürüyor ve hala daha da garabeti artırarak içinden çıkılmaz bir hal aldıracak yasal düzenlemeler yapılıyor. Bir ülkede sağlık sistemi bozulur, düzeltirsiniz, ekonomi bozulur, düzeltirsiniz, tarım kötüye gider, ilave tedbirler alırsınız, düzeltirsiniz. Ama bir ülkede eğitim sistemini, iktidarın siyasi ikbali için onun insafına bırakır, muhalefet yapıyor gibi yaparsak kaybederiz, toplumu kaybederiz."

Seçer, "Tasarruf Genelgesi" ile ilgili olarak, "Tasarruf Genelgesi 2021'de de çıktı. Ekonomi kötü olunca 'Ne yapalım, kemerleri sıkalım' dediler. Sıkalım da siz yaşantıya devam ediyorsunuz. Bizim böyle bir derdimiz yok çünkü bizde israf ve yolsuzluk yok. Türkiye'yi batıran yolsuzluk ve israftır. Türkiye'nin kaynakları kendisine yeter. Düzenlemenin temel sebebi 411 CHP'li belediyeye yönelik. 'Bu belediye başkanlarını nasıl engelleriz, hizmetlerini nasıl yapamaz hale getiririz? Elini ayağını bağlarız.' Başka hiçbir niyet aramıyorum, tamamen niyet bu" diye konuştu.

AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine de tepki gösteren Seçer, şunları kaydetti:

"Biz herkesin belediye başkanıyız, canların da belediye başkanıyız. Bu yasal düzenlemeyi bir belediye başkanı olarak uygun görmüyorum. 'Hangisini uyutup uyutmayacağına sen karar ver ve bunu yap, yapmazsan seni hapis cezasıyla cezalandırırım' diyor. Milletvekillerimiz bu konuda meclis kürsüsünden gerekeni söyleyeceklerdir, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Herkes sorumluluğunu yapacak. Kısırlaştırma yöntemiyle popülasyonu sınırlama yoluna gideceğiz. Daha medeni şartlarda yapacağız. Gereken bütçeyi biz ayarlarız. Çalmıyoruz, çaldırmıyoruz, israf etmiyoruz. Biz bütçemizi yaparız. Hayvanseverlerin de bu anlamda rahat olmalarını istiyorum."